Đàn ông một lần dối trá, đàn bà vạn lần tổn thương

Đàn ông ngoại tình trên đời này có hai dạng: Một là tìm đến người đàn bà khác, hai là cho phép người đàn bà khác tìm đến mình. Khi đã phản bội, dù là cố ý hay vô ý (ngụy biện rằng do rượu bia, say xỉn) thì nó cũng là vết dao đâm vào tim người đàn bà của họ. Chỉ cần một lần dối trá, nỗi đau của sự phản bội cũng đủ mang theo đến trọn đời.

Anh nghe cũng lọt tai. Nhìn cô gái làng chơi ăn mặc trần như nhộng trước mặt, bao nhiêu hình ảnh về vợ tan biến hết. Anh ngồi hát karaoke, cô ta không ngại ngần ôm chặt anh. Mùi nước hoa rẻ tiền phảng phất, cộng với da thịt mát rượi của đàn bà làm anh đê mê. Sau khi hát xong, hai người đi khách sạn. Những tưởng, sau khi móc ví trả tiền, bí mật này vĩnh viễn bị chôn vùi. Ai ngờ hôm đó, anh chở gái vào khách sạn thì một người quen của chị nhìn thấy, chụp ảnh và đưa chị xem…

Anh thanh minh rằng đó là lần đầu tiên, lần duy nhất trong cuộc đời anh. Anh xin lỗi, cầu xin chị tha thứ cho anh. Tai chị như ù đi khi nghe những lời đó. Đàn ông thấy gái như thấy mỡ, làm sao chị tin được đó là lần 1, lần 2 hay lần thứ 100. Nhưng cho dù đó là lần đầu, lần duy nhất cũng đâu thể phủ nhận chồng chị đã phản bội. Dù là gái bán hoa, dù ăn nằm xong đứng dậy móc ví trả tiền nhưng người đàn bà nào đủ bao dung để xí xóa như chưa hề có chuyện gì xảy ra?

Anh đổ lỗi do rượu làm anh say xỉn, do đồng nghiệp rủ rê khiến anh sợ mất mặt… Bao nhiêu lí do anh đưa ra cũng chỉ là ngụy biện. Đàn ông nếu không muốn, có người đàn bà nào dám ngã vào lòng? Chị gạt phắt bàn tay anh đang nắm lấy tay chị xin lỗi. Nước mắt chị ào ào chảy, làm sao có thể tha thứ cho chồng đây?

Biết chồng phản bội, đàn bà nào đủ bao dung để ôm lại người phụ bạc?

Anh và những người đàn ông khác trong cuộc đời có biết bao cuộc vui như vậy. Đi chơi với đồng nghiệp, những chuyến công tác hay du lịch, biết bao mối tình một đêm? Ăn bánh trả tiền, ai đi đường nấy, khi vợ chưa phát hiện thì nghiễm nhiên họ vẫn là những người thủy chung, tử tế.

Đàn ông đâu biết rằng, chỉ cần một lần dối trá, đàn bà vạn lần tổn thương. Như chiếc gương đã vỡ, không có người đàn bà nào còn tin yêu khi biết chồng ăn nằm với người khác. Đàn bà nào đủ bao dung, đủ độ lượng để ôm lại người chồng từng phản bội mình?