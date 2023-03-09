Thấy chị gái dầm mưa, tôi giục thay ngay kẻo ốm, khi chiếc áo vừa tụt xuống, nhìn các dấu vết trên cơ thể chị mà tôi rụng rời tay chân

Tâm sự 09/03/2023 15:51

Từ trước đến nay, không nghe chị nói nhiều về cuộc sống hôn nhân, tôi cứ đinh ninh là chị rất hạnh phúc. Cho đến hôm nay, khi nhìn các dấu vết trên cơ thể chị, tôi mới biết sự thật tàn nhẫn ấy.

Từ nhỏ, tôi thương chị gái hiền lành, ngoan ngoãn. Chị chưa từng yêu đương ai, anh rể tôi là người đàn ông đầu tiên của chị, cũng là người bố mẹ tôi tìm cho chị.

Từ ngày lấy anh rể, chị tôi không phải làm dâu, hai người có nhà riêng. Anh rể có công ty riêng, chị giúp đỡ anh tính toán số sách, cũng có tiếng làm bà chủ. Bố mẹ tôi hay nói chị tôi có phước, lấy chồng giàu sung sướng tấm thân. Tôi cũng thấy mừng cho chị, từ nhỏ tôi cứ sợ chị hiền quá sau này sẽ bị chồng ức hiếp.

Tuần vừa rồi, con gái tôi bệnh phải nằm viện vài ngày rồi về nhà. Chị tôi nghe thế thì nói sẽ sang nhà tôi ở lại vài hôm để giúp tôi chăm sóc con. Tôi sợ phiền đến cuộc sống của anh chị nên từ chối, nhưng chị vẫn một mực đòi sang. Tối đó chồng tôi đi công tác, trời mưa to như trút nước.

Thấy chị gái dầm mưa, tôi giục thay ngay kẻo ốm, khi chiếc áo vừa tụt xuống, nhìn các dấu vết trên cơ thể chị mà tôi rụng rời tay chân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mở cửa cho chị gái, tôi hoảng hốt thấy áo của chị gái ướt sũng. Chị nói chạy xe đến gần tới nhà tôi thì mắc mưa, chị lười mặc áo mưa nên bị ướt. Tôi trách chị không cẩn thận, nếu bệnh cảm thì sao, anh rể sẽ trách tôi mất. Chị cúi đầu không nói gì.

Tôi nhìn chị mặc áo khóac đã ướt thì liền nói chị mau cởi ra, phòng cảm cúm. Nhưng chị chần chừ hỏi tôi nhà vệ sinh ở đâu. Tôi vẫn một mực nói chị cởi ra đi rồi muốn làm gì thì làm, đồ ướt bám vào người thì không tốt. Tôi định tự tay cởi cho chị nhưng khi tôi vừa chạm vào thì chị co người lại, rên lên một tiếng. Tôi ngỡ ngàng, một mực nói chị phải cởi áo khoác ra ngay.

Chị tôi từ từ cởi áo khoác ra, chị cởi tới đâu thì tôi lặng người nhìn theo tới đó. Vì sau lớp áo khoác chị mặc chính là cơ thể đầy vết roi hằn. Chị tôi bị chồng bạo hành bằng roi vì ghen tuông. Chị kể anh rể ban đầu rất thương chị, nhưng từ khi chị giúp chồng làm sổ sách cho công ty, nhiều lần gặp khách hàng, nhân viên thì anh nổi cơn ghen tuông. Dù chị có giải thích thế nào anh cũng không chịu nghe, thẳng tay dùng roi đánh chị.

Thấy chị gái dầm mưa, tôi giục thay ngay kẻo ốm, khi chiếc áo vừa tụt xuống, nhìn các dấu vết trên cơ thể chị mà tôi rụng rời tay chân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghe chị kể mà rợn người, đau lòng vô cùng. Giờ là thời nào rồi mà chị còn chịu đựng cảnh chồng đánh thế này? Tôi nói sẽ báo cho bố mẹ biết, không thể để chị chịu khổ thế này. Nhưng chị ngăn tôi lại, chị kể bố tôi làm ăn thua lỗ, giấu vợ con mượn món nợ lớn. Chị khó khăn lắm mới xin được chồng trả nợ giúp bố. Nợ vẫn còn một ít, chị không muốn bố mẹ già rồi còn khổ vì tiền bạc.

Tôi nghẹn lời không nói được gì nữa. Tôi thương chị gái quá nhưng tôi cũng chẳng có nhiều tiền để trả anh rể số tiền anh cho bố tôi mượn. Giờ tôi phải làm sao để chị gái đỡ khổ đây?

Gài bẫy người yêu để ngủ lại qua đêm, trong khi đợi em tắm tôi tìm thấy một thứ dưới chân giường, cầm lên đọc mà tôi bàng hoàng, bủn rủn tay chân

Gài bẫy người yêu để ngủ lại qua đêm, trong khi đợi em tắm tôi tìm thấy một thứ dưới chân giường, cầm lên đọc mà tôi bàng hoàng, bủn rủn tay chân

Dù luôn tôn trọng việc người yêu giữ kẽ, không thích động chạm nhưng tôi vẫn muốn nhiều hơn nữa. Vì thế, tôi đành lập kế để có thể ở lại nhà cô ấy qua đêm.

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