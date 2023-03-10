Đi phá thai lần 3 được anh bác sĩ giàu có để ý rồi cầu hôn, đêm tân hôn đang bồi hồi trong chiếc váy ngủ mỏng thì anh bước đến đẩy ngã tôi ra rồi buông một lời tàn nhẫn

Tâm sự gia đình 10/03/2023 11:52

Tôi cứ ngỡ mình đang mơ vì đã đi phá thai đến tận 3 lần rồi vẫn được một anh bác sĩ vừa đẹp trai vừa giàu có theo đuổi. Tuy nhiên, sau khi kết hôn thì tôi mới thật sự vỡ mộng vì sự thật phía sau quá là tàn nhẫn.

Từ trước đến nay, Lam luôn có tâm niệm nhất định phải lấy được chồng giàu. Vì vậy, cô đã từng có 1 vài người yêu nhưng rồi anh sau không hơn được anh trước, vậy là cô đá bay.

Thế nhưng, xui xẻo cho cô đã 2 lần bị lừa có bầu,  và cô phải nghiến răng đi phá cả 2. Sau đó, cô gặp 1 anh chàng giàu có, cô đã bẫy anh để có thai, đúng lúc đã chắc mẩm vớ được người đàn ông để nương tựa cả đời thì cô suýt sốc ngất.

Người đó khi biết Lam có em bé, anh ta ném cho cô 500 ngàn rồi nói:

- Đi phá đi, tôi không bao giờ cưới cô làm vợ đâu, bố mẹ tôi cũng không đồng ý.

Từ hôm đó, anh ta mất tích, Lam lại 1 lần nữa đến bệnh viện để xử lý cái thai. Vào phòng phẫu thuật, nước mắt cô lưng tròng, đau đớn thể xác 1 phần mà uất ức với cuộc đời tới 10 phần.

Đi phá thai lần 3 được anh bác sĩ giàu có để ý rồi cầu hôn, đêm tân hôn đang bồi hồi trong chiếc váy ngủ mỏng thì anh bước đến đẩy ngã tôi ra rồi buông một lời tàn nhẫn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng sau khi giải quyết xong, Lam định đi về thì 1 vị bác sĩ gọi giật lại:

- Cô Lam, tôi có thể nói chuyện với cô 1 lát được không?

Lam nhìn anh ta rồi nói:

-Bác sĩ Tuấn, anh có chuyện gì?

- À, tôi đưa cho cô thêm ít thuốc bổ, uống vào cho mau khỏi, đã 3 lần phá thai rồi, trong người ắt rất yếu, phải chú ý bồi bổ sức khỏe nhé.

 

Lúc đó, nhìn ánh mắt anh ta, Lam đã thấy 1 sự quan tâm đặc biệt. Từ hôm ấy, ngày nào Tuấn cũng nhắn tin hỏi han Lam rồi dần dần tán tỉnh cô. Lam đã điều tra được Tuấn là chàng đại gia đích thực, cả gia đình anh đều làm nghề y và bố anh còn là giám đốc 1 bệnh viện lớn. Nhưng vì sợ bị nói dựa hơi bố nên Tuấn đã tìm đến làm việc ở đây.

Vì thế, Lam bỗng nhiên cảm thấy có tia hy vọng lóe lên. Cô liền đáp lại sự quan tâm của Tuấn rất nhiệt tình và cuối cùng 2 người cũng có 1 cái kết như Lam mong muốn.

Đó là 1 đám cưới hoành tráng bậc nhất thành phố. Ngày cưới, Lam nở mày nở mặt với bạn bè vì có chồng đại gia giỏi giang. Nhưng đến lúc tân hôn thì cô sốc ngất.

Khi Lam đã lên giường mặc sẵn 1 bộ ngủ sexy chờ chồng thì anh lại chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nhí nhoáy nhắn tin. Lam kéo chồng:

- Kìa anh, tân hôn đi chứ.

Bây giờ, Tuấn mới cười khẩy:

- Cô nghĩ tôi yêu cô thật nên mới lấy đấy à?

Lam trợn mắt ngạc nhiên nhưng vẫn mong chỉ là câu nói đùa, cho đến khi chồng tụt quàn xuống để lộ chiếc quần sịp hồng bên trong thì Lam bịt cứng miệng:

-Anh…anh..?

Tuấn nhướn mày:

 

- Cô phá thai 3 lần rồi, nát bét cả rồi còn ham hố lấy đại gia, thì chỉ có tôi mới chấp nhận thôi. Vì sao ư? Vì tôi không yêu đàn bà. Tôi lấy cô vì bố tôi ép cưới vợ, tôi phải có vợ để bố mẹ yên tâm giao lại cơ ngơi này cho tôi. Còn thứ đàn bà như cô, có cho tôi cũng chả thèm.

Lam điếng người, nước mắt rơi vô thức:

- Là…là sao? Anh…lợi dụng tôi?

Đi phá thai lần 3 được anh bác sĩ giàu có để ý rồi cầu hôn, đêm tân hôn đang bồi hồi trong chiếc váy ngủ mỏng thì anh bước đến đẩy ngã tôi ra rồi buông một lời tàn nhẫn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuấn xua tay nói:

-Cả 2 cùng có lợi mà, cô thì được tiếng lấy chồng đại gia, xóa đi vết nhơ những lần trước, còn tôi thì có vợ, hằng ngày mỗi người tự sống cuộc sống của mình, không ai liên quan đến ai. Khi nào tôi được di chúc kế thừa tài sản thì chúng ta ly dị. OK?

Lam chết lặng gục đầu xuống :

- Tại sao lại thế này? Tôi…tôi…

Tuấn quát lên:

- Giờ cô muốn ly dị tôi cũng không được đâu, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận, tôi có tiền, có luật sư giỏi, cô không bao giờ thắng được tôi đâu.

Đêm tân hôn đó đối với Lam như cơn ác mộng, cô không biết mình phải làm gì bây giờ, cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu, cô chỉ biết bưng mặt khóc hận.

Bắt gặp anh trai lẻn vào phòng cô giúp việc giữa đêm, tôi nói với chị dâu nhưng chị chỉ đáp lại tỉnh bơ bằng một câu nói gai hết người

Bắt gặp anh trai lẻn vào phòng cô giúp việc giữa đêm, tôi nói với chị dâu nhưng chị chỉ đáp lại tỉnh bơ bằng một câu nói gai hết người

Tôi chết lặng khi nghe lời nói của chị dâu. Chị biết chồng ngoại tình mà vẫn bình thản như vậy sao?

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