Đàn ông bản lĩnh không phải là người kiếm được bao nhiêu tiền mà là người không vì hai chữ “tình dục” mà lầm đường lạc bước, phản bội người vợ tào khang của mình.

Anh là người giỏi giang, tay trắng lập nghiệp. Gia đình cũng không mấy khá giả nên anh đã phải tự bươn chải để có được như ngày hôm nay. Chị lấy anh, ai cũng nói “chuột sa chĩnh gạo”. Vì anh giỏi kiếm tiền lại ít khi nhậu nhẹt, không có nhiều mối quan hệ nam nữ phức tạp. Đàn ông ít ai kiềm chế được khi đứng trước cám dỗ - Ảnh minh họa: Internet Chị thương và tin tưởng anh hết lòng. Bạn bè thường khuyên chị đừng nên tin anh quá nhiều. Đàn ông có rất nhiều bí mật, chưa chắc anh đã chịu nói thật lòng với chị. Vả lại đàn ông khi đứng trước cái đẹp, khó lòng mà kiềm lại những dục vọng của bản thân.

Không ít người dù đã có vợ đẹp con ngoan nhưng vẫn sa ngã vì hai chữ “tình dục”. Đàn ông luôn làm theo bản năng của mình nhưng không chịu nhìn nhận điều đó. Họ thường viện lý do vợ không đáp ứng được nhu cầu nên mới làm vậy. Đàn bà đừng quá tin chồng mà chuốc khổ vào người - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ kết hôn, đừng vội tin vào những lời của chồng. Ngoài miệng có thể dành cho bạn nhiều lời đường mật, nhưng bên trong chưa hẳn đã thủy chung một lòng. Hãy chỉ tin vào những gì mình thấy thôi. Và nên nhớ một điều đàn ông ai cũng có thể sa ngã trước cám dỗ tình dục.

Đàn ông luôn đề cao tình yêu nhưng lại hành xử theo bản năng tình dục. Khi không thỏa mãn, họ sẽ dễ dàng tìm đến những mối quan hệ khác. Đặc biệt người càng có điều kiện thì càng dễ sa ngã. Phụ nữ hãy tự bảo vệ chính mình trong cuộc hôn nhân này - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ đừng chỉ đánh giá chồng mình qua vẻ bề ngoài. Phải đặt anh ấy vào nhiều trường hợp, bạn mới biết rõ lòng dạ. Nếu đứng trước cái đẹp, anh ấy không nghiêng ngả, một lòng thủy chung với vợ, đây đích thị là người mà bạn có thể nương tựa. Còn người luôn khao khát có được nhiều cảm xúc khác lạ ngoài vợ thì suốt đời cũng sẽ chẳng bao giờ là của bạn. Phụ nữ nên nhớ đàn ông khi ở nhà là của mình, bước ra đường đã là của thiên hạ. Đàn ông khi ra đường giống như chim sổ lồng, muốn tự do. Vì vậy bạn đừng mong lòng dạ của họ sẽ thủy chung tuyệt đối. Đừng tin rằng chồng mình sẽ hoàn toàn vững lòng trước cám dỗ. Đàn ông ai rồi cũng sẽ có những phút yếu lòng - Ảnh minh họa: Internet Cuộc sống này là vậy, không ai có thể nói trước được điều gì. Vì thế phụ nữ hãy tự bảo vệ mình trước những sóng gió. Người đủ bản lĩnh sẽ mãi là chồng của bạn. Còn người sống bản năng hơn là bản lĩnh là chồng của thiên hạ.

Khi nào mới đến lượt đàn ông sợ mất vợ? Vợ tôi là người phụ nữ đảm đang, biết chiều chồng thương con. Cũng vì vậy mà tôi ỷ lại và nghĩ chuyện nhà đã có cô ấy lo, tôi chỉ cần ở ngoài kiếm tiền. Vì vậy mà tôi cho mình cái quyền được làm tổn thương, xem thường cô ấy.

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