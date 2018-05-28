Nhận biết đàn bà mệnh khổ, lận đận tình duyên, hôn nhân trắc trở chỉ thông qua những dấu hiệu này

Phụ nữ yêu 28/05/2018 14:27

Thông minh, mạnh mẽ, hiểu chuyện… và còn nhiều dấu hiệu nữa khiến phụ nữ mãi mang mệnh khổ, gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống.

Dưới đây là những dấu hiệu chứng tỏ đàn bà mang trong mình mệnh khổ, thời trẻ yêu đương không được thuận lợi, đến khi kết hôn cũng không có cuộc sống hạnh phúc. Bạn nên đọc để biết bản thân có vướng phải những dấu hiệu này không.

Chăm chỉ quá mức cho phép

Nhận biết đàn bà mệnh khổ, lận đận tình duyên, hôn nhân trắc trở chỉ thông qua những dấu hiệu này - Ảnh 1
Đàn bà chăm chỉ sẽ chuốc thêm phiền phức vào mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà từ xưa đến nay đều có một đặc điểm chung là chăm chỉ, tận tụy vì chồng con. Họ luôn ôm đồm chuyện của thiên hạ, không bao giờ lười biếng, cũng vì vậy mới khổ. Nhưng đức tính này lại khiến họ vướng phải nhiều điều rắc rối. Phụ nữ quá chăm chỉ, chuyện gì cũng cáng đáng, đến khi mệt mỏi, bệnh tật cũng không ai quan tâm, ngó ngàng. Một phần là phụ nữ luôn có tính cam chịu, ai cũng tưởng họ ổn, nhưng thật ra không ổn chút nào. Bởi vậy, phụ nữ càng chăm chỉ, càng bất hạnh trong cuộc sống.

Suy nghĩ nhiều

Đàn bà chúa nói một, suy diễn đến mười. Chỉ cần một câu nói vô tình của ai đó cũng khiến họ suy nghĩ từ ngày này sang ngày khác. Người suy nghĩ nhiều luôn mang trong mình những áp lực vô hình. Họ luôn muốn bản thân tốt hơn, hoàn hảo hơn. Những điều đó vô tình tạo thành những ám ảnh trong tư tưởng của họ. Vả lại, người suy nghĩ nhiều thường đa sầu đa cảm, không thể chịu nhiều tổn thương. Trong tình yêu, hôn nhân, người suy nghĩ nhiều sẽ mãi là người chịu thiệt thòi.

Phụ nữ đa năng, là “nữ anh hùng”

Nhận biết đàn bà mệnh khổ, lận đận tình duyên, hôn nhân trắc trở chỉ thông qua những dấu hiệu này - Ảnh 2
Phụ nữ đa tài, hoàn hảo sẽ có cuộc sống mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ chuyện gì cũng biết sẽ khổ hơn người không biết gì. Bởi khi bạn quá đa năng, chuyện gì cũng đến tay bạn, chuyện gì cũng phải tự mình lo liệu mới được. Những người chuyện gì cũng biết, họ có tính cách khá cầu toàn, chuyện gì cũng phải tự mình làm mới yên tâm. Vì vậy phụ nữ mãi khổ, không thể thoát ra được. Vả lại, người phụ nữ có tính cách này chỉ khiến đàn ông cảm thấy sợ hãi, lép vế. Anh ấy sẽ cảm thấy không còn chút bản lĩnh nào khi kề vai sát cánh cùng bạn. Nói chung, phụ nữ khôn ngoan phải tỏ ra chuyện gì cũng không biết để cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Lo lắng quá nhiều chuyện

Đa số phụ nữ thường mắc phải “căn bệnh” hay lo lắng lung tung. Hôm nay, chồng về trễ, họ đã suy diễn ra trong đầu biết bao nhiêu là chuyện, đứng ngồi không yên. Họ luôn lo lắng cho chồng con dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Phụ nữ nên nhớ, những hành động của bạn sẽ hình thành tính cách ỷ lại, dựa dẫm cho chồng con. Vì vậy, quẳng gánh lo đi mà sống, chồng ra sao, con thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Bởi khi bạn quan tâm quá nhiều, chồng con sẽ cảm thấy tù túng, khó chịu. Họ cứ muốn thoát khỏi vòng tay của bạn ngay lập tức. Điều này vô cùng nguy hiểm, bởi đàn ông ở trong vòng tay bảo bọc quá lâu, khi có cơ hội họ sẽ sa vào những cám dỗ không thể lường trước.

Đàn bà hiểu chuyện

Nhận biết đàn bà mệnh khổ, lận đận tình duyên, hôn nhân trắc trở chỉ thông qua những dấu hiệu này - Ảnh 3
Đàn bà càng biết nhiều càng khổ - Ảnh minh họa: Internet

Không phải đàn bà thấu tình đạt lý sẽ có được cuộc sống hạnh phúc. Vì đa phần những người đàn bà càng biết nhiều, càng sống đúng chuẩn mực với luân thường đạo lý càng gặp nhiều bất hạnh. Bởi họ luôn sống trong khuôn khổ nhất định, không tự mình bứt phá và thoát ra được. Người càng biết nhiều chuyện của thiên hạ sẽ càng khổ tâm. Bởi chuyện của mình chưa giải quyết xong, họ còn phải buồn phiền vì chuyện của người dưng. 

Hay tha thứ

Phụ nữ càng tha thứ, đàn ông càng muốn ngoại tình. Những người sống theo cảm tính quá nhiều sẽ chịu nhiều tổn thương. Họ luôn yêu bằng trái tim, không dùng lý trí để phán xét mọi chuyện. Hành động này vô cùng nguy hiểm khiến cuộc sống của bạn cứ mãi vướng vào khổ đau. Vì vậy, chồng ngoại tình, đừng tha thứ quá nhiều, hãy cho anh ấy một bài học để biết được giá trị của bạn.

Phụ nữ đừng quá mềm lòng, cứ mãi tha thứ cho người khác để rồi cuối cùng người tổn thương là bản thân mình. Đừng nghĩ tha thứ là việc làm duy nhất để cứu vãn hôn nhân. Đừng nghĩ cứ bỏ qua cho chồng, anh ấy sẽ ngoan ngoãn trở về bên gia đình. Đàn ông sẽ lợi dụng lòng vị tha của bạn để mặc nhiên làm bạn bị tổn thương. Hãy sáng suốt để cứu lấy chính mình.

Đàn bà, thân xác là của mình nhưng số phận lại rơi vào tay thiên hạ

Đàn bà, thân xác là của mình nhưng số phận lại rơi vào tay thiên hạ

Ở đàn bà có nhiều cái khổ nhưng lại không bằng một cái dại. Dại khi mãi sống vì chồng và miệng lưỡi của thiên hạ.

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