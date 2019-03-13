Đàn bà sau ly hôn: Cứ bình yên kiếm tiền, an yên nuôi con!

Tâm sự gia đình 13/03/2019 16:51

Ly hôn rồi thì đừng sợ hãi hay lo lắng, hãy bình yên kiếm thật nhiều tiền, an yên nuôi con. Đừng vội vướng vào yêu đương khi bản thân chưa sẵn sàng mở lòng với người mới.

Đàn bà sau ly hôn, đừng vội ràng buộc bản thân thêm lần nữa. Hãy để những vết thương cũ lành hẳn rồi tùy vào duyên số. Điều bạn cần làm sau ly hôn đó là kiếm cho mình một công việc ổn định để nuôi con. An yên nhìn đứa con lớn khôn và vui cười mỗi ngày, vậy là hạnh phúc.

Đàn bà sau ly hôn: Cứ bình yên kiếm tiền, an yên nuôi con! - Ảnh 1
Đàn bà sau ly hôn hãy an yên kiếm tiền, bình yên nuôi con - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của đàn bà sau ly hôn chẳng mong gì hơn ngoài hai chữ bình yên. Mỗi ngày đi làm về nghe con khoe thành tích ở trường, khoe những điều vui ở lớp, lòng tôi cũng bất giác hạnh phúc. Nhìn những đứa con lớn lên trong đủ đầy, tôi cảm thấy vô cùng tự tin rằng một mình cũng có thể sống tốt.

Đàn bà sau ly hôn: Cứ bình yên kiếm tiền, an yên nuôi con! - Ảnh 2
Cuộc sống sau ly hôn không khó khăn như bạn nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều chị em sợ hai tiếng ly hôn, sợ bị người đời chỉ trích. Vì vậy, có khổ họ cũng chẳng biết than cùng ai. Chỉ biết cố gắng nín nhịn để gia đình thuận hòa, con cái có cha có mẹ. Nhưng họ không biết, con cái sẽ không bao giờ hạnh phúc khi chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau.

Con cái sẽ không bao giờ phát triển toàn diện khi sống trong một gia đình luôn xảy ra xung đột. Vì vậy đàn bà đừng viện cớ sống vì con để tự làm khổ mình. Tôi từng ở trong trường hợp này nên thấu hiểu những điều mà phụ nữ phải gánh chịu khi đứng trước ngưỡng cửa ly hôn.

Đàn bà sau ly hôn: Cứ bình yên kiếm tiền, an yên nuôi con! - Ảnh 3
Hãy tự giải thoát cho mình khi đã không còn tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Khi đó, tôi sợ con cái thiếu thốn tình cảm, sợ mang tiếng, sợ phải làm quen với cuộc sống một mình lại từ đầu, sợ cha mẹ xấu hổ. Có vô vàn những điều khiến tôi sợ hãi trước khi quyết định ly hôn. Nhưng sau tất cả, tôi biết nỗi sợ đó không là gì so với việc mãi sống bên cạnh một người đã không còn tình cảm. Giải thoát cho nhau là cách tốt nhất.

Cuộc sống sau ly hôn, tôi khá mệt mỏi và mất thăng bằng. Mỗi ngày trở về nhà, những kỷ niệm cũ lại hiện ra. Nhiều khi đối diện chồng cũ vì con muốn gặp cha, tôi cảm thấy vô cùng bối rối.

Đàn bà sau ly hôn: Cứ bình yên kiếm tiền, an yên nuôi con! - Ảnh 4
Bình yên nuôi con và nhìn thấy con khôn lớn là điều hạnh phúc, đàn bà ơi! - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã phải trải qua vô số điều mà bản thân chưa bao giờ ngờ tới. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi, tôi bắt đầu cảm thấy tự tin hơn khi nhìn những đứa con khôn lớn. Nụ cười của con là nguồn động lực lớn nhất của tôi.

Tôi chẳng cần gì hơn ngoài sự bình yên để nhìn những nụ cười thơ ngây đó. Tôi chẳng cần gì hơn ngoài việc có thể an yên kiếm tiền để cho con cuộc sống đủ đầy hơn. Với tôi bây giờ, đàn ông hay tình yêu không còn quan trọng nữa.

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