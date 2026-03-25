Dẫn cả hai bên gia đình đi bắt quả tang vợ ngoại tình, vừa mở cửa phòng ra tôi và bố đẻ "đứng tim" chết lặng

Tâm sự gia đình 25/03/2026 20:14

Người phụ nữ nằm trên giường không phải là vợ tôi mà là mẹ tôi. Tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng định vị điện thoại của vợ tôi ở đây nhưng sao người trước mắt lại là mẹ tôi?

Tôi lập gia đình đã 7 năm, có một con trai 5 tuổi. Cho đến gần đây, tôi thấy vợ thường ra ngoài nghe điện thoại, tin nhắn thì trống trơn bị xóa hết. Vợ tôi còn thường xuyên về trễ, nói rằng phải đi tiếp khách hàng. Tôi thấy nghi ngờ nên quyết định cài định vị vào điện thoại của vợ.

Tôi theo dõi vợ thì phát hiện vợ thường xuyên ra một quán cà phê vào buổi tối. Tôi nghĩ chắc đó là nơi vợ hẹn hò với nhân tình. Nhưng dù sao cũng chỉ là một quán cà phê, tôi chưa muốn bắt tại trận vợ ngoại tình ở đó.

Đến một tối, tôi thấy vợ vào một khách sạn thì tôi lập tức hành động. Tôi gọi điện cho bố mẹ vợ đến địa chỉ đó. Tôi không gọi được cho mẹ mình, đành gọi bố đi cùng. Tôi muốn để hai bên gia đình bắt tại trận vợ ngoại tình. Tôi càng hận vợ phản bội thì càng muốn cô ấy mất hết mặt mày trước bố mẹ hai bên.

Đến khi chúng tôi đập cửa xông vào thấy hai người không mảnh vai che thân trên giường thì tôi và bố “đứng tim” chết lặng. Người phụ nữ nằm trên giường không phải là vợ tôi mà là mẹ tôi. Tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng định vị điện thoại của vợ tôi ở đây nhưng sao người trước mắt lại là mẹ tôi?

Dẫn cả hai bên gia đình đi bắt quả tang vợ ngoại tình, vừa mở cửa phòng ra tôi và bố đẻ 'đứng tim' chết lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau đó, vợ tôi đi vào phòng. Chẳng hiểu sao thấy khuôn mặt bình thản của vợ mà tôi thấy đáng sợ vô cùng. Cô ấy nói mình lỡ bỏ quên điện thoại im lặng trong túi của mẹ chồng, chẳng ngờ bà lại đi đến đây. Nhưng tôi biết là vợ mình cố tình.

Mẹ tôi lao ra ôm lấy chân bố tôi xin tha thứ. Tôi và bố cứng mặt sốc ngất. Bố mẹ vợ tôi thì ngỡ ngàng không nói nên lời. Tôi nhìn tình cảnh gia đình mình rối loạn tan nát, còn vợ thì mặt vẫn dửng dưng như không có chuyện gì.

Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng. Mẹ tôi không thích vợ tôi, thường xuyên đay nghiến, kiếm chuyện gây sự với vợ tôi. Nhưng vợ tôi mấy năm nay đều cố gắng sống vì chồng con, chưa từng hỗn láo với mẹ chồng. Đến hôm nay, chắc là vì cô ấy đã chịu đựng hết nổi, lại thấy mẹ chồng ngoại tình sai trái nên quyết định vạch mặt mẹ chồng.

Sau chuyện này, gia đình tôi đứng trên bờ vực đổ vỡ. Bố tôi thấy quá mất mặt nên muốn ly hôn với mẹ tôi, còn vợ tôi vì chán nản muốn ly hôn với tôi. Giờ tôi phải làm sao đây?

Sau 5 năm ly hôn ghé thăm chồng cũ, tôi bàng hoàng nhìn bộ dạng của anh và vật anh đang cầm trên tay

Sau 5 năm ly hôn ghé thăm chồng cũ, tôi bàng hoàng nhìn bộ dạng của anh và vật anh đang cầm trên tay

4 năm sau, tôi tái giá và có cuộc sống hôn nhân mới nhiều niềm vui. Tôi chuẩn bị đón con chung với người chồng hiện tại. Chồng mới rất yêu thương con trai của tôi. Tôi rất tin tưởng và biết ơn anh, cảm thấy mình may mắn khi gặp được anh. 

Bắt gặp chồng hú hí với nhân tình, vợ bị gã chồng tệ bạc ngay giữa đường và cái kết 'hả hê' sau đó

Bắt gặp chồng hú hí với nhân tình, vợ bị gã chồng tệ bạc ngay giữa đường và cái kết 'hả hê' sau đó

Tâm sự 5 phút trước
Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chồng giữa đêm, tôi sốc khi phát hiện bí mật lâu nay anh giấu kín

Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chồng giữa đêm, tôi sốc khi phát hiện bí mật lâu nay anh giấu kín

Tâm sự 7 phút trước
Con nhà gia giáo, lương tháng 100 triệu nhưng đưa bạn gái về ra mắt lại 'chia đôi cuộc tình' vì lý do khó đỡ này!

