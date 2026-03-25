Chồng báo đi công tác xa, vợ nửa đêm nhận được ảnh đám tang rồi khóc ngất khi thấy hai người đứng cạnh quan tài

Tâm sự gia đình 25/03/2026 19:47

Vy thường nghe người ta nói chỉ khi vợ chồng mâu thuẫn thì mới cái cớ để người thứ ba chen vào. Cô chắc chắn rằng giữa vợ chồng mình không có bất kì khoảng trống nào. Cô và chồng hòa hợp từ cách sống đến chuyện gối chăn, chưa từng có mâu thuẫn gay gắt, luôn nhịn nhường nhau.

Vy và chồng chung sống 9 năm với nhau. Trong mắt Vy và gia đình, Hưng là người đàn ông mẫu mực, chung thủy. Dù đã có với nhau hai mặt con nhưng cả hai vẫn đối xử với nhau như thuở mặn nồng ban đầu. Vì thế, Vy tự hào khi nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân của mình.

Cho đến một lần Hưng báo phải đi công tác vài ngày. Không hiểu sao khi nhìn thấy chồng đi ra cửa, Vy lại có linh tính không lành. Tối hôm đó vào nửa đêm, Vy bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Trong tin nhắn chỉ có duy nhất một tấm hình đám tang khiến Vy lạnh người.

Trong tấm ảnh đó, Hưng đang quỳ gối khóc lóc đau lòng, ngồi bên cạnh anh là một thằng bé khoảng 5 tuổi cũng đang đeo khăn tang. Thằng bé có rất nhiều nét giống Hưng, đến mức khi nhìn vào liền nhận ra hai người có quan hệ cha con. Vy dù không muốn tin cũng chẳng thể chối cãi.

Ngân gọi ngay cho số điện thoại gửi tin nhắn cho mình. Một người phụ nữ trả lời cô, tự xưng mình là bạn cấp ba của Hưng, cũng là bạn của người phụ nữ đã mất vào hôm nay. Cô ấy nói:

“Người mất hôm nay là Linh, là bạn của chị, cũng là bạn của Hưng. Giờ ở đây chồng của em công khai làm cha của thằng bé rồi. Chị thấy cũng ngỡ ngàng lắm, liền nghĩ nên cho em biết. Trước giờ chị ngưỡng mộ gia đình em lắm, giờ thì thấy đau lòng quá!”.

Sau khi nhận cuộc gọi đó, Vy không còn ngủ được nữa. Hai ngày sau thì Hưng trở về, Vy đưa đơn ly hôn cho chồng. Thấy vợ đã biết sự tình, anh cũng không thể cầu xin năn nhỉ. Vy kiên quyết muốn giành quyền nuôi hai đứa con của mình, vì Hưng giờ đã có con riêng.

Hưng cúi đầu giải thích đứa trẻ kia ra đời không đúng lúc, anh cũng không muốn phản bội vội. Nhưng anh càng không thể vô trách nhiệm với máu mủ của mình. Anh còn nói dù thế nào anh vẫn xem trọng vợ và hai con ở nhà. Thậm chí, anh còn muốn Vy rút đơn ly hôn, chấp nhận nuôi con riêng cùng anh.

Vy thấy nực cười chua chát trước những lời nói của chồng. Vy không bao giờ có thể tha thứ cho chồng ngoại tình, cũng chẳng đủ bao dung để nuôi con riêng của chồng và nhân tình. Đến nay thì Vy đã ly hôn chồng 2 năm. Dù vẫn còn hận chồng nhưng cô không cấm con gặp cha. Nhưng dù Hưng có bao lần muốn hàn gắn, cô cũng không một lần mềm lòng.

Thủ tiết 10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng, con dâu bật khóc trước "món quà sinh nhật" không tưởng từ ông bà

Thủ tiết 10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng, con dâu bật khóc trước "món quà sinh nhật" không tưởng từ ông bà

Thời gian gần đây, tôi gặp lại người yêu cũ. Anh ly hôn vợ đã 3 năm. Chúng tôi nói chuyện hỏi han nhau như những người bạn cũ. Tôi và anh cũng nhiều lần đi cà phê, mua sắm với nhau.

