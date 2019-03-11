Nhà không cần quá to, chỉ cần ấm là được, chồng không cần quá giỏi, chỉ cần tận tâm là đủ

Nhiều người hỏi tại sao tôi lại chọn một người đàn ông chưa có gì trong tay? Tại sao tôi có ngoại hình xinh xắn, gia đình khá giả lại chọn người chồng như vậy? Nhưng tôi không bận tâm về những điều đó.

Nhà to để làm gì khi không thể chống nổi những cơn bão lòng? Nhà cao để làm gì khi không giữ nổi chân người muốn đi? Với tôi, nhà cao cửa rộng không quan trọng. Thà ở trong một căn nhà nhỏ, cơm rau ba bữa nhưng có thể giữ được lòng người, vậy là đủ. Còn hơn ở trong một ngôi nhà khang trang, rộng lớn nhưng lòng người lạnh lẽo.

Vì chồng quá bận rộn với công việc nên cô ấy thường phải ăn cơm một mình, đi mua sắm một mình, chăm con một mình và thậm chí ngủ một mình. Vậy thì thử hỏi lấy chồng để làm gì khi phải cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn?

Nhiều người phụ nữ lấy chồng giàu, ở nhà cao cửa rộng nhưng chưa chắc họ đã cảm thấy hạnh phúc. Chẳng hạn như cô bạn của tôi. Cô ấy thường than rằng chồng không có nhiều thời gian dành cho mình.

Công nhận nhà cô ấy rộng thật, những thứ chồng cô ấy cho, chắc chắn chồng tôi sẽ không thể làm được. Nhưng nhà có rộng đến mấy mà lòng người lạnh lẽo thì cũng như không. Có đầy đủ đến mấy, tình yêu và sự quan tâm không đủ cũng bằng thừa.

Đàn bà không cần một người chồng giỏi nhưng lại hơn thua, tính toán với vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chúng tôi chỉ muốn bình yên sống bên người mình yêu. Không cần giàu sang, chỉ cần cơm đủ ba bữa một ngày, bình đạm cùng nhau sống đến già. Không cần chồng quá giỏi giang, giữ chức vụ cao trong xã hội, chỉ cần anh ấy có tâm, biết nghĩ và lắng nghe vợ là được.

Phụ nữ chỉ cần một người đàn ông có thể vì họ mà mang tạp dề đứng trong bếp. Một người đàn ông có thể từ chối hết những cuộc vui bên ngoài để về nhà cùng vợ ăn bữa cơm gia đình. Chỉ cần một người chồng có thể cùng vợ vượt qua giai đoạn khó khăn và cô đơn nhất.

Phụ nữ đơn giản chỉ thích một người chồng đủ tốt với mình - Ảnh minh họa: Internet

Vậy thôi đã đủ cho phụ nữ tận tụy đến suốt đời. Đàn ông đừng nghĩ phụ nữ chỉ quan tâm vật chất hoặc địa vị của chồng. Thứ họ quan tâm là trái tim, là tấm lòng chân thành của người đàn ông bên cạnh.

Phụ nữ sẽ không vì một chút danh lợi mà đánh đổi hạnh phúc. Họ có thể từ bỏ sự nghiệp mà mình đang theo đuổi chỉ vì muốn làm một người vợ, người mẹ tốt. Họ có thể từ bỏ những mối quan hệ khác để vun vén cho gia đình được trọn vẹn hơn.

Đàn ông hãy cho vợ một ngôi nhà nhỏ thôi cũng được nhưng phải ấm áp - Ảnh minh họa: Internet

Một ngôi nhà lớn sẽ chứa được nhiều thứ nhưng khó có thể giữ được trái tim của một người. Đôi khi cuộc sống càng giàu sang càng khiến lòng người dễ thay đổi. Vì vậy phụ nữ chỉ cần một căn nhà nhỏ thôi, nhưng phải ấm áp.

Nhỏ nhưng đủ đầy tình cảm yêu thương, nhỏ nhưng có thể khiến chồng muốn quay về sau một ngày mệt ngoài. Nhỏ nhưng tình cảm dành cho nhau không thay đổi, vậy là đủ, chẳng mong gì hơn.