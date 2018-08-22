Gửi những người đàn ông đang sống vô tâm với vợ

Người đàn ông bản lĩnh chính là người dùng sức mạnh của mình che chở cho người đàn bà mình yêu. Phụ giúp vợ những điều nhỏ nhặt, bình thường nhất. Có ai chê cười một người đàn ông xắn tay áo giúp vợ tắm con hay nấu vội bữa cơm chiều?

Bước vào cuộc sống hôn nhân, đàn ông hình như ai cũng thay đổi. Từ một người lúc nào cũng săn đón, chiều chuộng người phụ nữ mình yêu thành một kẻ hờ hững, lạnh nhạt. Khi chưa có thì nâng niu, lúc nắm trong tay rồi thì coi rẻ. Bao nhiêu người đàn bà sống với chồng mà phải rơi nước mắt bởi sự vô tâm. Đàn bà khổ tâm vô cùng khi sống với chồng vô tâm - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông lạ lắm. Họ có thể ngồi chén tạc chén thù với bạn thâu đêm, nói những câu chuyện dông dài cả buổi nhưng đợi vợ vài ba phút mặt mày đã sưng sỉa. Họ có thể ga lăng, tử tế với những người phụ nữ õng ẹo ngoài kia nhưng lại tỏ ra vô cùng khó chịu khi giúp đỡ vợ một việc nhỏ. Những người đàn ông khoác lên mình những bộ quần áo lịch lãm nhưng lại nhỏ nhen vô cùng.

Đâu rồi người đàn ông ngày xưa từng hứa sẽ đem đến hạnh phúc cho người phụ nữ mình yêu? Đâu rồi người lúc thề nguyền sẽ san sẻ, gánh vác, chia ngọt sẻ bùi với vợ? Đàn bà lấy chồng cũng vì tin, vì yêu. Đàn ông có mấy ai còn nhớ những gì mình đã hứa hay cưới về rồi lại mặc nhiên sống vô tâm với người bạn đời của mình. Bếp núc, con cái, nhà cửa, giặt giũ… mọi thứ là của đàn bà. Đàn ông sáng đi làm, chiều về thảnh thơi gác chân bấm điện thoại, xem tivi. Không hề để ý vợ mình đầu bù tóc rối với bao nhiêu chuyện không tên. Đàn bà đâu phải khi chồng ngoại tình, cờ bạc, vũ phu mới cảm thấy đau. Chồng vô tâm, đàn bà cô đơn lắm. Bởi đàn bà yếu đuối, sống cạnh chồng nhưng lúc nào cũng cảm thấy một mình. Chờ đợi đằng đẵng bên mâm cơm nguội lạnh. Buồn tủi khi chồng chọn những cuộc vui, nhậu nhẹt thâu đêm thay vì về với vợ, với con. Đau lòng khi chứng kiến sự hời hợt, nhạt nhẽo trong mối quan hệ với người đầu ấp tay gối.

Thước đo giá trị của một người đàn ông chính là hạnh phúc của người đàn bà đi cùng - Ảnh minh họa: Internet Một người đàn ông bản lĩnh là người như thế nào? Chẳng phải làm nên những chuyện to lớn, đại sự ở đời. Cũng chẳng cần xã hội vỗ tay tán dương, ngưỡng mộ những việc anh làm. Người đàn ông bản lĩnh chính là người dùng sức mạnh của mình che chở cho người đàn bà mình yêu. Phụ giúp vợ những điều nhỏ nhặt, bình thường nhất. Có ai chê cười một người đàn ông xắn tay áo giúp vợ tắm con hay nấu vội bữa cơm chiều? Thước đo giá trị thực sự của một người đàn ông chính là nụ cười của người đàn bà đi bên cạnh. Nhiều người đàn ông vẫn xếp vợ con sau những cuộc chơi, nhậu nhẹt. Anh em, bạn bè vẫn là trên hết mọi sự. Nhưng đó là những lúc vui vẻ, khỏe mạnh, tiền bạc còn rủng rỉnh trong túi. Những người đàn ông ấy có bao giờ nghĩ đến những lúc ốm đau, bệnh tật, sa cơ lỡ vận? Anh em chiến hữu có túc trực ở bên? Có lo cho từng miếng cơm, viên thuốc những lúc đau bệnh? Suy cho cùng, chỉ có vợ con, chỉ tình thân mới tồn tại mãi bất kể sang hèn, sướng khổ. Đàn ông tồi là những kẻ sung sướng thì tìm những cuộc chơi phù phiếm, đến lúc khổ đau lại quay về làm khổ vợ con. Vợ mới chính là người đồng cam cộng khổ, bên cạnh đàn ông bất chấp sang hèn - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông à, đừng nghĩ sự vô tâm chẳng gây hại gì cho cuộc sống gia đình. Chẳng có người đàn bà nào chịu đựng mãi cảnh buồn tủi ngày này qua ngày khác. Vô tâm không chỉ khiến đàn bà đau mà nó còn giết chết cuộc hôn nhân. Ai còn vô tâm với vợ, hãy thay đổi trước khi quá muộn.

Gửi đàn bà có chồng ngoại tình: Chồng tốt thì ở, chồng dở thì đi Đàn bà có thể tha thứ cho chồng mọi thứ, nhưng việc chồng ngủ với người khác là điều không thể. Ngoại tình như con dao hai lưỡi: Vừa giết chết hôn nhân, vừa giết chết tình yêu của người đàn bà.

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