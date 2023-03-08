Tận mắt thấy chồng ôm ấp nhân tình trên giường ngủ, chưa kịp 'đánh ghen' chồng đã lên tiếng cầu xin một điều, dù ấm ức tôi đành câm nín mà chấp nhận

Tâm sự 08/03/2023 10:49

Sau khi kết hôn, tôi mới nhận thấy việc ở bên người không yêu mình nhạt nhẽo và mệt mỏi đến như vậy. Không những thế, tôi phát hiện chồng mình vẫn còn qua lại với tình cũ...

Tôi không biết có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này để giải thoát cho cả hai hay không. Chỉ thấy cuộc sống của chúng tôi quá ngột ngạt và không có tiếng nói chung.

Vợ chồng tôi đến với nhau không vì tình yêu. Nói thẳng ra thì ngày ấy, tôi yêu đơn phương chồng mình. Khi anh trục trặc với bạn gái cũ, tôi đã cố tình tiếp cận rồi để bản thân có thai. Là người đàn ông trách nhiệm, chồng tôi về xin bố mẹ tổ chức đám cưới.

Tận mắt thấy chồng ôm ấp nhân tình trên giường ngủ, chưa kịp 'đánh ghen' chồng đã lên tiếng cầu xin một điều, dù ấm ức tôi đành câm nín mà chấp nhận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kết hôn, chồng tôi vẫn phụ vợ làm việc nhà. Anh cũng không bao giờ quát mắng hay tranh luận với tôi bất cứ điều gì, nhưng chính vì vậy mà tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của mình quá nhạt nhẽo, hai người sống với nhau như bạn thân thay vì người thân.

Thời gian gần đây, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Đó là người yêu cũ của anh, cũng là người mà chồng tôi yêu nhất. Có điều tôi vẫn im lặng, là bởi muốn cho chồng cơ hội để anh quay đầu trở về với gia đình. Vậy mà cả tháng trời, chồng tôi vẫn đam mê với người tình.

Hôm ấy, chồng tôi khoác áo ra khỏi nhà lúc 10 giờ đêm. Đoán anh đến bên người tình, tôi vội vàng gửi con rồi bám theo anh. Đứng ở bên ngoài nhà nghỉ 30 phút, tôi đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Cuối cùng, tôi quyết định đi vào trong và đối mặt với mọi chuyện.

Vừa đẩy cửa bước vào, tôi khá sốc khi cả hai đang nằm ôm nhau trên giường, quần áo chỉnh tề. Nhưng điều bất ngờ hơn là người phụ nữ ấy không có tóc. Chồng bối rối kéo tôi ra ngoài, anh nói chị ấy bây giờ bị bệnh nặng, chẳng còn sống được bao lâu. Anh chỉ mong tôi cho hai người được ở bên nhau đến lúc chị ấy qua đời.

Tận mắt thấy chồng ôm ấp nhân tình trên giường ngủ, chưa kịp 'đánh ghen' chồng đã lên tiếng cầu xin một điều, dù ấm ức tôi đành câm nín mà chấp nhận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không biết nên làm gì nữa mọi người ạ. Suy cho cùng, tôi cũng là người có lỗi, nhưng là một người vợ, tôi không đủ bao dung để nhắm mắt cho qua chuyện này. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với, tôi phải lựa chọn thế nào đây?

Đêm tân hôn nằm đợi mãi trên giường cũng không thấy cô dâu mới cưới đâu, đang hừng hực trong lòng thì thấy thứ này lòi ra khỏi vali của em

Đêm tân hôn nằm đợi mãi trên giường cũng không thấy cô dâu mới cưới đâu, đang hừng hực trong lòng thì thấy thứ này lòi ra khỏi vali của em

Đám cưới này với tôi như một giấc mơ vậy, tôi không ngờ một người như cô ấy có thể gật đầu đồng ý kết hôn với tôi. Cũng vì vậy, tôi rất chờ mong vào đêm tân hôn này.

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