Con giống hàng xóm như đúc nhưng kết quả ADN khẳng định là con mình, người chồng "sốc tận óc" khi biết sự thật

Con giống hàng xóm như đúc nhưng kết quả ADN khẳng định là con mình, người chồng "sốc tận óc" khi biết sự thật

Tâm sự 17 phút trước
Dẫn cả hai bên gia đình đi bắt quả tang vợ ngoại tình, vừa mở cửa phòng ra tôi và bố đẻ "đứng tim" chết lặng

Dẫn cả hai bên gia đình đi bắt quả tang vợ ngoại tình, vừa mở cửa phòng ra tôi và bố đẻ "đứng tim" chết lặng

Tâm sự gia đình 20 phút trước
Giận chồng sang nhà bạn thân ngủ nhờ, nửa đêm tôi "chết trân" nghe tiếng động lạ phát ra từ gầm giường

Giận chồng sang nhà bạn thân ngủ nhờ, nửa đêm tôi "chết trân" nghe tiếng động lạ phát ra từ gầm giường

Ngoại tình 23 phút trước
Vợ gọi thợ đến sửa thì "kho báu" của chồng lộ diện khiến ai cũng choáng váng

Vợ gọi thợ đến sửa thì "kho báu" của chồng lộ diện khiến ai cũng choáng váng

Tâm sự 30 phút trước
Nhân tình của chồng qua đời sau sinh, vợ lặng lẽ đến bế đứa trẻ rồi nói một câu khiến anh trào nước mắt

Nhân tình của chồng qua đời sau sinh, vợ lặng lẽ đến bế đứa trẻ rồi nói một câu khiến anh trào nước mắt

Tâm sự 33 phút trước
Sau khi kiểm tra thấy bóng hình trong camera ghi lại tôi tức nghẹn lời

Sau khi kiểm tra thấy bóng hình trong camera ghi lại tôi tức nghẹn lời

Tâm sự 34 phút trước
Từng nghĩ "vợ xấu thì đi đâu mà giữ", tôi chết lặng nghe vợ gọi điện thông báo một sự thật kinh hoàng sau 30 ngày ly thân

Từng nghĩ "vợ xấu thì đi đâu mà giữ", tôi chết lặng nghe vợ gọi điện thông báo một sự thật kinh hoàng sau 30 ngày ly thân

Tâm sự 35 phút trước
Sau 5 năm ly hôn ghé thăm chồng cũ, tôi bàng hoàng nhìn bộ dạng của anh và vật anh đang cầm trên tay

Sau 5 năm ly hôn ghé thăm chồng cũ, tôi bàng hoàng nhìn bộ dạng của anh và vật anh đang cầm trên tay

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đang đắc thắng bỗng "bật ngửa" kinh ngạc

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đang đắc thắng bỗng "bật ngửa" kinh ngạc

Tâm sự Eva 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 26/3/2026, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 26/3/2026, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

NÓNG: Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

NÓNG: Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

NÓNG: Giá xăng dầu giảm mạnh, có loại hạ tới hơn 4.000 đồng/lít

NÓNG: Giá xăng dầu giảm mạnh, có loại hạ tới hơn 4.000 đồng/lít

Cháu trai trùng huyết thống với bà nội nhưng con trai không phải cha đẻ, sự thật khiến mẹ chồng sốc ngất

Cháu trai trùng huyết thống với bà nội nhưng con trai không phải cha đẻ, sự thật khiến mẹ chồng sốc ngất

Bỏ vợ "tài sắc vẹn toàn" để cưới nhân tình kém sắc, 2 năm sau người vợ lặng người khi biết sự thật cay đắng

Bỏ vợ "tài sắc vẹn toàn" để cưới nhân tình kém sắc, 2 năm sau người vợ lặng người khi biết sự thật cay đắng

Dẫn cả hai bên gia đình đi bắt quả tang vợ ngoại tình, vừa mở cửa phòng ra tôi và bố đẻ "đứng tim" chết lặng

Dẫn cả hai bên gia đình đi bắt quả tang vợ ngoại tình, vừa mở cửa phòng ra tôi và bố đẻ "đứng tim" chết lặng

Sau 5 năm ly hôn ghé thăm chồng cũ, tôi bàng hoàng nhìn bộ dạng của anh và vật anh đang cầm trên tay

Sau 5 năm ly hôn ghé thăm chồng cũ, tôi bàng hoàng nhìn bộ dạng của anh và vật anh đang cầm trên tay

Thủ tiết 10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng, con dâu bật khóc trước "món quà sinh nhật" không tưởng từ ông bà

Thủ tiết 10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng, con dâu bật khóc trước "món quà sinh nhật" không tưởng từ ông bà

Giây phút cuối cùng bên nhau, lời thầm thì của vợ khiến người chồng bật khóc nức nở vì hối hận

Giây phút cuối cùng bên nhau, lời thầm thì của vợ khiến người chồng bật khóc nức nở vì hối hận