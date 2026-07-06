Kết quả ADN khẳng định 100% con ruột nhưng đứa trẻ lại giống gã hàng xóm như đúc

Tâm sự gia đình 06/07/2026 20:30

Cha tôi nhìn tôi và con trai nhỏ hồi lâu rồi đưa ra một tờ giấy xét nghiệm ADN. Trên đó có tên tôi và ông, cùng kết quả xét nghiệm không cùng huyết thống. Tôi không phải là con trai ruột của ông, đây là cú sốc với tôi và gia đình. Mẹ tôi sau khi nghe đã ngã xuống ngất lịm.

Có lẽ câu chuyện trái ngang của tôi chẳng mấy ai ngờ tới. Tôi lấy vợ cũng gần 5 năm, có con trai đầu lòng đã lên 4. Chúng tôi không sống cùng cha mẹ, cuộc sống vợ chồng cũng thoải mái sung túc. Chỉ có một điều làm tôi lo nghĩ là con trai tôi càng lớn càng không giống tôi, mà giống con trai của bác hàng xóm ở cạnh nhà cha mẹ tôi.

Ngày trước 1 năm đầu lúc mới lấy nhau vợ chồng tôi ở nhà cha mẹ tôi. Nhưng vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu mà tôi quyết định ra ở riêng. Vợ tôi mang thai trong thời điểm đó, cùng với tình hình hiện tại khiến tôi càng nghi ngờ hơn. Nhà hàng xóm kia có một con trai út, hơn tôi 3 tuổi. Gã đó tới giờ vẫn chưa lấy vợ càng khiến tôi đứng ngồi không yên.

 

Mất ngủ mấy tháng khiến tôi đưa ra quyết định lén vợ đi xét nghiệm ADN để xem con trai có phải là con ruột của mình không. Nhưng kết quả lại càng khiến tôi bất ngờ, thằng bé đúng là cùng huyết thống với tôi. Vậy thì tại sao càng lớn nó càng giống gã hàng xóm kia?

Lại kể cách đây mấy tuần cha tôi có đến thăm gia đình tôi. Ông còn có ý định cho chúng tôi khoản tiền vốn làm ăn, muốn cháu trai sau này sống thoải mái hơn. Vợ chồng nghe thế mà vui mừng lắm. Nhưng tiền chưa vào túi thì đã nghe tin cha tôi gọi họp mặt gia đình, có vẻ là chuyện lớn.

Cha tôi nhìn tôi và con trai nhỏ hồi lâu rồi đưa ra một tờ giấy xét nghiệm ADN. Trên đó có tên tôi và ông, cùng kết quả xét nghiệm không cùng huyết thống. Tôi không phải là con trai ruột của ông, đây là cú sốc với tôi và gia đình. Mẹ tôi sau khi nghe đã ngã xuống ngất lịm.

Kết quả ADN khẳng định 100% con ruột nhưng đứa trẻ lại giống gã hàng xóm như đúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra cái hôm cha tôi đến nhà tôi thăm cháu thì đã thấy tờ giấy xét nghiệm quan hệ giữa tôi và con trai. Cũng không hiểu ông nghi ngờ từ lúc nào mà ngay sau đó đã đi xét nghiệm xem tôi và ông có cùng huyết thống không.

Đến lúc này, mẹ tôi không thể giấu giếm được nữa. Ngày trước cha tôi hay đi làm ăn xa, mẹ tôi đã vụng trộm với ông hàng xóm. Tới khi biết mình có thai thì bà cũng không biết tôi là con của ai. Nhưng may thay tôi càng lớn càng giống mẹ nên cha tôi cũng không thể nghi ngờ. Đến khi sinh hai người em sau này đều giống cha tôi thì ông đã hoàn toàn tin tưởng vợ mình.

Chẳng thể ngờ được cha tôi lại phát hiện tôi nghi ngờ con trai không phải con ruột của mình. Mà rõ ràng ai cũng nhìn ra thằng bé giống hệt gã con trai của ông hàng xóm kia. Giờ thì có thể giải thích rồi, vì tôi và con trai tôi là con cháu của nhà họ mà. Con trai của tôi giống chú của nó, còn tôi thì giống mẹ của mình. Mà cái hoàn cảnh trái ngang này là từ mối tình vụng trộm của mẹ tôi và ông hàng xóm kia!

Chuyện vỡ lỡ, cha tôi cũng lớn tuổi nên không muốn ly hôn, dù sao thì ông cũng nghĩ cho hai người em của tôi. Nhưng ông không muốn nhận tôi là con trai nữa, cũng không muốn gặp mặt nữa. Và tài sản của cải của ông cũng không chia cho tôi một đồng.

Tôi lặng người khi đối diện với sự thật. Tôi vừa mất người bố mình yêu quý, vừa không được chia tài sản, mất luôn số tiền mà ông định cho vợ chồng tôi. Không chỉ vậy, gia đình hàng xóm còn nghèo khó, người cha ruột cùng huyết thống của tôi còn phải chạy chữa bệnh hiểm nghèo. Cuộc đời tôi như sang ngang éo le chỉ vì hai tờ giấy xét nghiệm ADN oan nghiệt!

Tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng nghe chồng thì thầm điện thoại, tôi rụng rời chân tay trước bí mật động trời anh giấu kín suốt 5 năm

Tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng nghe chồng thì thầm điện thoại, tôi rụng rời chân tay trước bí mật động trời anh giấu kín suốt 5 năm

Những tưởng cuộc sống sẽ cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một đêm, tôi vô tình phát hiện điều mà lâu nay anh che giấu. Hôm đó là cuối tuần, ông bà nội đón Bo về chơi, mẹ chồng nói nhớ cháu không chịu được vả lại mấy nay tôi cũng vất vả, thôi để bà giữ cháu một hôm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vừa thấy ảnh chồng tôi trên màn hình, con gái 4 tuổi của bạn thân thốt ra một câu ngây ngô khiến tôi rụng rời chân tay

Vừa thấy ảnh chồng tôi trên màn hình, con gái 4 tuổi của bạn thân thốt ra một câu ngây ngô khiến tôi rụng rời chân tay

Ngoại tình 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài độ mệnh, Quý Nhân bám gót, tiền về như thác đổ, giàu sang phú quý hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài độ mệnh, Quý Nhân bám gót, tiền về như thác đổ, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Nhận sổ tiết kiệm 3 tỷ từ mẹ chồng trước lúc lâm chung, tôi rụng rời chân tay trước lời trăn trối phơi bày một âm mưu tàn độc

Nhận sổ tiết kiệm 3 tỷ từ mẹ chồng trước lúc lâm chung, tôi rụng rời chân tay trước lời trăn trối phơi bày một âm mưu tàn độc

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
3 con giáp được Thần Tài nuông chiều, chạm đỉnh vinh quang, vận đào hoa ghé thăm

3 con giáp được Thần Tài nuông chiều, chạm đỉnh vinh quang, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Bị chồng "tặng" một bạt tai giữa nhà, tôi tỉnh ngộ tung đòn chí mạng khiến gã trắng tay ra đường

Bị chồng "tặng" một bạt tai giữa nhà, tôi tỉnh ngộ tung đòn chí mạng khiến gã trắng tay ra đường

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 7/7/2026, Thần Tài mở cửa, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Sau ngày mai, thứ Ba 7/7/2026, Thần Tài mở cửa, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Kết quả ADN khẳng định 100% con ruột nhưng đứa trẻ lại giống gã hàng xóm như đúc

Kết quả ADN khẳng định 100% con ruột nhưng đứa trẻ lại giống gã hàng xóm như đúc

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Thẳng thừng từ chối vợ cũ xin nối lại tình xưa, tôi chết lặng khi biết lý do thật sự phía sau màn quay xe đầy nước mắt

Thẳng thừng từ chối vợ cũ xin nối lại tình xưa, tôi chết lặng khi biết lý do thật sự phía sau màn quay xe đầy nước mắt

Tâm sự Eva 2 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 7/7/2026, 3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến

Trúng số độc đắc đúng ngày 7/7/2026, 3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Kéo cả binh đoàn đi bắt gian tại trận, chính thất "chết lặng" nhường luôn gã chồng tệ bạc khi vừa nhìn rõ mặt tiểu tam

Kéo cả binh đoàn đi bắt gian tại trận, chính thất "chết lặng" nhường luôn gã chồng tệ bạc khi vừa nhìn rõ mặt tiểu tam

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 7/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Ba 7/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Giá vàng hôm nay, ngày 6/7/2026: Thế giới tăng vọt, SJC neo trên 151 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/7/2026: Thế giới tăng vọt, SJC neo trên 151 triệu đồng/lượng

Hiếm có loại cây nào đại bổ như thế này: Ăn lá hay quả đều giúp mát gan, khỏe tim cực tốt

Hiếm có loại cây nào đại bổ như thế này: Ăn lá hay quả đều giúp mát gan, khỏe tim cực tốt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhận sổ tiết kiệm 3 tỷ từ mẹ chồng trước lúc lâm chung, tôi rụng rời chân tay trước lời trăn trối phơi bày một âm mưu tàn độc

Nhận sổ tiết kiệm 3 tỷ từ mẹ chồng trước lúc lâm chung, tôi rụng rời chân tay trước lời trăn trối phơi bày một âm mưu tàn độc

Bị chồng "tặng" một bạt tai giữa nhà, tôi tỉnh ngộ tung đòn chí mạng khiến gã trắng tay ra đường

Bị chồng "tặng" một bạt tai giữa nhà, tôi tỉnh ngộ tung đòn chí mạng khiến gã trắng tay ra đường

Kéo cả binh đoàn đi bắt gian tại trận, chính thất "chết lặng" nhường luôn gã chồng tệ bạc khi vừa nhìn rõ mặt tiểu tam

Kéo cả binh đoàn đi bắt gian tại trận, chính thất "chết lặng" nhường luôn gã chồng tệ bạc khi vừa nhìn rõ mặt tiểu tam

Đòi con dâu phải đối xử với mình "như mẹ ruột", mẹ chồng khóc thét thu dọn hành lý bỏ trốn sau 3 ngày trải nghiệm

Đòi con dâu phải đối xử với mình "như mẹ ruột", mẹ chồng khóc thét thu dọn hành lý bỏ trốn sau 3 ngày trải nghiệm

Chồng đòi ly hôn vì vợ hiếm muộn, mẹ chồng ngoài mặt cười hùa theo con trai nhưng nửa đêm lén đút túi con dâu 1 tỷ cùng bí mật động trời

Chồng đòi ly hôn vì vợ hiếm muộn, mẹ chồng ngoài mặt cười hùa theo con trai nhưng nửa đêm lén đút túi con dâu 1 tỷ cùng bí mật động trời

Trách phạt con riêng vì phá hoại tài sản đắt đỏ, tôi ngã quỵ trước sự xuất hiện của một người dọn sẵn bản án ly hôn cho mình

Trách phạt con riêng vì phá hoại tài sản đắt đỏ, tôi ngã quỵ trước sự xuất hiện của một người dọn sẵn bản án ly hôn cho mình