Đàn bà có con, muôn vạn con đường để chọn thì đích đến cũng là mong con hạnh phúc

Tâm sự gia đình 24/08/2018 11:27

Khi ôm con vào lòng, rồi tất cả đàn bà sẽ giống nhau cả mà thôi. Đàn bà sẽ như con tằm, rút ruột mình để nhả tơ. Ươm cho con mình chiếc kén ấm áp và bình yên nhất.

Phụ nữ khi còn xuân thì, có lẽ ai cũng đã từng nghĩ khi mình có con sẽ sống khác những người đàn bà quanh mình. Mình sẽ không bị con cái ràng buộc, sẽ làm một bà mẹ bỉm sữa hạnh phúc, sẽ dễ dàng buông bỏ người chồng tệ bạc… Thế nhưng, khi đàn bà có con, họ sẽ nhìn cuộc đời khác hẳn.

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Đàn bà thương con bằng máu và nước mắt - Ảnh minh họa: Internet

Ai từng thai nghén, từng trải qua cảm giác đau đớn khi trở dạ sinh con mới thấu hiểu hết nỗi khổ của đàn bà. “Người chửa cửa mả”, đàn bà sinh con như chết đi sống lại một lần. Khổ lắm, cực nhọc lắm nhưng có niềm hạnh phúc nào hơn khi sờ tay lên bụng nghe tiếng con đạp. Hạnh phúc đến trào nước mắt khi ôm đứa con đỏ hỏn vào lòng. Có niềm vui nào hơn khi nhìn thấy con mỗi ngày một lớn lên khỏe mạnh, bình an.

Đàn bà thương con bằng nước mắt và máu. Mỗi ngày con lớn lên, đàn bà đánh đổi bao mồ hôi, nước mắt. Đánh đổi cả thanh xuân, sắc đẹp, vóc dáng thon gọn ngày nào. Đàn bà rộc người đi vì những đêm mất ngủ, những lần con ốm con sốt… Đứa con không chỉ đơn thuần là máu mủ mà là cả mạng sống của người đàn bà. Đàn bà kí thác vào đứa con cả ước mơ và hoài bão của cuộc đời mình.

Đàn bà có con, muôn vạn con đường để chọn thì đích đến cũng là mong con hạnh phúc - Ảnh 2
Đàn bà  sẽ ôm lấy người chồng tệ bạc để con mình có cha - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người vẫn cho rằng những người phụ nữ sống cam chịu bên chồng tệ bạc là nhu nhược. Cho rằng đàn bà hi sinh, nhẫn nhịn là ngu si. Nhưng có biết đâu rằng, đàn bà có con sẽ sống vì con. Chồng tệ họ dễ dàng bỏ nhưng lại không nỡ để con mình lớn lên thiếu cha. Họ có thể sống trong dằn vặt đau khổ nhưng lại không chịu nổi cảnh thấy con mình khóc. Đàn bà có thể sống cực nhọc nhưng lại khổ tâm vô cùng khi con mình lớn lên thiếu thốn.

Khi chưa có có con, đàn bà nhìn đời bằng con mắt kiêu hãnh và giản đơn. Ai cũng từng vỗ ngực sẽ sống khác những người đàn bà cam chịu, nhàu nhĩ xung quanh mình. Nhưng khi ôm con vào lòng, rồi tất cả đàn bà sẽ giống nhau cả mà thôi. Đàn bà rồi sẽ như con tằm, rút ruột mình để nhả tơ. Ươm cho con mình chiếc kén ấm áp và bình yên nhất.

Đàn bà có con, muôn vạn con đường để chọn thì đích đến cũng là mong con hạnh phúc - Ảnh 3
Ôm con vào lòng, mọi đàn bà rồi sẽ giống nhau - Ảnh minh họa: Internet

Không phải chồng, con cái mới chính là mối ân tình nặng nhất trong cuộc đời người đàn bà. Đã là khúc ruột thì đâu dễ dàng buông bỏ. Bởi thế, đừng vội vàng đánh giá đàn bà sống vì con mà cam chịu sống với chồng là ngu dại. Đàn bà có muôn vạn con đường để đi, nhưng đích đến của họ vẫn là mong con hạnh phúc. Con đường nào con mình vui cười, con mình ấm, dẫu giẫm đạp lên muôn vàn gai góc, đàn bà cũng sẵn sàng.

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Đàn ông thương vợ, nhìn thấy những dấu chân chim trên khóe mắt sẽ trân trọng người đàn bà trải qua gió sương, đồng cam cộng khổ với mình. Còn đàn ông ngoại tình vô cùng tệ bạc. Đàn ông phản bội vợ mà còn đổ thừa vợ sồ sề, luộm thuộm vừa tệ bạc lại vừa rất hèn.

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