Trong cuộc đời đàn bà, có 3 loại cơm không nên ăn: Cơm khách, cơm quá nhiều dầu mỡ và cơm thiu. Có 3 loại người không nên qua lại: Người hai mặt, người ba hoa, người tính khí thất thường. Và bên cạnh đó cũng có hàng tá mối nghiệt duyên đừng dại mà đụng vào, nếu không bạn sẽ đau khổ cả đời.

Nói dễ hiểu hơn là làm người thứ ba chen vào cuộc tình của người khác. Nếu cứng đầu lao vào mối tình này, bạn sẽ mãi đau khổ, giữ không được và buông cũng chẳng đành. Là phận đàn bà, đừng vì những cảm xúc nhất thời mà đánh mất lòng tự trọng. Đừng là “tội nhân thiên cổ” bị người đời chì chiết. Con giáp thứ 13 sẽ bị thiên hạ trách móc, mỉa mai rằng “Tại sao tạo hóa lại tạo ra thành phần này trong cuộc đời?”. Nếu không muốn bị mang tiếng xấu nghìn thu, đàn bà đừng dại bắt đầu mối nghiệt duyên này với bất cứ ai. Hãy sáng suốt tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, đừng giành giật hay tranh giành với ai cả.

Đến với nhau vì tiền thì ra đi sẽ vô cùng cay đắng - Ảnh minh họa: Internet

Bất cứ mối quan hệ nào dính dáng đến tiền cũng sẽ nhanh nở, chóng tàn. Vì tiền, con người có thể làm tất cả, thậm chí biến một con người hiền lành trở nên tham lam. Bởi vậy, nếu bạn đến với ai đó chỉ vì tiền thì hãy nhanh chóng từ bỏ. Cuộc tình chỉ mang lợi ích ra đánh đổi không thể nào bền lâu được. Nếu bị tiền bạc của đàn ông làm mờ mắt và tình nguyện trao thân gửi phận cho một người lắm tiền nhiều của, có thể bạn sẽ được ăn ngon, mặc đẹp, có cuộc sống như bà hoàng, nhưng đánh đổi lại là cái giá vô cùng ê chề. Người có tiền sẽ không có thời gian dành cho bạn, họ muốn đối xử với bạn sao cũng được, thậm chí còn chà đạp lên lòng tự trọng của bạn.

Mối tình với người cũ

Người yêu cũ như một chiếc áo đã cũ, một khi cởi ra rồi đừng dại mà mặc lại. Đừng nghĩ chỉ cần bản thân mình thay đổi, mọi chuyện sẽ khác. Quan điểm này hoàn toàn sai, bởi khi quay lại với người cũ, bạn sẽ không biết khi nào người đó sẽ rời đi. Một người đã từng bỏ rơi bạn một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba và hàng vạn lần nữa. Là phụ nữ, một khi đã buông bỏ được rồi, đừng dại mà quay đầu ngoảnh lại. Đừng yêu lại người đã từng rời bỏ mình để đến với người khác.

Việc quay lại với cũ sẽ khiến bạn mãi dằn vặt - Ảnh minh họa: Internet

Đừng mặc lại một chiếc áo đã cũ kẻo thêm buồn phiền. Quay lại với người cũ, có thể bạn sẽ hạnh phúc, thỏa được nỗi lòng mong mỏi sớm hôm nhưng rồi mọi việc cũng sẽ như trước. Bạn không thể nào dám chắc một điều, người đó có thay đổi theo hướng tích cực hơn hay vẫn là một người vô tâm, trẻ con như xưa. Bởi tính cách của con người là thứ khó lòng dời đổi nhất trên đời, bạn đừng tự tin sẽ biến một người xấu trở nên tốt hơn. Phụ nữ thông minh nên biết điều đã cũ rồi hãy cho qua đi, đừng nhìn lại, đừng dây dưa.

Mối tình của bạn thân

Đây là mối nghiệt duyên bị người đời chì chiết nhiều nhất và khó lòng dung tha. Đàn bà đừng vướng vào mối quan hệ trái ngang này. Bạn thân là người đồng cam cộng khổ cùng bạn. Có những chuyện bạn không thể nói với ba mẹ, người thân, nhưng lại dễ mở lòng với bạn thân. Có thể nói, bạn thân là người đồng hành cùng bạn trong quãng đường thanh xuân tươi đẹp nhất. Vì vậy, đừng dại mà làm tổn thương người mình trân trọng và yêu thương. Tội cướp người yêu của bạn thân sẽ vô cùng ê chề, mất danh dự, mất đạo đức và mất luôn người mình trân quý trong cuộc đời này.