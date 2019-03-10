Đàn bà một đời chồng thì đã sao, chúng tôi vẫn xứng đáng được hưởng hạnh phúc!

Tâm sự gia đình 10/03/2019 09:00

Tuy đã trải qua một đời chồng và có con, nhưng tôi vẫn tự tin sống tốt mỗi ngày. Còn chuyện duyên đến hay không thì tùy số phận sắp đặt.

Không có người đàn bà nào muốn lên xe hoa rồi ly hôn để mang tiếng một đời chồng. Chẳng có người nào muốn cuộc hôn nhân của mình không hạnh phúc. Chỉ là không giữ được nữa, chỉ là không may mắn, chúng tôi mới đành từ bỏ mà thôi.

Vì vậy đừng nhìn vào số phận bất hạnh của chúng tôi mà chỉ trích. Một đời chồng thì đã sao, chúng tôi vẫn có quyền được sống và quyền mưu cầu hạnh phúc như bao người.

Đàn bà một đời chồng thì đã sao, chúng tôi vẫn xứng đáng được hưởng hạnh phúc! - Ảnh 1
Đàn bà một đời chồng đáng được yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

“Sợ gì dăm ba câu mà người đời gán ghép, sợ gì ánh mắt miệt thị của họ, chẳng qua là họ đang ganh tỵ với hạnh phúc của bạn mà thôi”, bạn tôi đã từng nói như thế này khi tôi ly hôn và sống một mình nuôi con.

Khi đó tôi luôn cảm thấy sợ hãi những người xung quanh. Tôi ám ảnh về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình và đau lòng vì những lời mỉa mai của thiên hạ. Bây giờ ngẫm lại những lời của bạn, tôi mới thấy đúng. 

Đàn bà một đời chồng thì đã sao, chúng tôi vẫn xứng đáng được hưởng hạnh phúc! - Ảnh 2
Tôi đã nhận ra rằng bản thân chẳng làm gì sai - Ảnh minh họa: Internet

Vì họ ganh tỵ với những gì mình có nên mới đâm ra ghét bỏ. Thế nên từ khi hiểu được những điều đó, tôi đã học cách buông bỏ những nỗi sợ trong lòng. Tôi không còn quan tâm đến những điều người khác nói. Cũng chẳng để tâm đến việc họ suy nghĩ gì về tôi. Bởi đơn giản tôi không kiếm tiền để nuôi họ và họ cũng chẳng cho tôi được bữa cơm nào.

Đàn bà một đời chồng thì đã sao, chúng tôi vẫn xứng đáng được hưởng hạnh phúc! - Ảnh 3
Tôi bỏ qua những lời thiên hạ nói để sống thật tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuy đã trải qua một đời chồng và còn có con, nhưng tôi vẫn tự tin sống tốt mỗi ngày. Sáng mở mắt ra vẫn làm những điều ý nghĩa cho bản thân và gia đình, như vậy đã đủ đầy. Còn chuyện duyên đến hay không thì tùy vào số phận sắp đặt.

Nếu có thì tôi cũng sẽ mạnh mẽ chấp nhận chứ không sợ hãi mà rút lui. Bởi phụ nữ chúng tôi sinh ra là để yêu thương, để tôn trọng. Người này không biết trân trọng thì sẽ có người khác làm điều đó.

Đàn bà một đời chồng thì đã sao, chúng tôi vẫn xứng đáng được hưởng hạnh phúc! - Ảnh 4
Đã đi qua một lần tổn thương, phụ nữ hãy biết tự yêu chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Ông trời lấy đi của bạn cái này sẽ cho lại thứ khác. Đó vốn là quy luật của cuộc đời. Một người đàn bà đi qua tổn thương xứng đáng được bù đắp điều tốt đẹp khác. Họ đáng được tôn trọng và yêu thương.

Đàn bà một đời chồng thì đã sao, chúng tôi vẫn xứng đáng được hưởng hạnh phúc! - Ảnh 5
Đừng mãi sống trong quá khứ mà hãy nghĩ đến tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Người ta nói phụ nữ một đời chồng như đóa hoa nở rộ hai lần. Vì vậy đừng tự ti, đừng nghĩ bản thân mình không xứng đáng với bất cứ ai. Đàn bà một đời chồng thì đã sao? Chúng tôi vẫn xứng đáng được hạnh phúc!

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