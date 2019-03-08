Ngày 8/3 của mẹ đơn thân: Đừng nhìn người khác nhận hoa mà tủi thân, hãy tận hưởng niềm vui bên con

Tâm sự gia đình 08/03/2019 10:41

Đừng tủi thân khi thấy người khác nhận hoa. Hãy bỏ tiền mua món đồ mình thích, đưa con đi ăn một bữa thật ngon, tận hưởng ngày Quốc tế Phụ nữ thật trọn vẹn.

Gửi đến những người mẹ đơn thân nhân ngày 8/3, tháng năm qua em đã vất vả nhiều rồi. Không có đàn ông bên cạnh, em phải biết tự yêu thương lấy mình. Muốn mua gì cứ tự kiếm tiền mà mua, đừng trông chờ vào người khác.

Ngày 8/3 của mẹ đơn thân: Đừng nhìn người khác nhận hoa mà tủi thân, hãy tận hưởng niềm vui bên con - Ảnh 1
Mẹ đơn thân hãy tìm niềm vui bên con và tự mua những món đồ mình thích - Ảnh minh họa: Internet

Đừng cảm thấy bản thân đáng thương khi chứng kiến người khác được nhận hoa, quà. Bởi em không hề cô đơn khi đã có con bên cạnh. Hãy đưa con đi ăn một bữa thật ngon rồi mua vài bộ quần áo đẹp.

Hãy dẹp bỏ những lo lắng thường nhật đi, hãy để ngày 8/3 trôi qua tràn ngập tiếng cười. Phụ nữ hiện đại, có thể một mình nuôi con được thì sợ gì việc phải cô đơn trong ngày hôm nay, đúng không?

Ngày 8/3 của mẹ đơn thân: Đừng nhìn người khác nhận hoa mà tủi thân, hãy tận hưởng niềm vui bên con - Ảnh 2
Mẹ đơn thân hãy dành thời gian chăm sóc bản thân, rồi đưa con đi ăn một bữa thật ngon xem như tự thưởng cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng có việc gì phải buồn hay tủi thân cả, quà cáp vốn dĩ không quan trọng bằng việc em thật sự vui vẻ trong hôm nay. Miễn sao sống vui là được, những vật chất ngoài thân không có cũng được. Thế nên đừng bao giờ cảm thấy bản thân thiệt thòi trong những ngày lễ lạt.

Còn nhớ vào ngày 8/3 năm ngoái, sau một ngày làm việc mệt mỏi tôi về nhà và nhận được món quà vô cùng bất ngờ từ con trai. Tôi là mẹ đơn thân đã hơn 5 năm nay, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bản thân thiệt thòi vì lễ tết gì con trai cũng ga lăng tặng cho mẹ những món quà ý nghĩa.

Ngày 8/3 của mẹ đơn thân: Đừng nhìn người khác nhận hoa mà tủi thân, hãy tận hưởng niềm vui bên con - Ảnh 3
Con cái là món quà giá trị hãy biết trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

Đây là những điều mà người chồng trước đó của tôi chưa bao giờ làm được. Vì vậy tôi nghĩ, mẹ đơn thân thì đã sao, đến ngày lễ lạt chỉ cần vui vẻ, hưởng trọn một ngày bên con cái là đủ.

Không nhất thiết phải có người đàn ông nào đó bên cạnh, không cần phải đòi hỏi những món quà đắt đỏ từ chồng. Tôi hạnh phúc khi nhận được một cành hoa hồng từ đứa con trai 12 tuổi. Đó là điều khiến tôi nhớ mãi. Tôi cảm thấy món quà này đã quá đủ đầy đối với một người mẹ đơn thân như tôi, chứ chẳng ước mong gì hơn.

Ngày 8/3 của mẹ đơn thân: Đừng nhìn người khác nhận hoa mà tủi thân, hãy tận hưởng niềm vui bên con - Ảnh 4
Hãy tìm niềm vui bên con, mẹ đơn thân ơi! - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên mẹ đơn thân đừng tủi thân, không có đàn ông thì tìm niềm vui bên con. Đừng ghen tị việc người khác được tặng quà. Đừng vì việc không có ai bên cạnh mỗi đêm mà tủi thân.

Không ít trường hợp phụ nữ có chồng nhưng chưa bao giờ nhận được món quà hay câu yêu thương nào từ chồng. Nhiều người phụ nữ vẫn đang còn loay hoay đau khổ trong hôn nhân. Vì vậy em nên cảm thấy vui vì được an yên bên con và bình yên kiếm tiền. Đừng tự làm phiền lòng mình, nhớ nhé mẹ đơn thân!

Đàn ông khôn hãy giữ làm chồng của mình, đàn ông dại cứ dâng cho thiên hạ

Đàn ông khôn hãy giữ làm chồng của mình, đàn ông dại cứ dâng cho thiên hạ

Phụ nữ nên nhớ đàn ông khôn, biết suy nghĩ, có trách nhiệm thì hãy giữ làm chồng của mình. Còn đàn ông dại thì cứ dâng cho thiên hạ, đừng tiếc.

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