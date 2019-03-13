Đàn bà khôn ngoan yêu chồng một, thương mình mười

Tâm sự gia đình 13/03/2019 10:54

Đàn bà khôn ngoan sẽ không vì một người đàn ông mà bạc đãi mình. Họ biết cách yêu chồng một và thương bản thân gấp mười lần. Họ biết cách tự bảo vệ mình trước những sóng gió và không bao giờ để người khác làm tổn thương dù chỉ một lần.

“Phụ nữ không biết thương mình xem như vứt đi chứ đừng nói đến việc yêu thương người khác”, đó là câu mà một người chị thân thiết đã nói với tôi. Phụ nữ dù còn độc thân hay đã lấy chồng sinh con cũng phải biết tự yêu lấy mình.

Đàn bà khôn ngoan yêu chồng một, thương mình mười - Ảnh 1
Đàn bà khôn ngoan biết thương mình nhiều hơn là thương chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đừng trông chờ vào những câu nói quan tâm từ người bạn đời. Tốt nhất là nên biết cách quan tâm bản thân. Đừng chờ đến khi chồng đi ngoại tình mới bắt đầu rục rịch thay đổi bản thân. Đừng chờ đến khi chứng kiến chồng phản bội mới bắt đầu biết làm đẹp, ăn diện để giữ chồng.

Phụ nữ nên nhớ, làm đẹp, chăm sóc bản thân không chỉ để đàn ông ngắm mà còn giúp mình tự tin hơn. Khi bước đi ra đường, bạn cũng nhất định phải thật xinh đẹp, thơm tho khiến người khác phải ganh tỵ, ngoái nhìn.

Đàn bà khôn ngoan yêu chồng một, thương mình mười - Ảnh 2
Phụ nữ nhất định phải xinh đẹp mọi lúc mọi nơi - Ảnh minh họa: Internet

Người chị của tôi lấy chồng được khoảng hơn 2 năm nay. Chị càng ngày càng đẹp, dù đã sinh con nhưng vóc dáng, da dẻ vẫn như thiếu nữ. Cũng vì vậy mà chồng mê chị như điếu đổ, đi đâu cũng phải đi cùng, dính lấy vợ như sam.

Tuy khá bận rộn với công việc của mình nhưng chị vẫn biết cân bằng thời gian cho gia đình. Tôi cảm thấy phụ nữ khôn ngoan là người biết dung hòa. Chứ đừng bao giờ viện cớ bận chăm sóc chồng con mà không có thời gian dành cho bản thân.

Đàn bà khôn ngoan yêu chồng một, thương mình mười - Ảnh 3
Đừng viện cớ bận rộn mà bỏ rơi bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Đừng vì những lý do ngớ ngẩn mà bỏ bê chính mình. Một người đủ thông minh sẽ không dành hết thời gian chăm sóc chồng. Họ thương chồng nhưng sẽ biết điểm dừng. Bên cạnh đó, họ sẽ yêu thương bản thân mình nhiều hơn là cứ mãi tận tụy vì một người.

Phụ nữ dại thường xem chồng là lẽ sống của cuộc đời mình. Họ nghĩ lấy chồng rồi thì chồng là số một, thế nên một lòng tận tâm không oán than. Nhưng sai rồi phụ nữ ơi, đàn ông chưa bao giờ là điều duy nhất trong cuộc đời này.

Đàn bà khôn ngoan yêu chồng một, thương mình mười - Ảnh 4
Phụ nữ khôn biết cách dung hòa những mối quan hệ của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Bạn còn rất nhiều thứ phải lo, trước mắt là bản thân mình. Hình hài này là do ba mẹ ban tặng, vì vậy đừng khiến bản thân phải chịu nhiều thương tổn. Đừng vì một người mà hành hạ thể xác lẫn tinh thần của mình. Hãy nhớ thương chồng ít thôi, thời gian và công sức còn lại nên dành cho bản thân.

Phụ nữ phải biết ăn ngon mặc đẹp, sống kiêu hãnh với đời chứ đừng cặm cụi chăm lo cho một người. Dù đã lấy chồng nhưng vẫn phải biết cách chăm sóc cơ thể, da dẻ và sắc vóc của mình.

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Người thông minh sẽ không vì chồng mà bỏ bê bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Đến khi sinh con cũng vậy, tuy biết rằng thời gian của bạn sẽ hạn hẹp đi khá nhiều nhưng hãy cố gắng dung hòa mọi việc. Phụ nữ khôn ngoan phải biết yêu thương bản thân trước rồi hãy nghĩ đến việc chăm lo cho người khác. Khi có đủ sức khỏe và tinh thần minh mẫn, bạn mới cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa.

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