Con nhà gia giáo, lương tháng 100 triệu nhưng đưa bạn gái về ra mắt lại 'chia đôi cuộc tình' vì lý do khó đỡ này!

Tâm sự 9 phút trước
Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm của cô hàng xóm độc thân và yêu cầu "không tưởng" khiến tôi mất ngủ

Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm của cô hàng xóm độc thân và yêu cầu "không tưởng" khiến tôi mất ngủ

Tâm sự 10 phút trước
Thấy cô bạn cùng phòng rũ rượi trở về sau một đêm, tôi "hóa đá" khi biết chuyện tày đình trong lời kể khóc nghẹn

Thấy cô bạn cùng phòng rũ rượi trở về sau một đêm, tôi "hóa đá" khi biết chuyện tày đình trong lời kể khóc nghẹn

Tâm sự 11 phút trước
Ở bên kia xa xôi, anh lại là người đàn ông phản bội vợ, còn có ý nghĩ vứt bỏ gia đình

Ở bên kia xa xôi, anh lại là người đàn ông phản bội vợ, còn có ý nghĩ vứt bỏ gia đình

Tâm sự 12 phút trước
Ế suốt 28 năm, cô nàng đi chùa cầu duyên về gặp ngay trai đẹp, 6 tháng sau cưới luôn

Ế suốt 28 năm, cô nàng đi chùa cầu duyên về gặp ngay trai đẹp, 6 tháng sau cưới luôn

Tâm sự 12 phút trước
Con gái đi học về kể nhà cô giáo có bạn "giống hệt con", tôi âm thầm theo dõi thì rụng rời khi biết bí mật của chồng

Con gái đi học về kể nhà cô giáo có bạn "giống hệt con", tôi âm thầm theo dõi thì rụng rời khi biết bí mật của chồng

Tâm sự Eva 13 phút trước
Những thứ trên đời này nếu dễ đến thì cũng sẽ dễ đi

Những thứ trên đời này nếu dễ đến thì cũng sẽ dễ đi

Tâm sự 13 phút trước
Tôi lấy chồng năm 19 tuổi, vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện chồng ngoại tình

Tôi lấy chồng năm 19 tuổi, vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện chồng ngoại tình

Tâm sự 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Công an thu giữ nhiều tài liệu tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, khách hàng ngỡ ngàng ra về

NÓNG: Công an thu giữ nhiều tài liệu tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, khách hàng ngỡ ngàng ra về

Danh tính nữ đại gia U60 yêu sinh viên 26 tuổi, tặng gần 200 tỷ đồng gây xôn xao

Danh tính nữ đại gia U60 yêu sinh viên 26 tuổi, tặng gần 200 tỷ đồng gây xôn xao

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

Sự thật "ngã ngửa" về cảnh tượng bố chồng hì hục dòn nhà, còn vợ đang nằm sofa khi chồng đột ngột về nhà sớm

Sự thật "ngã ngửa" về cảnh tượng bố chồng hì hục dòn nhà, còn vợ đang nằm sofa khi chồng đột ngột về nhà sớm

1 giờ sáng ôm con ra ban công dỗ khóc, tôi "chết lặng" khi nghe chồng thì thầm bí mật động trời qua điện thoại

1 giờ sáng ôm con ra ban công dỗ khóc, tôi "chết lặng" khi nghe chồng thì thầm bí mật động trời qua điện thoại

Ngày cha tôi nhắm mắt, người ông khẩn khoản muốn nắm tay lần cuối không phải mẹ tôi mà là một người đàn bà lạ mặt

Ngày cha tôi nhắm mắt, người ông khẩn khoản muốn nắm tay lần cuối không phải mẹ tôi mà là một người đàn bà lạ mặt

Vợ bầu vô tình làm một việc, chồng "khiếp vía" suốt 9 tháng 10 ngày, không còn tâm trí mà mơ tưởng ngoại tình

Vợ bầu vô tình làm một việc, chồng "khiếp vía" suốt 9 tháng 10 ngày, không còn tâm trí mà mơ tưởng ngoại tình

Cháu trai trùng huyết thống nhà nội nhưng con trai không phải cha đẻ, mẹ chồng sốc ngất khi biết "kẻ thứ ba"

Cháu trai trùng huyết thống nhà nội nhưng con trai không phải cha đẻ, mẹ chồng sốc ngất khi biết "kẻ thứ ba"

Cứ ngỡ chồng lập "quỹ đen" ngoại tình nên tôi âm thầm bòn rút, ngày anh mất tôi mới gục ngã trước sự thật kinh hoàng

Cứ ngỡ chồng lập "quỹ đen" ngoại tình nên tôi âm thầm bòn rút, ngày anh mất tôi mới gục ngã trước sự thật kinh hoàng