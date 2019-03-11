Đàn ông vốn vô tâm, đôi khi không thể nào cảm nhận được tình cảm chân thành của vợ dành cho mình. Thế nên người phụ nữ khôn ngoan hãy dùng đến chiêu này để níu giữ trái tim chồng.

Đừng trút hết những ấm ức của mình lên người đàn ông. Đừng chì chiết anh ấy không đỡ đần giúp vợ. Thay vì cứ mãi càm ràm chồng thì bạn hãy dùng sự dịu dàng và cách nói chuyện thuyết phục của mình để anh ấy hiểu, mà không cần nói quá nhiều.

Đàn ông rất ghét phụ nữ hay giận hờn vu vơ để được dỗ dành. Thế nên phụ nữ đừng mắc phải sai lầm này. Dù bận rộn hay áp lực công việc lớn đến mấy cũng phải giữ cho mình một tâm trạng cân bằng nhất.

Phụ nữ nên nhớ những lần giận dỗi đầu tiên, đàn ông có thể xem đó là đáng yêu và xuống nước năn nỉ. Nhưng đến những lần sau, anh ấy sẽ bỏ mặc bạn không quan tâm. Đến khi đó bạn có khóc hết nước mắt, giận mấy ngày liền, anh ấy cũng không thèm để tâm đến.

Thỉnh thoảng tạo những bất ngờ cho chồng

Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng rất thích những điều bất ngờ. Vì vậy phụ nữ hãy biết dành cho chồng những điều ngạc nhiên, thú vị để anh ấy say mê và nhớ mãi. Đàn ông thích ngọt ngào và lãng mạn nên sẽ bị những điều đó làm rung động.

Hãy tạo cho chồng nhiều điều bất ngờ để giữ lửa hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Khi đó phụ nữ không cần giữ, đàn ông cũng sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh vợ. Đây cũng là cách giúp bạn giữ lửa cho cuộc hôn nhân của mình. Chỉ cần những bữa tiệc nho nhỏ, hoặc những món quà tự tay bạn lựa chọn cũng đủ khiến anh ấy cảm thấy vui.

Không khóc quá nhiều trước mặt chồng

Đây là điều cấm kỵ nhất trong hôn nhân. Dù có chuyện gì, phụ nữ tuyệt đối đừng bao giờ khóc trước mặt chồng quá nhiều lần. Đừng để lộ nhiều khuyết điểm của bản thân cho chồng thấy.

Phụ nữ đừng lạm dụng nước mắt để giải quyết mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn rất ghét những người ủy mị, mau nước mắt. Bởi họ đã quá mệt mỏi với công việc nên không còn muốn thấy cảnh vợ khóc lóc ỉ ôi. Thế nên phụ nữ hãy khôn ngoan biết giấu nước mắt của mình, đừng chuyện gì cũng dùng nước mắt để giải quyết vấn đề.

Quyến rũ trong chuyện ấy

Phụ nữ đôi khi "hư" một chút cũng không sao. Hãy trở thành nữ hoàng trên giường khiến chàng say mê. Đây là cách giữ chồng khôn ngoan và tinh tế nhất. Đàn ông ngoại tình đa phần vì tình dục, nếu đã thỏa mãn "chuyện ấy" thì hiếm ai lại đi tìm niềm vui bên ngoài.

Phụ nữ phải quyến rũ trong chuyện ấy để giữ chân chồng - Ảnh minh họa: Internet

Với những bí quyết này, chắc chắn bạn sẽ giữ được trái tim của đàn ông!