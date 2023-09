Cuộc đời đàn bà nên chọn người khéo làm, không nên chọn người khéo nói

Đàn bà chọn chồng nói ít, làm nhiều sẽ hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuy anh không phải là người giỏi bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng anh là người sống rất có trách nhiệm. Anh đã từng nói với chị rằng, những chuyện mình không làm được sẽ không bao giờ hứa. Bởi điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của bản thân và sẽ khiến người khác bị tổn thương. Tôi nghĩ cũng đúng, đàn ông hơn nhau không phải ở địa vị, quyền lực mà là việc giữ lời hứa với người mình yêu. Một khi không thể làm thì đừng hứa, đừng gieo cho người khác hy vọng rồi nhẫn tẫm đạp đổ.

Từ ngày cưới nhau đến giờ, anh không nói yêu chị, cũng không rỉ vào tai những lời nói dễ nghe. Nhưng anh luôn là người đắp chăn cho chị nửa đêm. Luôn nắm tay chị qua đường, luôn tắt màn hình máy tính mỗi khi chị quên, luôn là người thu dọn tàn cuộc khi chị bực dọc trút giận lên đồ đạc trong nhà.

Anh là người ngoài mặt lạnh lùng nhưng luôn âm thầm bảo vệ chị khỏi những lời chỉ trích của người trong dòng họ. Luôn ở bên chị khi chị khó khăn nhất, luôn nói với mẹ rằng “đừng đối xử tệ với vợ của con”. Anh là người khá kiệm lời, nhưng phải công nhận một điều những hành động và biểu hiện của anh đều thể hiện anh thương chị thật lòng. Tình cảm của anh không như những người đàn ông khác, không nói nhiều, chỉ để đối phương cảm nhận mọi thứ theo thời gian.

Hãy nắm giữ vận mệnh cuộc đời mình để thoải mái, nhẹ nhàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc đời đàn bà có 2 điều may mắn nhất. Thứ nhất là được sinh trưởng trong một gia đình có ba, có mẹ, có hạnh phúc. Điều may mắn thứ hai là lấy được tấm chồng tận tâm, biết hy sinh và quan tâm đến cảm xúc của vợ. Tuy nhiên điều may mắn thứ nhất đã được tạo hóa an bài, chỉ có điều thứ hai là bạn có thể thay đổi và tự làm chủ được.

Là đàn bà, hãy sáng suốt chọn cho mình người đàn ông nói ít thôi, làm nhiều một chút. Bạn nên nhớ đàn ông càng nói nhiều lời ngọt ngào, càng nguy cơ phản bội rất cao. Chọn một người làm nhiều, bạn sẽ không bao giờ phải sợ anh ấy phải thất hứa, bởi anh ấy sẽ luôn cân nhắc thật kỹ càng trước khi hứa gì với ai đó.