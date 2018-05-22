Phụ nữ hiền lành thôi chưa đủ, hãy tu dưỡng những điều này để tích đức cho con cái

Dù có xinh đẹp, ngoại hình gợi cảm đến mức nào nhưng không có những điều này, suốt đời bạn cũng không thể có được những thứ mình mong muốn. Là phụ nữ đừng quá chăm chút vẻ ngoài cũng đừng yêu ai quá mù quáng. Chỉ cần làm những điều này, không cần đàn ông, bạn cũng có thể sống tốt và để lại nhiều phúc đức cho con cái sau này.

Đàn bà nhất định phải mạnh mẽ, nếu quá yếu đuối sẽ bị người khác đàn áp, ức hiếp. Bởi vậy, trong bất cứ phương diện nào cũng vậy, bạn nhất định phải kiên cường đối diện với khó khăn. Khi bế tắc, hãy bình tĩnh tự tìm cách giải quyết. Đừng khóc quá nhiều vì nước mắt chẳng thể làm mọi thứ tốt đẹp hơn. Thay vì cứ khóc lóc, bạn hãy tự thoát khỏi mớ rối ren của chính mình. Bởi cuộc sống này vốn phũ phàng, không giống như chuyện cổ tích. Trong xã hội, mạnh được yếu thua, nếu cứ mãi yếu mềm, bạn sẽ bị đào thải, mãi giậm chân một chỗ. Là phụ nữ, là một người mẹ, bạn cần phải mạnh mẽ để bảo vệ mình và con cái.

Vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ là sự tự tin. Có được điều này, bạn sẽ có nhiều cơ hội trong công việc, các mối quan hệ. Khi đứng trước đám đông, hãy mang một phong thái thoải mái, đặc biệt là phải nói chuyện duyên dáng, tự tin tỏa sáng. Khi đó, bạn sẽ nổi bật trước mắt nhiều người. Bởi người nhút nhát sẽ bị người khác lãng quên, chỉ có người tự tin mới để lại ấn tượng tốt. Là phụ nữ, đừng suốt ngày khép mình trong vỏ ốc để rồi mất tự tin và càng trở nên nhút nhát. Đứng dậy, bước ra ngoài, giao tiếp với nhiều người, bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong cuộc sống.

Luôn cười tươi

Càng cười nhiều, bạn càng có nhiều phúc khí - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dù đang trong tình trạng nào cũng hãy nở nụ cười tươi để xoa dịu đi nỗi đau. Nụ cười có thể giúp bạn chữa lành hết tất cả những vết thương. Nếu cuộc đời bắt bạn lựa chọn giữa khóc và cười, hãy chọn cười để tươi trẻ, hạnh phúc mỗi ngày. Dùng nụ cười để khỏa lấp những trống trải trong lòng, để thu hút người khác, để có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống. Suy cho cùng, cười có lợi nhiều hơn khóc, vì vậy đừng mãi vùi mình trong nước mắt. Khi là một người mẹ lạc quan, bạn sẽ giúp con cái thoải mái và hạnh phúc hơn.

Giữ chữ tín

Chữ tín không chỉ áp dụng cho đàn ông mà đàn bà cũng cần phải có điều này. Khi được sự tín nhiệm của ai đó, bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong sự nghiệp. Trong cuộc sống, làm mất lòng thì dễ, gầy dựng chữ tín mới khó. Bởi vậy, hãy cố gắng hết mình để người khác công nhận và tin tưởng. Điều quý giá nhất là sự tin tưởng và tín nhiệm của một người dành cho mình. Là phụ nữ, nhất định phải giữ chữ tín để người khác tôn trọng. Nhất là bạn phải giữ chữ tín với con cái để làm tấm gương cho chúng noi theo.

Bình tĩnh

Đàn bà giữ bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo là tấm gương tốt cho con - Ảnh minh họa: Internet

Dù gặp bất cứ chuyện gì, có khó khăn đến đâu cũng phải giữ bình tĩnh. Bởi khi mất tinh thần, bạn sẽ dễ sa ngã, không thể nào tìm được lối thoát. Đa số phụ nữ thường mắc phải sai lầm là làm lớn chuyện hay hét toáng lên khi gặp khó khăn. Điều này vô tình khiến cho bạn càng mất tinh thần và mọi người xung quanh cảm thấy sợ hãi. Phụ nữ hãy tập cho mình tính cách điềm đạm, bình tĩnh xử lý mọi vấn đề để không phải chuốc thêm buồn phiền vào người. Người bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo có thể dạy con cái đạo lý và cách đối nhân xử thế ở đời.

Cho đi

Trong mối quan hệ, đừng ngần ngại cho đi. Khi nhận được tấm lòng của bạn, ắt hẳn đối phương sẽ đền đáp lại. Đừng quá ích kỷ, cứ nghĩ cho bản thân, đừng bắt người khác phải sống vì mình. Đa số phụ nữ thường bị cho là có lòng dạ hẹp hòi, vì vậy mà luôn bị quy chụp là người ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân. Thế nên, hãy rộng lượng một chút, tha thứ được cứ tha thứ. Bên cạnh đó, phụ nữ nhất định phải có lòng từ bi, làm việc thiện nhiều một chút để tích đức cho con cái.