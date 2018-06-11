Người đàn ông kia có thể trong lòng yêu thương chị thật lòng. Nhưng nếu anh ta là người tử tế sẽ không ăn nằm với người đang có chồng. Đàn ông khôn ngoan lắm, một khi chọn người đàn bà để đi suốt đời suốt kiếp họ sẽ không chọn kẻ đã từng phản bội.

Đàn bà nào khi kết hôn cũng muốn mình sống trăm năm hạnh phúc với chồng. Khi đã gọi một tiếng chồng nghĩa là họ đã đặt trọn niềm tin ở người đàn ông ấy. Tin rằng mình được yêu, được thương, tin rằng dù cuộc đời có sóng gió ra sao thì cũng có người cùng mình vượt qua. Nhưng cuộc đời mấy ai được như ý muốn. Khi không tìm được những điều ấy từ chồng, đàn bà lại khao khát tìm kiếm ở một người đàn ông khác. Đàn bà dù là ai cũng khao khát tình yêu từ người đàn ông của mình - Ảnh minh họa: Internet Ngoại tình là tội lớn nhưng người đàn bà khi quay lưng với chồng cũng có phần đáng thương. Bởi tận sâu thẳm trong lòng họ luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Đâu có người đàn bà nào có một người chồng đủ yêu thương, đủ tử tế lại dại dột rời bỏ để tìm kiếm một bờ vai khác? Nhưng rời bỏ chồng để ăn nằm cùng người khác, đàn bà có nhận về được yêu thương như mình từng nghĩ?

Chị hàng xóm của tôi ngoại tình. Chị kể cho tôi nghe điều ấy khi hai chị em ngồi tâm sự. Từ khóe mắt của chị chảy ra dòng nước mắt nóng hổi. Chị bảo, biết mình sai mà vẫn cứ nhắm mắt đâm đầu như con thiêu thân lao vào tàn lửa. Hơn ai hết, ở gần nhà nên tôi biết chồng chị là người thế nào. Anh ta say xỉn tối ngày, làm được đồng nào thì đem tiền ném vào cờ bạc, nhậu nhẹt. Cả năm không đưa được cho vợ mấy trăm mua sữa cho con. Chị là người đàn bà hiền lành, cam chịu sống với một người chồng như vậy chỉ vì con. Tôi từng bảo chị, khổ quá thì bỏ đi. Nhưng chị lắc đầu, nhìn hai đứa con tuổi ăn tuổi lớn chị không đành. Tình cờ, chị gặp lại người yêu cũ. Người đàn ông ấy từng thương yêu chị hết lòng. Anh ta vừa li dị vợ, cũng đang ở trong tâm trạng cực kì khổ sở.

Đàn bà ngoại tình sẽ có được tình yêu thật sự với người đàn ông khác? - Ảnh minh họa: Internet Họ gặp lại nhau, những đau khổ trong cuộc sống khiến họ gần nhau hơn. Ai cũng tỏ ra rất nuối tiếc vì ngày trước không đến được với nhau. Anh ta tỏ ra quan tâm, lo lắng cho chị. Chị được an ủi, được vỗ về, được xoa dịu những vết thương khi sống với chồng. Anh ta hứa sau này kinh tế ổn định sẽ cưới chị, sẽ thương yêu hai đứa con chị như con ruột. Chị tin tất cả những gì anh nói. Chị nói với tôi rằng có lẽ ông trời thấy chị khổ mà bù đắp cho chị gặp lại người cũ. Vài năm nữa, li dị chồng chị sẽ có được một cuộc sống yên ổn, hạnh phúc. Tôi vừa thương vừa giận chị. Giận chị phản bội chồng, ăn nằm cùng người khác mà quên mất rằng mình còn là người vợ, người mẹ. Tôi thương bởi chị suy nghĩ quá ngây thơ. Tin rằng người đàn ông chị đang ngoại tình sẽ yêu thương và ghé vai gánh vác cuộc đời lẫn những đứa con của mình. Người đàn ông kia có thể trong lòng yêu thương chị thật lòng. Nhưng nếu anh ta là người tử tế sẽ không ăn nằm với người đang có chồng. Đàn ông khôn ngoan lắm, một khi chọn người đàn bà để đi suốt đời suốt kiếp họ sẽ không chọn kẻ phản bội. Chị phản bội chồng để chung chạ với đàn ông khác, chắc gì trong đầu anh ta không có những suy nghĩ xấu xa về chị? Hơn nữa, sẽ chẳng có người đàn ông nào bao dung đến nỗi gánh vác, nuôi nấng, thương yêu những đứa con của người khác như con ruột của mình. Đàn bà dù bất hạnh nhưng cũng luôn tỉnh táo trước ngưỡng cửa ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà ai cũng có quyền được yêu thương, được có hạnh phúc đích thực của mình nhưng hãy có được nó bằng con đường danh chính. Đàn bà ngoại tình, sẽ chẳng có con đường nào dẫn lối đến yêu thương. Có chăng đó là sự khinh khi, dè bỉu của người đời và của chính người đàn ông mình vụng trộm. Đàn bà dù bất hạnh nhưng luôn cần tỉnh táo, đừng vì thiếu tình cảm mà ngã vào lòng người đàn ông khác.

Người thứ ba rốt cuộc cũng chỉ là nhân vật phụ trong vở diễn của gã đàn ông tham lam Tàn cuộc chơi, đàn ông mặc quần áo đàng hoàng trở về với vợ con. Bao nhiêu cuộc vui, bao nhiêu nhân tình nhưng rồi điều cuối cùng họ chọn vẫn là gia đình. Còn những người đàn bà trót mang phận kẻ thứ ba, rốt cuộc cũng chỉ là kẻ phụ, người thừa sau cuộc chơi qua đường.

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