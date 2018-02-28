Đàn ông một lần dối trá, đàn bà vạn lần tổn thương

Tâm sự gia đình 28/02/2018 11:27

Đàn ông đâu biết rằng: Chỉ cần một lần dối trá, đàn bà vạn lần tổn thương. Như chiếc gương đã vỡ, không có người đàn bà nào còn tin yêu khi biết chồng ăn nằm với người khác. Đàn bà nào đủ bao dung, đủ độ lượng để ôm lại người chồng từng phản bội mình?

Đàn ông ngoại tình trên đời này có hai dạng: Một là tìm đến người đàn bà khác, hai là cho phép người đàn bà khác tìm đến mình. Khi đã phản bội, dù là cố ý hay vô ý (ngụy biện rằng do rượu bia, say xỉn) thì nó cũng là vết dao đâm vào tim người đàn bà của họ. Chỉ cần một lần dối trá, nỗi đau của sự phản bội cũng đủ mang theo đến trọn đời.

Người ta thường bảo: “Không có người đàn ông chung tình, chỉ có người đàn ông chưa có cơ hội ngoại tình”. Đàn ông chưa ngoại tình vì chưa có cơ hội, cám dỗ chưa đủ lớn. Điều này đúng đối với trường hợp của chồng chị. Anh là một người chồng tốt, không hoàn hảo nhưng cũng là điểm tựa cho mẹ con chị. Đồng lương công nhân của anh, cộng với tiệm tạp hóa nhỏ của chị cũng đủ làm cho cuộc sống gia đình ổn định.

Đàn ông một lần dối trá, đàn bà vạn lần tổn thương - Ảnh 1
Sự phản bội của đàn ông là vết dao đâm không thể lành trong tim đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

Anh hiền lành, ít khi chơi bời nhậu nhẹt. Chị cũng mừng vì anh biết chăm lo vun vén cho gia đình. Chị tin và thương anh hết mực. Những tưởng, cuộc sống gia đình của chị sẽ mãi êm đềm, bình dị như vậy cho đến khi chị tình cờ biết được chồng qua đêm với gái bán hoa.

Cuối năm, công ty chồng chị ai cũng được thưởng một số tiền khá lớn. Cả năm làm việc mệt nhọc, cực khổ anh em công ty rủ nhau mỗi người góp một ít tiền liên hoan cuối năm. Họ ăn nhau say sưa cả ngày, hứng chí lên họ còn rủ nhau đi hát karaoke, massage. Lần đó, những người đàn ông sành sỏi còn bày chuyện tìm gái để “giải xui” cuối năm. Anh lắc đầu, sợ làm chuyện có lỗi với vợ. Mọi người cười ồ lên: “Nếu mày không nói thì làm sao vợ biết được”.

Anh nghe cũng lọt tai. Nhìn cô gái làng chơi ăn mặc trần như nhộng trước mặt, bao nhiêu hình ảnh về vợ tan biến hết. Anh ngồi hát karaoke, cô ta không ngại ngần ôm chặt anh. Mùi nước hoa rẻ tiền phảng phất, cộng với da thịt mát rượi của đàn bà làm anh đê mê. Sau khi hát xong, hai người đi khách sạn. Những tưởng, sau khi móc ví trả tiền, bí mật này vĩnh viễn bị chôn vùi. Ai ngờ hôm đó, anh chở gái vào khách sạn thì một người quen của chị nhìn thấy, chụp ảnh và đưa chị xem…

Anh thanh minh rằng đó là lần đầu tiên, lần duy nhất trong cuộc đời anh. Anh xin lỗi, cầu xin chị tha thứ cho anh. Tai chị như ù đi khi nghe những lời đó. Đàn ông thấy gái như thấy mỡ, làm sao chị tin được đó là lần 1, lần 2 hay lần thứ 100. Nhưng cho dù đó là lần đầu, lần duy nhất cũng đâu thể phủ nhận chồng chị đã phản bội. Dù là gái bán hoa, dù ăn nằm xong đứng dậy móc ví trả tiền nhưng người đàn bà nào đủ bao dung để xí xóa như chưa hề có chuyện gì xảy ra?

Anh đổ lỗi do rượu làm anh say xỉn, do đồng nghiệp rủ rê khiến anh sợ mất mặt… Bao nhiêu lí do anh đưa ra cũng chỉ là ngụy biện. Đàn ông nếu không muốn, có người đàn bà nào dám ngã vào lòng? Chị gạt phắt bàn tay anh đang nắm lấy tay chị xin lỗi. Nước mắt chị ào ào chảy, làm sao có thể tha thứ cho chồng đây?

Đàn ông một lần dối trá, đàn bà vạn lần tổn thương - Ảnh 2
Biết chồng phản bội, đàn bà nào đủ bao dung để ôm lại người phụ bạc?

Anh và những người đàn ông khác trong cuộc đời có biết bao cuộc vui như vậy. Đi chơi với đồng nghiệp, những chuyến công tác hay du lịch, biết bao mối tình một đêm? Ăn bánh trả tiền, ai đi đường nấy, khi vợ chưa phát hiện thì nghiễm nhiên họ vẫn là những người thủy chung, tử tế.

Đàn ông đâu biết rằng, chỉ cần một lần dối trá, đàn bà vạn lần tổn thương. Như chiếc gương đã vỡ, không có người đàn bà nào còn tin yêu khi biết chồng ăn nằm với người khác. Đàn bà nào đủ bao dung, đủ độ lượng để ôm lại người chồng từng phản bội mình?

Khi đàn ông ngoại tình, cả vợ và nhân tình đều là nạn nhân của một kẻ tham lam

Khi đàn ông ngoại tình, cả vợ và nhân tình đều là nạn nhân của một kẻ tham lam

Là người vợ, dù đau đớn cỡ nào khi chồng ăn vụng thì đánh ghen cũng không khiến đàn ông hối lỗi quay về. Còn nhân tình, ôm chồng người khác trong tay thì đó cũng chỉ là thứ hạnh phúc giả tạo.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình đàn ông ngoại tình đàn bà có chồng ngoại tình đàn ông dối trá

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 6 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm