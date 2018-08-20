Đàn ông khôn ngoan không tìm đàn bà để ngủ cùng mà để đồng hành trong cuộc đời

Đàn ông tìm một người đàn bà ngủ cùng dễ lắm. Bởi xã hội ngày nay, bao nhiêu người đàn bà chỉ cần có tiền là sẵn sàng ăn nằm với đàn ông. Thế nhưng, đàn ông càng có nhiều đàn bà bên ngoài càng chứng tỏ mình hèn kém.

Đàn ông ngang dọc ở đời, họ có thể làm những việc lớn lao vĩ đại. Bất kể ở địa vị nào, sang hèn ra sao, những lúc mỏi mệt, chán chường đàn ông cũng mong có một chốn bình yên để đi về. Người đàn ông thành công nhất không phải là nắm trong tay quá nhiều bạc vàng mà là có được người đàn bà thành tâm với mình. Dù đứng ở đỉnh vinh quang hay nghèo hèn, người đàn bà đó vẫn nguyện đồng hành, san sẻ. Thành công của một người đàn ông là có một người đàn bà thành tâm với mình - Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng trên đời này bao nhiêu người đàn ông nhận ra được điều đó và trân trọng người đàn bà bên cạnh mình? Bỏ rơi người vợ đồng cam cộng khổ với mình trong sự vô tâm, lạnh nhạt. Thậm chí nhiều người tệ hơn còn rượu chè, cờ bạc, trai gái… Họ xem những hi sinh, vất vả của vợ là hiển nhiên. Và còn bao nhiêu người đàn ông coi rẻ gia đình, đạp tình nghĩa vợ chồng xuống đất để tìm kiếm những thú vui xác thịt bên ngoài?

Đàn ông có thể dễ dàng lên giường với một người phụ nữ cho dù không biết gì về họ. Bất chấp cả tên tuổi, xuất thân, tích cách… chỉ cần người đàn bà đó đem lại những phút giây hân hoan thể xác. Đàn ông tìm một người đàn bà ngủ cùng dễ lắm. Bởi xã hội ngày nay, bao nhiêu người đàn bà chỉ cần có tiền là sẵn sàng ăn nằm với đàn ông. Thế nhưng, đàn ông càng có nhiều đàn bà bên ngoài càng chứng tỏ mình hèn kém. Tình dục dĩ nhiên quan trọng. Nhưng không đến mức để người ta đánh đổi hạnh phúc gia đình. Bởi cuối cùng, đàn bà ngoài kia dù có đẹp, chân có dài tới đâu thì ngoài thể xác họ chẳng còn mang đến cho đàn ông điều gì khác. Những lúc sóng gió, đau ốm, bệnh tật, những lúc cuộc đời bị nhấn chìm xuống đáy đàn ông mới nhận ra người ở bên cạnh mình chỉ có vợ.

Chẳng khó gì để đàn ông tìm một người đàn bà để ngủ cùng - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người đàn ông nghĩ mình vô cùng đào hoa khi có nhân tình. Họ còn nghĩ mình khôn ngoan khi giấu giếm được vợ. Người vợ vẫn mãi hi sinh, chăm lo cho họ, chẳng hề mảy may nghi ngờ gì người chồng. Nhưng hạng đàn ông ngoại tình chỉ xứng đáng với một chữ Hèn! Muôn đời họ vẫn chỉ là những kẻ coi trọng bản năng hơn tình nghĩa ở đời. Nhiều người đàn ông chỉ nhận ra giá trị gia đình khi tay trắng. Nhiều người chỉ quay về với vợ khi nhân tình rời xa. Có người còn có cơ hội quay đầu làm lại. Nhưng có những người, dấn thân vào con đường ngoại tình vĩnh viễn chẳng còn cơ hội quay đầu. Có không trân trọng, mất mới hối tiếc thì đã quá muộn màng. Với đàn bà, không nỗi đau nào, không vết thương nào sâu bằng việc chồng phản bội. Đàn bà chẳng dại dột mà rời xa người đàn ông tử tế, chung tình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông khôn ngoan, chính là người biết trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình. Suy cho cùng, mọi việc trên đời đều có qua có lại. Một người đàn ông thủy chung, tử tế thì người phụ nữ chẳng dại dột gì mà rời xa. Đàn ông tốt sẽ nhận về quả ngọt, còn đang ông coi trọng tình dục rồi sẽ chẳng còn gì cả.

Gửi đàn bà ngoại tình: Đàn ông sẽ không chọn ở bên kẻ phản bội chồng Người đàn ông kia có thể trong lòng yêu thương chị thật lòng. Nhưng nếu anh ta là người tử tế sẽ không ăn nằm với người đang có chồng. Đàn ông khôn ngoan lắm, một khi chọn người đàn bà để đi suốt đời suốt kiếp họ sẽ không chọn kẻ đã từng phản bội.

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