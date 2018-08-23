Đàn bà khôn ngoan đến mấy cũng không thể giữ nổi người chồng đã muốn ra đi

Tâm sự gia đình 23/08/2018 10:14

Đàn ông thương vợ, nhìn thấy những dấu chân chim trên khóe mắt sẽ trân trọng người đàn bà trải qua gió sương, đồng cam cộng khổ với mình. Còn đàn ông ngoại tình vô cùng tệ bạc. Đàn ông phản bội vợ mà còn đổ thừa vợ sồ sề, luộm thuộm vừa tệ bạc lại vừa rất hèn.

Đàn ông ngoại tình chẳng còn là chuyện hiếm gặp. Xã hội càng phát triển, chuyện “ăn vụng” dễ dàng như mua một cái bánh. Đàn ông cần tình dục, trong khi đó nhiều đàn bà lại cần tiền mà coi rẻ thân xác. Làm những việc trái với đạo lí, coi rẻ tình nghĩa vợ chồng nhưng nhiều khi đàn ông lại nghĩ điều đó bình thường.

Đàn bà khôn ngoan đến mấy cũng không thể giữ nổi người chồng đã muốn ra đi - Ảnh 1
Ngoại tình chẳng còn là chuyện hiếm gặp thời nay - Ảnh minh họa: Internet

Ở vị thế của một người đàn bà có chồng ăn nằm với người khác, bất luận là vì yêu hay vì giải quyết sinh lí thì cũng đều rất đau đớn. Sau những phút giây đau khổ vì bị phản bội, đàn bà lại làm khổ mình bằng chính câu hỏi: “Vì sao chồng ngoại tình?”. Nhiều người đàn bà bị nhấn chìm không phải bởi nỗi đau phản bội mà chính là ở sự giằng xé, dằn vặt khi nghĩ mọi nguyên nhân xuất phát từ mình. Vì mình xấu hơn nhân tình. Vì mình chưa đủ dịu dàng, chưa nấu ăn đủ ngon, chưa giỏi giang giường chiếu…

Đàn bà lấy chồng, bao nhiêu nỗi lo toan cơm áo gạo tiền, còn có một nỗi sợ mơ hồ là sợ chồng chán, chồng bỏ. Người đời bảo, đàn bà phải làm đẹp mới giữ được chân chồng. Đàn bà phải chiều chuộng, ngọt ngào, trên môi luôn nở nụ cười thì chồng mới muốn về nhà. Đàn bà phải đảm đang, phải giỏi làm tình… thì chồng mới thích. Bao nhiêu điều nói ra cốt yếu chỉ muốn đàn bà thay đổi, đàn bà phải sống khác đi. Thế nhưng, cốt lõi của sự phản bội đâu nằm ở người vợ, mà chính ở lòng tham vô đáy của những ông chồng có máu trăng hoa.

Đàn bà khôn ngoan đến mấy cũng không thể giữ nổi người chồng đã muốn ra đi - Ảnh 2
Trăm ngàn đức tính tốt đẹp của vợ sẽ không đủ sức níu giữ người chồng có máu trăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Biết bao nhiêu phụ nữ đẹp, sang trọng, ra đường nhiều kẻ phải ngoái nhìn nhưng với chồng chẳng khác nào “tô cơm nguội”. Nhiều người phụ nữ nấu ăn rất ngon, trang trí đẹp không thua kém đầu bếp nhưng chồng vẫn chê. Với những ông chồng tham lam, món ăn vợ nấu dẫu ngon đến mấy cũng đâu bằng tô mì tôm úp vội của nhân tình. Vợ đẹp mặn mà, sắc sảo nhưng đàn ông có máu trăng hoa lại dòm ngó những cô gái trẻ đẹp, xuân thì. Bởi thế, trăm ngàn đức tính tốt đẹp của vợ cũng sẽ không bao giờ đủ sức níu giữ người đàn ông luôn trọng tình dục.

Sắc đẹp và tuổi thanh xuân là điều đàn bà không thể giữ mãi cho riêng mình. Theo thời gian, là da căng mọng, vóc dáng mảnh mai sẽ mất đi. Thay vào đó là vết hằn trên gương mặt, chiếc bụng ngấn mỡ qua vài lần sinh nở. Đàn ông thương vợ, nhìn thấy những dấu chân chim trên khóe mắt sẽ trân trọng người đàn bà trải qua gió sương, đồng cam cộng khổ với mình. Đàn ông ngoại tình là vô cùng tệ bạc. Đàn ông phản bội vợ mà còn đổ thừa vợ sồ sề, luộm thuộm vừa tệ bạc lại vừa rất hèn!

Đàn bà khôn ngoan đến mấy cũng không thể giữ nổi người chồng đã muốn ra đi - Ảnh 3
Đàn bà hãy yêu bản thân nhưng đừng vì lí do giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà cần biết yêu bản thân mình. Chăm chút bản thân nhưng đừng làm điều đó với mục đích là giữ chân người chồng. Đàn ông khi đã bội bạc, lòng dạ đã cạn cùng thì chẳng ai giữ nổi. Đàn bà khi chồng phản bội cũng đừng cố tìm hiểu nguyên nhân. Bởi với đàn ông ngoại tình, mọi thứ đều xếp sau tình dục.

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Đàn bà có con, yêu con mình bằng máu và nước mắt. Dẫu có khổ hơn, có cực hơn nữa chị cũng chịu được. Miễn là con chị lớn lên có đủ cha đủ mẹ.

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