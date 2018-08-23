Tâm sự của người đàn bà ngoại tình: Một lần sa ngã, cả đời cô đơn

Tâm sự gia đình 23/08/2018 10:17

Người này cho tôi cảm giác được yêu, được quan tâm chiều chuộng. Cho tôi cảm giác được làm một người đàn bà yếu đuối mà khi sống bên cạnh chồng tôi không thể có.

Đàn bà nhiều khi không lí giải nổi sự đa đoan trong chính con người mình. Sống bên cạnh chồng, nhiều lúc tự nhủ phải chấp nhận cho dù chồng có tệ bạc đến đâu. Nhưng nằm cạnh chồng, khi cô đơn choáng hết tâm trí đàn bà lại khao khát một cuộc sống khác: Được yêu thương, được quan tâm vỗ về. Tận sâu thẳm trong trái tim đàn bà luôn mong cầu những điều đó.

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Tận sâu trong trái tim, đàn bà luôn khao khát được yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Tôi cưới chồng được 5 năm. Tôi cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác, khi lấy chồng cũng mong đời mình yên ấm. Tôi từng ao ước một cuộc sống giản dị, những bữa cơm đầm ấm, vui vẻ. Hạnh phúc chỉ năm đầu tiên, mọi sự thay đổi khi tôi phát hiện anh vẫn nhớ nhung người yêu cũ. Tôi thấy anh giữ hình cô ấy trong hộc tủ lúc nào cũng khóa kín. Trong những cơn say, thỉnh thoảng anh gọi tên một người phụ nữ.

Tôi nghĩ rằng, ai cũng có quá khứ. Tôi không trách anh mà càng vun vén nhà cửa, tạo không khí vui vẻ đầm ấm để anh quên đi hình bóng cũ. Nhưng đau đớn thay, tôi phát hiện anh gặp và ngủ với cô ta. Tôi đau khổ đến ngã quỵ.

Đàn bà sống bên cạnh chồng mà biết chồng ôm ấp một hình bóng khác khổ tâm lắm. Giá như tôi biết anh không hề yêu thì đã không kết hôn. Bây giờ, đã làm vợ, làm mẹ, phải sống với người chồng không chút tình cảm với mình khác nào cực hình? Tôi cô đơn, dằn vặt, khổ sở suốt bao nhiêu năm. Cho đến khi yếu lòng mà chọn cách đến với người đàn ông khác để quên đi nỗi đau của chính mình.

Tâm sự của người đàn bà ngoại tình: Một lần sa ngã, cả đời cô đơn - Ảnh 2
Tôi ngã vào lòng người đàn ông khác để quên đi nỗi cô đơn khi sống cạnh chồng - Ảnh minh họa: Internet

Người này cho tôi cảm giác được yêu, được quan tâm chiều chuộng. Cho tôi cảm giác mình được làm một người đàn bà yếu đuối mà khi sống bên cạnh chồng tôi không thể có. Một vài tin nhắn hỏi han, một vài câu chúc trước khi đi ngủ đã khiến tôi động lòng. Dịp sinh nhật, lễ tết, khi chồng đi với nhân tình thì anh lại đến bên tôi. Tôi không biết mình có yêu người đàn ông này không nhưng khi đến với anh, tôi thấy mình được bù đắp lại những nỗi cô đơn khi sống cạnh chồng.

Đàn bà chọn con đường ngoại tình là dọn sẵn con đường cô độc cho chính mình. Tôi biết, nhân tình chẳng thể đi cùng tôi đến trọn đời. Tôi là người đàn bà đã cũ, đã có chồng, có con. Anh cũng chẳng hứa hẹn với tôi điều gì. Chúng tôi đến với nhau tạm bợ nên rời xa nhau là điều sớm hay muộn.

Rồi chồng tôi cũng biết. Anh gào lên, đập phá đồ đạc và đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết. Tôi nói với anh rằng, giữa một người đàn ông phát hiện vợ ngoại tình vài tháng với một người đàn bà biết chồng ăn nằm với người cũ gần 5 năm, thì cái nào đau hơn? Chồng sững người nhìn tôi. Tôi biết anh ngoại tình 5 năm. 5 năm tôi sống lầm lũi, cô đơn, chịu đựng nỗi giày vò khủng khiếp mà anh không hề biết.

Tâm sự của người đàn bà ngoại tình: Một lần sa ngã, cả đời cô đơn - Ảnh 3
Ngoài sự cô đơn, tôi chẳng còn lại điều gì cả - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà sa ngã, cả đời cô đơn. Chúng tôi ly hôn. Chẳng còn điều gì có thể vá lành những tổn thương và đau đớn trong cuộc hôn nhân này. Nhân tình cũng rời xa. Rốt cuộc, ngoài sự cô đơn tôi chẳng còn lại điều gì cả.

 

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