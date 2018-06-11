Gửi đàn bà ngoại tình: Đàn ông sẽ không chọn ở bên kẻ phản bội chồng

Tâm sự gia đình 11/06/2018 13:41

Người đàn ông kia có thể trong lòng yêu thương chị thật lòng. Nhưng nếu anh ta là người tử tế sẽ không ăn nằm với người đang có chồng. Đàn ông khôn ngoan lắm, một khi chọn người đàn bà để đi suốt đời suốt kiếp họ sẽ không chọn kẻ đã từng phản bội.

Đàn bà nào khi kết hôn cũng muốn mình sống trăm năm hạnh phúc với chồng. Khi đã gọi một tiếng chồng nghĩa là họ đã đặt trọn niềm tin ở người đàn ông ấy. Tin rằng mình được yêu, được thương, tin rằng dù cuộc đời có sóng gió ra sao thì cũng có người cùng mình vượt qua. Nhưng cuộc đời mấy ai được như ý muốn. Khi không tìm được những điều ấy từ chồng, đàn bà lại khao khát tìm kiếm ở một người đàn ông khác.

Gửi đàn bà ngoại tình: Đàn ông sẽ không chọn ở bên kẻ phản bội chồng - Ảnh 1
Đàn bà dù là ai cũng khao khát tình yêu từ người đàn ông của mình - Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình là tội lớn nhưng người đàn bà khi quay lưng với chồng cũng có phần đáng thương. Bởi tận sâu thẳm trong lòng họ luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Đâu có người đàn bà nào có một người chồng đủ yêu thương, đủ tử tế lại dại dột rời bỏ để tìm kiếm một bờ vai khác? Nhưng rời bỏ chồng để ăn nằm cùng người khác, đàn bà có nhận về được yêu thương như mình từng nghĩ?

Chị hàng xóm của tôi ngoại tình. Chị kể cho tôi nghe điều ấy khi hai chị em ngồi tâm sự. Từ khóe mắt của chị chảy ra dòng nước mắt nóng hổi. Chị bảo, biết mình sai mà vẫn cứ nhắm mắt đâm đầu như con thiêu thân lao vào tàn lửa. Hơn ai hết, ở gần nhà nên tôi biết chồng chị là người thế nào. Anh ta say xỉn tối ngày, làm được đồng nào thì đem tiền ném vào cờ bạc, nhậu nhẹt. Cả năm không đưa được cho vợ mấy trăm mua sữa cho con.

Chị là người đàn bà hiền lành, cam chịu sống với một người chồng như vậy chỉ vì con. Tôi từng bảo chị, khổ quá thì bỏ đi. Nhưng chị lắc đầu, nhìn hai đứa con tuổi ăn tuổi lớn chị không đành. Tình cờ, chị gặp lại người yêu cũ. Người đàn ông ấy từng thương yêu chị hết lòng. Anh ta vừa li dị vợ, cũng đang ở trong tâm trạng cực kì khổ sở.

Gửi đàn bà ngoại tình: Đàn ông sẽ không chọn ở bên kẻ phản bội chồng - Ảnh 2
Đàn bà ngoại tình sẽ có được tình yêu thật sự với người đàn ông khác? - Ảnh minh họa: Internet

Họ gặp lại nhau, những đau khổ trong cuộc sống khiến họ gần nhau hơn. Ai cũng tỏ ra rất nuối tiếc vì ngày trước không đến được với nhau. Anh ta tỏ ra quan tâm, lo lắng cho chị. Chị được an ủi, được vỗ về, được xoa dịu những vết thương khi sống với chồng. Anh ta hứa sau này kinh tế ổn định sẽ cưới chị, sẽ thương yêu hai đứa con chị như con ruột. Chị tin tất cả những gì anh nói.

Chị nói với tôi rằng có lẽ ông trời thấy chị khổ mà bù đắp cho chị gặp lại người cũ. Vài năm nữa, li dị chồng chị sẽ có được một cuộc sống yên ổn, hạnh phúc. Tôi vừa thương vừa giận chị. Giận chị phản bội chồng, ăn nằm cùng người khác mà quên mất rằng mình còn là người vợ, người mẹ. Tôi thương bởi chị suy nghĩ quá ngây thơ. Tin rằng người đàn ông chị đang ngoại tình sẽ yêu thương và ghé vai gánh vác cuộc đời lẫn những đứa con của mình.

Người đàn ông kia có thể trong lòng yêu thương chị thật lòng. Nhưng nếu anh ta là người tử tế sẽ không ăn nằm với người đang có chồng. Đàn ông khôn ngoan lắm, một khi chọn người đàn bà để đi suốt đời suốt kiếp họ sẽ không chọn kẻ phản bội. Chị phản bội chồng để chung chạ với đàn ông khác, chắc gì trong đầu anh ta không có những suy nghĩ xấu xa về chị? Hơn nữa, sẽ chẳng có người đàn ông nào bao dung đến nỗi gánh vác, nuôi nấng, thương yêu những đứa con của người khác như con ruột của mình.

Gửi đàn bà ngoại tình: Đàn ông sẽ không chọn ở bên kẻ phản bội chồng - Ảnh 3
Đàn bà dù bất hạnh nhưng cũng luôn tỉnh táo trước ngưỡng cửa ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà ai cũng có quyền được yêu thương, được có hạnh phúc đích thực của mình nhưng hãy có được nó bằng con đường danh chính. Đàn bà ngoại tình, sẽ chẳng có con đường nào dẫn lối đến yêu thương. Có chăng đó là sự khinh khi, dè bỉu của người đời và của chính người đàn ông mình vụng trộm. Đàn bà dù bất hạnh nhưng luôn cần tỉnh táo, đừng vì thiếu tình cảm mà ngã vào lòng người đàn ông khác.

Người thứ ba rốt cuộc cũng chỉ là nhân vật phụ trong vở diễn của gã đàn ông tham lam

Người thứ ba rốt cuộc cũng chỉ là nhân vật phụ trong vở diễn của gã đàn ông tham lam

Tàn cuộc chơi, đàn ông mặc quần áo đàng hoàng trở về với vợ con. Bao nhiêu cuộc vui, bao nhiêu nhân tình nhưng rồi điều cuối cùng họ chọn vẫn là gia đình. Còn những người đàn bà trót mang phận kẻ thứ ba, rốt cuộc cũng chỉ là kẻ phụ, người thừa sau cuộc chơi qua đường.

Xem thêm
Từ khóa:   ngoại tình đàn bà ngoại tình đàn bà phản bội chồng lí do không nên ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 49 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm