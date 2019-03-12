1. Ba mẹ yêu thương bạn vô điều kiện, người dưng có điều kiện mới thương bạn. Đó là điều mà phụ nữ cần phải biết. Vì vậy đừng nhận bất cứ món quà hay bữa cơm miễn phí nào từ người ngoài. Đừng để họ có cơ hội lợi dụng và làm tổn thương bạn. Đừng vì miếng ăn mà hạ thấp giá trị của bản thân.

Phụ nữ dù đã lấy chồng hay chưa cũng nên nhớ những điều này để không ai có thể mang lại khổ đau cho bạn.

3. Tiền nhất định phải kiếm được, đừng ăn bám. Cũng đừng bao giờ có tư tưởng sẽ sống nhờ vào tiền của ai. Chỉ khi tự lập được tài chính, bạn mới có cuộc sống đúng như mình mong muốn. Muốn mua gì cũng chỉ cần móc tiền túi và chi trả, không phải ngửa tay xin xỏ ai.

2. Muốn sống hạnh phúc, đừng dốc hết tâm can của mình để tin tưởng bất cứ ai. Kẻ thù đáng sợ nhất luôn ở xung quanh, kể cả những người thân cận nhất của bạn. Hãy tin chính mình, đừng nghe theo lời người khác. Bởi họ có thể xoay lưng và đâm bạn một dao, khiến bạn mất đi tất cả.

Yêu thương chính mình là điều nên làm - Ảnh minh họa: Internet

4. Tuy nhiên đừng chỉ biết kiếm tiền mà bỏ rơi bản thân không chăm sóc. Phụ nữ nên nhớ phải có sức khỏe và sắc đẹp mới có thể có những thứ mình mong muốn. Kiếm tiền là điều quan trọng nhưng bản thân bạn là vô giá không có gì thay thế được. Thế nên hãy yêu thương mình một chút, đừng đánh đổi quá nhiều thời gian của mình chỉ để kiếm tiền.

Đừng dùng tuổi trẻ để chạy theo đồng tiền. Bạn cần biết thời điểm nào tốt để kiếm tiền, lúc nào tốt để chăm sóc bản thân mình. Tiền có thể kiếm lại được nhưng khi ngã bệnh rồi thì khó lòng mà lấy lại sức khỏe như trước.

Đừng dùng quá nhiều thời gian để chạy theo danh lợi - Ảnh minh họa: Internet

5. Đừng cứ nghĩ cho những cảm xúc của người khác. Chính bản thân bạn cũng cần được thấu hiểu. Vì vậy trước khi muốn hiểu người khác nghĩ gì, bạn hãy lắng nghe chính mình. Đừng lúc nào cũng đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu mà xem nhẹ bản thân. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, thay vì cứ chạy theo để làm vừa lòng người khác thì hãy chiều chuộng chính mình, đàn bà ơi!

6. Đừng vì con cái mà cố gắng níu kéo một cuộc hôn nhân đã rạn nứt. Đàn bà dại lấy lý do sống vì con, vì đạo nghĩa mà tự trói buộc mình. Bạn nên nhớ con cái chưa bao giờ là cái cớ hoàn hảo cho việc bạn cố gắng chịu đựng hôn nhân. Vì con cái sẽ không hạnh phúc khi cha mẹ cứ suốt ngày cãi nhau.

Hãy tin chính mình thôi, đừng tin người khác - Ảnh minh họa: Internet

7. Đừng tin những gì bạn bè của chồng nói. Bởi họ luôn là người bênh vực cho những lỗi lầm của chồng bạn. Chắc chắn không có người nào thẳng thắn và chân thành nói cho bạn nghe những điều bạn muốn.

8. Đừng tin câu “anh với cô ấy chỉ là bạn”. Giữa đàn ông và đàn bà ít khi có mối quan hệ bạn bè thông thường. Nói đúng hơn là “bạn tình” thay vì chỉ là “tình bạn” như những gì chồng đã nói.

Hãy trở thành một người hạnh phúc, đừng trở thành người hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

9. Cố gắng trở thành người bạn chân thành nhất của mẹ chồng. Đừng đôi co, đừng cự cãi những chuyện nhỏ nhặt. Bởi có nhiều người mẹ chồng vốn dĩ không đáng ghét hay khó tính như bạn nghĩ. Hãy tìm cách trò chuyện với mẹ chồng để cả hai hiểu nhau hơn.

10. Hãy nói không với hai chữ “hy sinh”. Phụ nữ hiện đại không như ngày xưa. Sống trong hôn nhân tất cả đều bình đẳng như nhau. Đàn ông không tận tâm, bạn cũng đừng tự mình chuốc khổ đau vào người.