Cuộc đời đàn bà nên chọn người khéo làm, không nên chọn người khéo nói

Tâm sự gia đình 29/05/2018 17:04

Đàn ông hơn nhau không phải ở địa vị, quyền lực mà là việc giữ lời hứa với người mình yêu.

Đàn ông càng nói nhiều, suốt ngày rót vào tai bạn những lời đường mật, càng có nguy cơ rời bỏ bạn sớm nhất. Bởi anh ấy giỏi nói, chứ không giỏi làm. Những điều anh ấy nói không bảo đảm hạnh phúc sau này của bạn. Vì vậy, là đàn bà, hãy chọn người giỏi, đừng chọn người dở, chọn người khéo làm, đừng chọn người khéo nói.

Cuộc đời đàn bà nên chọn người khéo làm, không nên chọn người khéo nói - Ảnh 1
Đàn ông càng khéo nói càng có nguy cơ ngoại tình cao - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông hành động nhiều hơn nói sẽ cho bạn cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy. Còn đàn ông cứ suốt ngày vẽ ra viễn cảnh tương lai tươi đẹp, màu hồng cho bạn sẽ không bao giờ thực hiện được. Khi ở bên người đàn ông khéo nói, cuộc sống của bạn gặp nhiều sóng gió hơn. Bởi người ăn nói giỏi, quanh họ có rất nhiều vệ tinh, không thể tránh khỏi những cám dỗ.

Đa phần người khéo nói có tính trăng hoa rất cao. Nhờ tài ăn nói, họ có thể làm biết bao nhiêu trái tim điêu đứng. Một người suốt ngày thề non hẹn biển, vẽ ra một tương lai vô cùng hoàn hảo bằng miệng thì đừng bao giờ xem đó là sự thật. Bởi lời nói gió bay, nay nói, mai quên có gì đâu để làm bằng chứng.

Chị thường than phiền với tôi rằng, chồng chị là người kiệm lời. Từ ngày quen đến khi cưới nhau đến giờ anh chưa nói với chị lời ngọt ngào nào. Đó là khuyết điểm lớn nhất mà anh không bao giờ sửa đổi được. Tôi hỏi, anh từng làm gì cho chị buồn lòng chưa? Có gái gú, chơi bời hay rượu chè, cờ bạc gì không? Chị lắc đầu.

Cuộc đời đàn bà nên chọn người khéo làm, không nên chọn người khéo nói - Ảnh 2
Đàn bà chọn chồng nói ít, làm nhiều sẽ hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuy anh không phải là người giỏi bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng anh là người sống rất có trách nhiệm. Anh đã từng nói với chị rằng, những chuyện mình không làm được sẽ không bao giờ hứa. Bởi điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của bản thân và sẽ khiến người khác bị tổn thương. Tôi nghĩ cũng đúng, đàn ông hơn nhau không phải ở địa vị, quyền lực mà là việc giữ lời hứa với người mình yêu. Một khi không thể làm thì đừng hứa, đừng gieo cho người khác hy vọng rồi nhẫn tẫm đạp đổ.

Từ ngày cưới nhau đến giờ, anh không nói yêu chị, cũng không rỉ vào tai những lời nói dễ nghe. Nhưng anh luôn là người đắp chăn cho chị nửa đêm. Luôn nắm tay chị qua đường, luôn tắt màn hình máy tính mỗi khi chị quên, luôn là người thu dọn tàn cuộc khi chị bực dọc trút giận lên đồ đạc trong nhà.

Anh là người ngoài mặt lạnh lùng nhưng luôn âm thầm bảo vệ chị khỏi những lời chỉ trích của người trong dòng họ. Luôn ở bên chị khi chị khó khăn nhất, luôn nói với mẹ rằng “đừng đối xử tệ với vợ của con”. Anh là người khá kiệm lời, nhưng phải công nhận một điều những hành động và biểu hiện của anh đều thể hiện anh thương chị thật lòng. Tình cảm của anh không như những người đàn ông khác, không nói nhiều, chỉ để đối phương cảm nhận mọi thứ theo thời gian.

Cuộc đời đàn bà nên chọn người khéo làm, không nên chọn người khéo nói - Ảnh 3
Hãy nắm giữ vận mệnh cuộc đời mình để thoải mái, nhẹ nhàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc đời đàn bà có 2 điều may mắn nhất. Thứ nhất là được sinh trưởng trong một gia đình có ba, có mẹ, có hạnh phúc. Điều may mắn thứ hai là lấy được tấm chồng tận tâm, biết hy sinh và quan tâm đến cảm xúc của vợ. Tuy nhiên điều may mắn thứ nhất đã được tạo hóa an bài, chỉ có điều thứ hai là bạn có thể thay đổi và tự làm chủ được.

Là đàn bà, hãy sáng suốt chọn cho mình người đàn ông nói ít thôi, làm nhiều một chút. Bạn nên nhớ đàn ông càng nói nhiều lời ngọt ngào, càng nguy cơ phản bội rất cao. Chọn một người làm nhiều, bạn sẽ không bao giờ phải sợ anh ấy phải thất hứa, bởi anh ấy sẽ luôn cân nhắc thật kỹ càng trước khi hứa gì với ai đó.

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