Sau đổ vỡ, khóc đủ rồi! Đây là tuyệt chiêu để phụ nữ vượt qua cú sốc tổn thương chỉ trong một đêm

Dù hôm qua có khóc đến cạn nước mắt, khóc đến mụ mị đầu óc, nhưng sáng ra, đàn bà vẫn phải khoác lên người chiếc áo đẹp, đi đôi giày xinh, trang điểm một chút và mỉm cười thật tươi. Dù đêm qua có mệt mỏi đến đâu, hôm nay đàn bà cũng phải thật xinh đẹp. Có vậy bạn mới bảo vệ được lòng tự trọng của bản thân.

Hôm qua, cô bạn thân tìm đến tôi trong trạng thái say mèm. Miệng cô ấy cứ lẩm bẩm việc mình đã ly hôn, việc chồng phản bội. Than vãn, khóc lóc đến khuya, cô ấy mệt lả người rồi lăn ra ngủ. Thế nhưng đến sáng thì cô vẫn diện quần áo đẹp, thần thái như mọi ngày, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi hỏi có nhớ bộ dạng của mình hôm qua không? Cô ấy cười nói, phụ nữ mà khóc xong rồi cũng phải đứng dậy bước tiếp thôi. Tôi nghĩ cũng đúng, phụ nữ phải mạnh mẽ, bởi yếu đuối, đáng thương sẽ bị người khác xem thường.

Trong tình yêu hôn nhân , người đau khổ và chịu nhiều thiệt thòi luôn là phái yếu. Bởi đàn bà khi yêu cho đi nhiều hơn là nhận, yêu mù quáng và hết mình. Cũng vì vậy mà sau những đổ vỡ, khó có ai chấp nhận yêu thương một người thêm lần nữa. Sau đây là những tuyệt chiêu giúp chị em “sống sót” sau đổ vỡ, ai cũng nên nắm để vượt quá cú sốc phản bội.

Mở lòng tìm kiếm các mối quan hệ khác sẽ giúp bạn sớm tìm được hạnh phúc đích thực - Ảnh minh họa: Internet

Sau đổ vỡ, đừng vội khép lòng lại, hãy tìm kiếm cho mình những cơ hội khác. Ông trời vốn dĩ rất công bằng, không lấy đi của ai tất cả. Lấy đi của bạn thứ này, ắt sẽ bù đắp lại điều khác giá trị hơn. Bạn hãy nghĩ đổ vỡ không phải lỗi do ai cả, lỗi là cả hai đã gặp nhau sai thời điểm hoặc chưa thật sự gặp đúng người. Bởi vậy, hãy cho người khác một cơ hội, cũng như cho chính mình lối thoát khỏi sự ám ảnh của quá khứ. Người trong đau khổ vẫn cười, vẫn có thể tiếp tục yêu là một người mạnh mẽ và kiên cường. Đừng sống mãi trong những dằn vặt của quá khứ, đừng để bản thân phải sống mòn trong ký ức về người cũ. Cho mình một cơ hội để thoát ra, hạnh phúc rồi sẽ đến.

Khóc đủ rồi, lau nước mắt, làm mới bản thân

Là phụ nữ khóc đến sưng mắt, khóc đến lem mascara rồi cũng phải lau nước mắt và dặm lại lớp phấn mới. Đó là điều nhất định bạn phải làm được. Nếu cứ mãi buông thả, suốt đời bạn cũng không thể tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Sau đổ vỡ, hãy khoác lên người chiếc áo đẹp, chăm sóc bản thân một chút. Tháng năm qua, bạn đã yêu người đủ rồi, giờ đã đến lúc yêu chính mình. Người bội bạc, không phải vì bạn không tốt mà là vì bạn đã yêu người quá nhiều. Từ nay hãy thay đổi thói quen đó, phụ nữ càng lụy tình, càng chịu nhiều thiệt thòi trong tình yêu.

Thay đổi bản thân sau đổ vỡ là việc vô cùng quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Khóc đủ rồi, cho mình thời gian để quên người cũ

Có nhiều người cứ cố gắng dùng mọi cách để quên đi người cũ càng sớm càng tốt. Nhưng càng cố quên lại càng nhớ nhiều. Bạn hãy cho mình thời gian, đừng bắt ép bản thân làm những điều mình không muốn. Tình cảm gắn bó lâu dài, không phải nói buông bỏ là có thể quên sạch. Muốn khóc cứ khóc thật lớn, đó là những cảm xúc vô cùng bình thường của một con người, không có gì phải xấu hổ cả. Đừng cố giấu giếm cảm xúc rồi tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác. Trong đau khổ, người khóc được sẽ là người dễ dàng vượt qua. Tuy nhiên khóc xong rồi, hãy tự mình đứng dậy, bước tiếp trên con đường phía trước. Đừng để quá khứ ngáng chân, đừng để người cũ làm bạn bận lòng. Người có thể tự vượt qua cú sốc đổ vỡ, chắc chắn là người mạnh mẽ và không có gì quật ngã được bạn.

Khóc đủ thì hãy tha thứ cho người cũ

Chuyện đổ vỡ chẳng ai muốn cả, vì vậy đừng oán trách người cũ, cũng đừng trách móc bản thân. Hợp tan là chuyện thường tình trong cuộc đời, bạn không thể ngăn lòng người thay đổi, cũng không thể mãi oán trách một người. Nhẹ nhàng tha thứ cho người cũ là việc làm quan trọng nhất để vượt qua cú sốc đổ vỡ. Khi đó, tâm bạn sẽ không còn day dứt, không còn mãi dằn vặt vì quá khứ. Là phụ nữ, đừng oán hận ai cả, cũng đừng để bản thân sống mãi trong những kỷ niệm buồn. Nếu người kia tìm được hạnh phúc, hãy mỉm cười chúc phúc cho họ. Và bản thân bạn cũng hãy mở lòng để tìm kiếm người đích thực của cuộc đời mình.