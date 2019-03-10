Muốn hôn nhân hạnh phúc, ngoài tiền lương đưa vợ mỗi tháng, đàn ông phải ‘ngộ’ ra được những điều này

Tư vấn hôn nhân 10/03/2019 09:20

Tiền lương thì nhất định ít nhiều gì cũng phải đưa cho vợ để cô ấy chăm lo cho gia đình. Bên cạnh đó, đàn ông cần phải “ngộ” ra được những điều này để giữ gìn hôn nhân của mình.

Dưới đây là những điều đàn ông cần phải làm để vợ tận tụy và yêu thương chồng con nhiều hơn.

Hỏi thăm vợ mỗi ngày

Tuy có hơi sến nhưng đây là chiêu lấy lòng phụ nữ nhanh nhất có thể. Bởi phụ nữ thường bị những lời ngọt ngào đánh gục. Thậm chí không cần đến những món quà đắt tiền, họ cũng sẽ “chết mê” trước những lời hỏi han thật lòng của chồng.

Muốn hôn nhân hạnh phúc, ngoài tiền lương đưa vợ mỗi tháng, đàn ông phải ‘ngộ’ ra được những điều này - Ảnh 1
Đàn ông nên dành thời gian để hỏi han vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi những câu đơn giản như “em có mệt không?” cũng khiến cô ấy biết được chồng quan tâm mình đến mức nào. Tuy nhiên đây là điều mà ít người đàn ông nào làm được. 

Biết size, gu quần áo của vợ

Đa số đàn ông không biết vợ mình thích mặc gì và số đo là bao nhiêu. Khi đi mua sắm cùng vợ, họ thường xem đó là cực hình và chỉ ậm ừ khi vợ hỏi cho qua chuyện chứ không đưa ra lời khuyên nào.

Muốn hôn nhân hạnh phúc, ngoài tiền lương đưa vợ mỗi tháng, đàn ông phải ‘ngộ’ ra được những điều này - Ảnh 2
Muốn vợ tận tụy, đàn ông cần quan tâm đến cô ấy nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên từ nay đàn ông hãy để ý cách ăn mặc và gu thời trang của vợ. Chắc chắn cô ấy sẽ  đánh giá cao sự tinh tế của bạn.

Có mặt khi vợ cần

Khi phụ nữ gặp khó khăn, người xuất hiện đầu tiên an ủi và giúp đỡ là người mà họ trân trọng và yêu thương nhất. Vì vậy những anh chồng hãy tinh tế trong chuyện này. Đừng ích kỷ chỉ nghĩ cho mình.

Muốn hôn nhân hạnh phúc, ngoài tiền lương đưa vợ mỗi tháng, đàn ông phải ‘ngộ’ ra được những điều này - Ảnh 3
Hãy xuất hiện đúng những lúc cô ấy cần bạn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi bạn phải lắng nghe những khó khăn mà vợ đang đối mặt. Đàn ông nên nhớ, phụ nữ chẳng cần gì nhiều, chỉ cần cái tâm của người chồng bên cạnh.

Đừng bao giờ coi thường vợ

Đa số đàn ông thường tự cho mình cái quyền ăn nói hoạnh họe, sai khiến vợ đủ thứ vì bản thân họ là trụ cột kiếm tiền. Nhưng nên nhớ, đàn ông có những tư tưởng đó sẽ không bao giờ thành công trong sự nghiệp.

Muốn hôn nhân hạnh phúc, ngoài tiền lương đưa vợ mỗi tháng, đàn ông phải ‘ngộ’ ra được những điều này - Ảnh 4
Đàn ông hãy dẹp bỏ tư tưởng vợ ăn bám ra khỏi đầu của mình ngay lập tức - Ảnh minh họa: Internet

Người luôn phủi sạch công sức của vợ sẽ chẳng bao giờ có được những thứ mình mong muốn. Người luôn nghĩ vợ ăn bám là người thiển cận, khó lòng mà trở thành người chồng người cha tốt.

Đàn ông ơi, ngoài việc đưa tiền cho vợ hàng tháng, hãy thấu hiểu và lắng nghe xem vợ mình đang muốn gì. Đó là điều mà ai cũng phải làm được để giữ gìn cuộc hôn nhân của mình. Đừng chỉ biết sống cho mình mà bỏ mặc những gì vợ đang phải chịu đựng. Đừng để vợ phải cô đơn trong chính cuộc hôn nhân này.

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