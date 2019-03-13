Tâm sự người phụ nữ hư nhưng không hỏng: Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, sao cứ phải lo cho người khác!

Tâm sự gia đình 13/03/2019 15:19

Ai cũng có một cuộc đời riêng, vậy tại sao phụ nữ cứ mãi lo cho người khác mà không thử một lần sống trọn vẹn với cuộc đời của chính mình? Sao không một lần quẳng gánh lo đi để sống tự do, không vướng bận?

Người đời thường nói tôi là đàn bà không biết chăm chồng. Mẹ chồng cũng thường nói chồng tôi không biết dạy vợ. Bởi tôi vốn không phải là kiểu người hi sinh tất cả vì chồng con. Khi nào đi làm về mệt, tôi sẽ gọi đồ ăn chứ không vào bếp. 

Tâm sự người phụ nữ hư nhưng không hỏng: Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, sao cứ phải lo cho người khác! - Ảnh 1
Đàn bà phải hư để có được những ngày thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Tôi không giống như những người phụ nữ khác dù có mệt mỏi cũng lao vào bếp loay hoay cơm nước cung phụng chồng. Với tôi, cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn rồi thì tại sao lại làm cho mọi thứ phức tạp hơn nữa? Ai cũng có một cuộc đời để sống, sao cứ mãi chạy theo tận tụy vì một người.

Tôi nghĩ trong hôn nhân, đàn ông cũng cần phải có trách nhiệm của mình. Đâu nhất thiết cứ đẩy hết mọi việc cho phụ nữ. Đâu nhất thiết cứ phải là phụ nữ xây tổ ấm, đàn ông cũng cần góp phần làm điều đó.

Tâm sự người phụ nữ hư nhưng không hỏng: Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, sao cứ phải lo cho người khác! - Ảnh 2
Đừng quá ngoan ngoãn hiền lành mà thiệt thân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ phải đòi lại sự công bằng cho mình. Bởi những người phụ nữ hiện đại cũng đi làm, cũng phải kiếm tiền, vậy tại sao khi về nhà chỉ có mình bạn là phải dọn dẹp, lo chuyện nhà cửa? Trong khi đàn ông nằm bấm điện thoại, chơi game, phụ nữ phải nai lưng ra kỳ cọ, lau dọn, làm trăm thứ việc không tên khác.

Vì vậy phụ nữ lười một chút cũng không sao. Đừng cười hớn hở khi được người đời đặt cho biệt danh là người vợ, người mẹ hoàn hảo. Cái danh hão ấy chỉ khiến cuộc đời đàn bà càng khốn đốn thêm mà thôi.

Tâm sự người phụ nữ hư nhưng không hỏng: Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, sao cứ phải lo cho người khác! - Ảnh 3
Đừng cố gắng quá sức kẻo kiệt sức - Ảnh minh họa: Internet

Hãy dành thời gian chăm lo cho mình một chút. Mệt thì nghỉ ngơi, đừng cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn trong khi bản thân đã hoàn toàn kiệt sức. Đừng để bản thân phải sống trong những chuỗi ngày thở không ra hơi.

Lấy chồng là để hạnh phúc chứ không phải để làm việc quần quật từ sáng đến chiều không ngơi tay. Lấy chồng là để có người đỡ đần chứ không phải chuyện gì cũng đến tay, chuyện gì cũng ôm đồm. Nếu chuyện gì cũng làm thì lấy chồng để làm gì, thà sống độc thân còn sướng hơn.

Tâm sự người phụ nữ hư nhưng không hỏng: Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, sao cứ phải lo cho người khác! - Ảnh 4
Phụ nữ đừng chuyện gì cũng ôm đồm vào người kẻo khổ sở không dứt - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hư một chút cũng không hại đến ai. Hư nhưng không hỏng là được. Cứ nằm nghỉ ngơi khi trong người không khỏe. Cứ bỏ mặc con cho chồng chăm sóc. Cứ mặc kệ nhà không ai dọn dẹp. Bỏ mặc và suy nghĩ đơn giản một chút để cuộc đời nhẹ nhàng, không vướng bận. Thanh xuân phụ nữ vốn ngắn ngủi, sống vì mình trước đã rồi hãy nghĩ đến người khác. 

Phải hư để đàn ông biết mà tìm cách níu giữ, thay vì cứ lên kế hoạch giữ chồng. Phải hư để biết được hôn nhân không phải là nấm mồ chôn tuổi thanh xuân của phụ nữ. Cho dù ở trong nấm mồ hôn nhân, bạn cũng phải biết cách làm cho bản thân cảm thấy thoải mái nhất.

Đàn bà khôn ngoan yêu chồng một, thương mình mười

Đàn bà khôn ngoan yêu chồng một, thương mình mười

Đàn bà khôn ngoan sẽ không vì một người đàn ông mà bạc đãi mình. Họ biết cách yêu chồng một và thương bản thân gấp mười lần. Họ biết cách tự bảo vệ mình trước những sóng gió và không bao giờ để người khác làm tổn thương dù chỉ một lần.

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