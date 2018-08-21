Gửi đàn bà có chồng ngoại tình: Chồng tốt thì ở, chồng dở thì đi

Tâm sự gia đình 21/08/2018 10:49

Đàn bà có thể tha thứ cho chồng mọi thứ, nhưng việc chồng ngủ với người khác là điều không thể. Ngoại tình như con dao hai lưỡi: Vừa giết chết hôn nhân, vừa giết chết tình yêu của người đàn bà.

Đàn bà khi gánh trên vai trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, làm dâu bao nhiêu năm trời có ai từng nhớ mình đã ao ước những gì ở ngưỡng cửa nhà chồng? Lấy chồng nghĩa là từ nay mình có thêm bạn đồng hành, có người đồng cam cộng khổ, chia sớt buồn vui. Lấy chồng nghĩa là mình có điểm tựa, có một nơi yên bình trú ngụ bất chấp lòng người ngoài kia bạc bẽo đến đâu.

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Đàn bà nào cũng mong đời mình yên ấm khi lấy chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cuộc đời này có bao nhiêu người đàn bà được trọn vẹn những gì mình mơ ước? Đàn bà lấy chồng ai rồi cũng nhận ra cuộc đời làm vợ buồn nhiều hơn vui. Nằm bên cạnh chồng nhiều khi cô đơn đến rơi nước mắt. Thế nhưng, đàn bà vẫn vượt qua hết những sự vô tâm, hời hợt để sống trọn vẹn vì con cái, vì gia đình. Chiếc áo giáp cuối cùng để giữ chân người đàn ông lại bên mình chính là lòng chung thủy. Đàn ông dù cờ bạc, rượu chè, thậm chí vũ phu nhưng lòng dạ còn hướng về vợ thì đàn bà khi ấy vẫn chịu hi sinh mà ở bên.

Ngoại tình chính là thuốc độc giết chết hôn nhân. Bước chân vào lãnh địa ấy, gia đình chẳng bao giờ có thể hạnh phúc được như xưa. Đàn bà có thể tha thứ cho chồng mọi thứ, nhưng việc chồng ngủ với người khác là điều không thể. Ngoại tình như con dao hai lưỡi: Vừa giết chết hôn nhân, vừa giết chết tình yêu của người đàn bà.

Đàn bà có chồng ngoại tình khổ sở lắm. Bởi vết thương không xuất phát từ người đời bạc bẽo mà từ chính người mình thương yêu hơn cả mạng sống. Đàn bà vừa đau khổ, vừa căm hận, vừa giằng xé bởi câu hỏi: Nên bỏ hay nên níu kéo? Bỏ hay ôm lại người chồng phản bội, cũng đều khiến đàn bà đau như nhau.

Gửi đàn bà có chồng ngoại tình: Chồng tốt thì ở, chồng dở thì đi - Ảnh 2
Chìm trong xác thịt, đàn ông sẽ chẳng còn nhớ đến người vợ đồng cam cộng khổ với mình - Ảnh minh họa: Internet

Chồng ngoại tình, nhiều người phụ nữ không chịu nổi đả kích đã hùng hổ đánh ghen. Mỗi ngày, lướt trên mạng xã hội có bao nhiêu vụ đánh ghen, cắt tóc, xát ớt. Những vết thương trên da thịt nhân tình rỉ máu cũng không làm vết thương trong lòng đàn bà vơi bớt… Hai người đàn bà xâu xé nhau vì một kẻ chẳng ra gì. Dù chồng chọn nhân tình hay quay về với vợ thì người đàn bà nào cũng chỉ là nạn nhân của một kẻ tham lam, tàn nhẫn và ích kỉ.

Đàn ông ngoại tình thì giành giật, ôm lấy để làm gì? Khi cởi áo nhân tình ra họ chẳng bao giờ mảy may nghĩ đến người vợ nhẫn nhịn, hi sinh ở nhà. Khi chìm đắm trong xác thịt họ sẽ chẳng bao giờ còn nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, những lời thề hẹn. Nắm tay nhân tình, họ sẽ nghĩ đến viễn cảnh giường chiếu chứ chẳng bao giờ nghĩ được ai là người đã đồng cam cộng khổ cùng mình vượt qua bão tố.

Gửi đàn bà có chồng ngoại tình: Chồng tốt thì ở, chồng dở thì đi - Ảnh 3
Chồng tệ quá, đàn bà bỏ đi không tiếc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà à, chồng tốt thì ở, chồng dở quá thì đi! Đàn ông đã ngoại tình thì bạc bẽo, tham lam đến tận cùng rồi. Suy cho cùng, đàn bà lấy chồng cũng chỉ mong đời mình được yên vui, có chỗ dựa vững chắc. Đàn ông ngoại tình, đàn bà bỏ đi không tiếc!

Đàn ông khôn ngoan không tìm đàn bà để ngủ cùng mà để đồng hành trong cuộc đời

Đàn ông khôn ngoan không tìm đàn bà để ngủ cùng mà để đồng hành trong cuộc đời

Đàn ông tìm một người đàn bà ngủ cùng dễ lắm. Bởi xã hội ngày nay, bao nhiêu người đàn bà chỉ cần có tiền là sẵn sàng ăn nằm với đàn ông. Thế nhưng, đàn ông càng có nhiều đàn bà bên ngoài càng chứng tỏ mình hèn kém.

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