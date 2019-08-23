Đàn bà 40 có 2 điều không thể cầu, 3 thứ không thể đợi và 4 điều nên buông bỏ

Tâm sự gia đình 23/08/2019 16:05

Dưới đây là những điều đàn bà 40 nên biết để nuôi dưỡng phúc báo cho bản thân để khi về già không sợ cô đơn, không sợ sống trong tiếc nuối dằn vặt.

Đàn bà 40 đã đi qua năm dài tháng rộng của cuộc đời, vì vậy hãy biết những điều này để tâm yên, càng về già càng có được cuộc sống cầu gì được nấy, an nhàn sống trong nhung lụa.

2 điều không thể cầu

Đàn bà 40 có 2 điều không thể cầu. Một là không cầu cạnh tình yêu của người khác. Người không thuộc về mình suốt đời vẫn không thuộc về mình. Người mà ông trời định là của mình thì có trốn chân trời góc bể cũng sẽ tìm thấy nhau.

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Đàn bà 40 đừng cầu tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời này tình cảm là thứ chẳng thể cưỡng cầu được. Không yêu là không yêu, không có chuyện tranh giành, hạ bệ lẫn nhau. 

Hai là không cầu tiền bạc, quyền lợi. Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Vì vậy đừng ngồi một chỗ mà cầu xin, hãy đứng lên làm việc hết mình để đạt được thứ mình mong muốn. Có những thứ không tự dưng mà đến, phải trải qua một quá trình cố gắng mới thành công.

3 điều không thể đợi

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Phụ nữ không thể cầu cạnh tiền tài và quyền lợi - Ảnh minh họa: Internet

Một là chăm sóc sức khỏe. Khi còn trẻ bạn làm việc bạt mạng, không quan tâm sức khỏe. Nhưng đến tuổi trung niên rồi, bạn sẽ biết sức khỏe quan trọng đến dường nào. Không có sức khỏe thì tiền chất thành núi cũng chẳng làm được gì. 

Hai là phụng dưỡng cha mẹ. Cuộc đời con người phải biết phụng dưỡng đấng sinh thành. Đừng vì bất cứ lý do gì mà quên đi việc lớn lao này. Đừng đợi đến khi cha mẹ mất rồi mới cảm thấy tiếc nuối vì chưa làm được gì cho họ.

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Phụ nữ muốn hạnh phúc hãy biết đủ - Ảnh minh họa: Internet

Ba là nuôi dạy con cái. Có câu dạy con từ thuở còn thơ, vì vậy hãy dạy con cái của bạn trở thành người tốt. Từ khi còn nhỏ, bạn phải uốn nắn, dạy dỗ chúng trở thành người có ích cho xã hội. Đừng vì tham công ăn việc làm mà lơ là việc giáo dục con cái kẻo hối tiếc.

4 điều nên buông bỏ

Một là buông bỏ quá khứ. Chuyện đã qua, đừng nhắc đến nữa. Điều quan trọng bây giờ đó là sống cho hiện tại và tương lai của mình. Quá khứ vốn chỉ là bước đệm cho hiện tại và tương lai. Đừng vì những nỗi đau của quá khứ mà chùn chân, lạc bước.

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Phụ nữ muốn an yên cần buông bỏ phiền não trong lòng - Ảnh minh họa: Internet

Hai là buông bỏ tức giận. Điều đàn bà khôn ngoan nên làm được là kiếm chế nóng giận. Hãy đối diện với mọi việc bằng nụ cười thật tươi. Cuộc sống ngắn ngủi, đừng đay nghiến hay đố kỵ nhau.

Ba là buông bỏ sự phiền muộn. Cuộc sống không quá dài, hãy nghĩ đến những điều vui thôi. Còn những chuyện không vui cứ tạm thời cất đi, đừng nhớ đến.

Bốn là buông bỏ người làm tổn thương mình. Cuộc đời đàn bà bản lĩnh phải buông bỏ được người đàn ông tệ bạc

Phật dạy: Đàn bà thông minh không được thốt ra những lời này

Phật dạy: Đàn bà thông minh không được thốt ra những lời này

Đàn bà thông minh không ăn đồ ăn thừa, không mặc lố lăng, không hạ thấp danh dự của người khác và không bao giờ thốt ra những câu này.

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