Nhà không cần quá to, chỉ cần ấm là được, chồng không cần quá giỏi, chỉ cần tận tâm là đủ

Tâm sự gia đình 11/03/2019 15:09

Tôi chưa bao giờ đặt ra mục tiêu là sẽ lấy được một tấm chồng giàu có, sau này yên nhờ tấm thân. Tôi chỉ ước mong có một mái ấm không quá to, chỉ cần ấm áp, một người chồng không quá giỏi, không quá giàu, chỉ cần hiểu chuyện và tận tâm là đủ.

Nhà to để làm gì khi không thể chống nổi những cơn bão lòng? Nhà cao để làm gì khi không giữ nổi chân người muốn đi? Với tôi, nhà cao cửa rộng không quan trọng. Thà ở trong một căn nhà nhỏ, cơm rau ba bữa nhưng có thể giữ được lòng người, vậy là đủ. Còn hơn ở trong một ngôi nhà khang trang, rộng lớn nhưng lòng người lạnh lẽo.

Nhà không cần quá to, chỉ cần ấm là được, chồng không cần quá giỏi, chỉ cần tận tâm là đủ - Ảnh 1
Phụ nữ không cần quá nhiều, chỉ cần có một tấm chồng tận tâm - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người hỏi tại sao tôi lại chọn một người đàn ông chưa có gì trong tay? Tại sao tôi có ngoại hình xinh xắn, gia đình khá giả lại chọn người chồng như vậy? Nhưng tôi không bận tâm về những điều đó.

Nhiều người phụ nữ lấy chồng giàu, ở nhà cao cửa rộng nhưng chưa chắc họ đã cảm thấy hạnh phúc. Chẳng hạn như cô bạn của tôi. Cô ấy thường than rằng chồng không có nhiều thời gian dành cho mình.

Nhà không cần quá to, chỉ cần ấm là được, chồng không cần quá giỏi, chỉ cần tận tâm là đủ - Ảnh 2
Phụ nữ không muốn nhà to nhưng lòng người lại nhỏ bé - Ảnh minh họa: Internet

Vì chồng quá bận rộn với công việc nên cô ấy thường phải ăn cơm một mình, đi mua sắm một mình, chăm con một mình và thậm chí ngủ một mình. Vậy thì thử hỏi lấy chồng để làm gì khi phải cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn?

Công nhận nhà cô ấy rộng thật, những thứ chồng cô ấy cho, chắc chắn chồng tôi sẽ không thể làm được. Nhưng nhà có rộng đến mấy mà lòng người lạnh lẽo thì cũng như không. Có đầy đủ đến mấy, tình yêu và sự quan tâm không đủ cũng bằng thừa.

Nhà không cần quá to, chỉ cần ấm là được, chồng không cần quá giỏi, chỉ cần tận tâm là đủ - Ảnh 3
Đàn bà không cần một người chồng giỏi nhưng lại hơn thua, tính toán với vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chúng tôi chỉ muốn bình yên sống bên người mình yêu. Không cần giàu sang, chỉ cần cơm đủ ba bữa một ngày, bình đạm cùng nhau sống đến già. Không cần chồng quá giỏi giang, giữ chức vụ cao trong xã hội, chỉ cần anh ấy có tâm, biết nghĩ và lắng nghe vợ là được.

Phụ nữ chỉ cần một người đàn ông có thể vì họ mà mang tạp dề đứng trong bếp. Một người đàn ông có thể từ chối hết những cuộc vui bên ngoài để về nhà cùng vợ ăn bữa cơm gia đình. Chỉ cần một người chồng có thể cùng vợ vượt qua giai đoạn khó khăn và cô đơn nhất.

Nhà không cần quá to, chỉ cần ấm là được, chồng không cần quá giỏi, chỉ cần tận tâm là đủ - Ảnh 4
Phụ nữ đơn giản chỉ thích một người chồng đủ tốt với mình - Ảnh minh họa: Internet

Vậy thôi đã đủ cho phụ nữ tận tụy đến suốt đời. Đàn ông đừng nghĩ phụ nữ chỉ quan tâm vật chất hoặc địa vị của chồng. Thứ họ quan tâm là trái tim, là tấm lòng chân thành của người đàn ông bên cạnh.

Phụ nữ sẽ không vì một chút danh lợi mà đánh đổi hạnh phúc. Họ có thể từ bỏ sự nghiệp mà mình đang theo đuổi chỉ vì muốn làm một người vợ, người mẹ tốt. Họ có thể từ bỏ những mối quan hệ khác để vun vén cho gia đình được trọn vẹn hơn.

Nhà không cần quá to, chỉ cần ấm là được, chồng không cần quá giỏi, chỉ cần tận tâm là đủ - Ảnh 5
Đàn ông hãy cho vợ một ngôi nhà nhỏ thôi cũng được nhưng phải ấm áp - Ảnh minh họa: Internet

Một ngôi nhà lớn sẽ chứa được nhiều thứ nhưng khó có thể giữ được trái tim của một người. Đôi khi cuộc sống càng giàu sang càng khiến lòng người dễ thay đổi. Vì vậy phụ nữ chỉ cần một căn nhà nhỏ thôi, nhưng phải ấm áp.

Nhỏ nhưng đủ đầy tình cảm yêu thương, nhỏ nhưng có thể khiến chồng muốn quay về sau một ngày mệt ngoài. Nhỏ nhưng tình cảm dành cho nhau không thay đổi, vậy là đủ, chẳng mong gì hơn.

Khi say, chồng ôm tôi nhưng miệng lại liên tục gọi tên người phụ nữ khác

Khi say, chồng ôm tôi nhưng miệng lại liên tục gọi tên người phụ nữ khác

Anh là người chồng, người cha có trách nhiệm. Anh chưa từng để mẹ con tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì. Nhưng khi say, anh không còn là chồng của tôi nữa. Tay ôm vợ nhưng miệng anh cứ liên tục gọi tên người phụ nữ khác.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ lấy chồng đàn bà hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 35 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 48 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động