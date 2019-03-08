Gửi người chồng tệ bạc: Em đã sẵn sàng buông tay!

Dù bây giờ anh có quỳ trước mặt van xin, em cũng sẽ không mảy may để tâm. Bởi vì em đã sẵn sàng để rời đi, sẵn sàng để bỏ lại mọi thứ, kể cả người đàn ông mà em đã từng rất thương yêu.

Khi anh đọc được những dòng này, có lẽ em cũng đã không còn trong ngôi nhà của chúng ta nữa. Em sẽ cùng con về nhà ba mẹ ở một thời gian rồi dành dụm tiền mua một căn nhà khác. Có lẽ anh sẽ bất ngờ nhưng không sao, thấy xấp hình trong phong thư anh sẽ rõ. Em đã biết hết những chuyện anh giấu giếm bấy lâu nay. Em sẽ không giữ lại người tệ bạc cho mình - Ảnh minh họa: Internet Những lần anh nói đi công tác, em cũng đã tin đó là sự thật. Thậm chí em ăn không ngon, ngủ không yên vì sợ anh vất vả, ăn uống thất thường. Mỗi lần anh đi làm về muộn, em như ngồi trên đống lửa, nhấp nhổm không yên. Nhưng có lẽ lúc đó anh đang vui vẻ bên nhân tình. Chỉ có em ngốc nghếch ở nhà lo lắng anh gặp chuyện không may, lo anh làm việc vất vả.

Trở về từ chuyến công tác, anh hãy ký vào lá đơn em để sẵn trên bàn. Mình giải thoát cho nhau thôi, tháng năm qua em đã chịu đựng đủ rồi. Em không còn muốn tiếp tục là người đàn bà khờ dại đứng nhìn chồng mình hết ngã vào tay cô này rồi cô khác. Đủ đau, phụ nữ sẽ rời đi bất cứ lúc nào - Ảnh minh họa: Internet Em không đủ vị tha để mãi tha thứ cho người làm mình đau nhiều lần như vậy. Đàn ông thường xem nhẹ chuyện lên giường với người khác. Nhưng đối với phụ nữ, đó là sự mất mát và đau đớn vô cùng. Chẳng ai chịu được cảm giác chồng mình tay trong tay với người khác.

Nói phụ nữ ích kỷ cũng được, bởi đúng là vậy, chẳng ai ngu ngốc đi san sẻ tình yêu và hạnh phúc của mình. Không ai muốn ngủ chung giường với người đàn ông đã nằm bên cạnh người đàn bà khác, bẩn lắm. Đàn ông đừng nghĩ vợ cao thượng, sẽ tha thứ tất cả - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông đừng nghĩ mình có quyền năm thê bảy thiếp. Bởi phụ nữ bây giờ không giống ngày xưa. Nếu không được, họ sẽ rời đi chứ không cam chịu. Phụ nữ thời nay sẽ mạnh mẽ nói không với người đã làm mình đau. Họ sẽ không để bản thân phải chịu bất cứ tổn thương nào. Và họ khôn ngoan hơn đàn ông nghĩ rất nhiều. Tuy là ở nhà, nhưng họ biết hết những điều chồng làm, biết hết những mối quan hệ của chồng. Thế nên đàn ông đừng nghĩ sẽ qua mặt được vợ. Đừng nghĩ giỏi giấu giếm thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Phụ nữ sẽ buông bỏ những thứ làm mình đau - Ảnh minh họa: Internet Đừng nghĩ khi đàn ông quay trở về sau những cuộc chơi bên ngoài, đàn bà phải tha thứ. Bởi sức chịu đựng của phụ nữ có hạn. Khi vượt ngưỡng chịu đựng, họ sẽ sẵn sàng buông tay để tìm cho mình một lối thoát tốt nhất. Họ sẽ chọn cách bỏ lại người cùng mình chung sống bấy lâu nay để đổi lại sự bình yên trong tâm khảm. Họ sẽ tự nguyện buông bỏ những vương vấn yêu thương để chọn cho mình lối đi riêng, tuy rằng sẽ cô đơn nhưng không còn lo lắng, sợ hãi.

Ngày 8/3 của mẹ đơn thân: Đừng nhìn người khác nhận hoa mà tủi thân, hãy tận hưởng niềm vui bên con Đừng tủi thân khi thấy người khác nhận hoa. Hãy bỏ tiền mua món đồ mình thích, đưa con đi ăn một bữa thật ngon, tận hưởng ngày Quốc tế Phụ nữ thật trọn vẹn.

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