Sau đổ vỡ, đừng làm những điều khiến bản thân càng tổn thương sâu sắc này

Phụ nữ yêu 18/04/2018 14:28

Sau đổ vỡ chắc hẳn bạn sẽ vô cùng tổn thương, vì vậy đừng cố làm thêm những điều này chỉ khiến bản thân càng đau đớn nhiều hơn.

Trước khi quyết định chấm dứt một điều gì đó, ắt hẳn ai cũng đau đớn, tuy nhiên đó chưa phải là dấu chấm hết. Có những chuyện khi kết thúc rồi sẽ khiến bản thân thoải mái và sống nhẹ nhàng hơn. Thời gian sẽ chữa lành hết mọi vết thương và cũng khiến lòng người không còn cô đơn và lạnh lẽo nữa. Sau đổ vỡ, bạn chọn cách sống sao cũng được nhưng tuyệt đối đừng làm những điều này kẻo nỗi đau lại chất chồng.

Tìm kế hoạch trả đũa làm xấu mặt đối phương

Sau đổ vỡ, đừng làm những điều khiến bản thân càng tổn thương sâu sắc này - Ảnh 1
Sau ly hôn bạn không nên tìm mọi cách để trả thù, nói xấu người cũ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là cách làm hèn hạ nhất, làm mất đi phẩm chất vốn có của bạn. Hết yêu rồi dùng dằng làm gì, nói xấu, lên kế hoạch trả đũa chỉ khiến cho người ấy có cơ hội xem thường bạn hơn. Bày mưu tính kế phá hoại để người kia, bạn cũng chẳng thể tìm được hạnh phúc. Làm như vậy bạn có hài lòng, hay đổi lại là sống một cuộc đời đầy day dứt? Chia tay trong văn minh, không chỉ nâng cao giá trị của bản thân mà còn giúp bạn sống thanh thản hơn.

Khép lòng, không còn muốn yêu ai nữa

Sau đổ vỡ, đừng làm những điều khiến bản thân càng tổn thương sâu sắc này - Ảnh 2
Mở lòng ra để đón nhận những điều hạnh phúc nhất đang đến - Ảnh minh họa: Internet

Đừng vì tổn thương mà sẵn sàng quay lưng với mối quan hệ mới. Con người ai cũng mưu cầu hạnh phúc. Đừng vì tổn thương mà sợ yêu, sợ bắt đầu lại với một ai đó. Bởi người sau vốn dĩ không có lỗi, họ cũng đáng được yêu thương và trân trọng. Sau đổ vỡ, đừng tự nhốt mình trong bóng tối quá lâu, đừng để bản thân chai lỳ cảm xúc, hãy yêu đi, bạn đáng được người sau trân trọng. Hãy yêu đi, sẽ có người vì bạn mà rơi nước mắt.

Cứ vấn vương bóng hình người cũ

Vấn vương bóng hình người cũ sẽ khiến cuộc sống bạn trở nên u tối và nhàm chán. Chuyện gì của quá khứ, cứ để trôi qua, đừng vấn vương mãi chỉ làm phiền lòng. Những thứ đã vỡ, nhặt nhạnh lại cũng không thể hàn gắn lại được. Bạn có từng nghĩ, trong khi bạn đang đau đớn vì chuyện cũ, thì người ấy đã vui duyên mới rồi không? Vì vậy đừng ngốc nghếch giữ khư khư những điều xưa cũ, hãy mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp trong tương lai. Khi gạt bỏ người cũ trong tâm trí, bạn mới có đủ thời gian để làm những điều mình thích.

Đừng ép bản thân không được khóc lóc, yếu đuối

Sau đổ vỡ, đừng làm những điều khiến bản thân càng tổn thương sâu sắc này - Ảnh 3
Cứ khóc một trận thật lớn rồi lau nước mắt, đứng dậy và bước tiếp - Ảnh minh họa: Internet

Đừng quá hà khắc với bản thân sau khi đổ vỡ. Buồn cứ khóc, chẳng ai cấm cản việc bạn bộc lộ cảm xúc. Mạnh mẽ đúng lúc và yếu đuối khi cần sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn. Đôi khi nước mắt sẽ khiến bạn yếu mềm, nhưng lắm lúc nước mắt có thể xoa dịu mọi nỗi đau. Chỉ cần khóc một trận thật lớn rồi lau khô nước mắt đứng dậy bước tiếp, bạn mới là con người mạnh mẽ. Việc ép bản thân không được rơi nước mắt khờ dại lắm. Nói chung, khóc đi, bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn đôi phần.

Cố gắng liên lạc với người cũ khi say

Có những người khi say lòng lại nhớ về người cũ, rồi bất giác cầm điện thoại bấm số quen thuộc, vậy là làm phiền người ta. Trong những lúc yếu lòng, bạn nghĩ đến người cũ, muốn nghe giọng người đó. Nhưng bạn có biết, đầu dây bên kia sẽ cười nhạo, cho rằng bạn rảnh rỗi, ăn không ngồi rồi đi làm phiền người khác hay không. Khi buồn hãy tìm những thú vui khác như đi cà phê, ăn uống với bạn bè, đừng cố liên lạc chỉ để nghe được giọng của người cũ.

Lên mạng xã hội công khai mình đã chính thức ly hôn

Khi yêu, người ta thường muốn công khai hạnh phúc của mình cho thiên hạ biết. Khi chia tay, người ta xóa sạch hết chỉ để lại những lời cay nghiệt, mắng nhiếc nhau. Làm vậy thì được gì, có phải sẽ bị "ném đá" không thương tiếc hay không? Có thể sẽ có người động viên bạn, nhưng có chắc lời nói đó là thật lòng? Chuyện cá nhân đừng để ai biết, đừng than vãn trên mạng xã hội kẻo người khác chê cười.

Ly hôn rồi, ai cũng phải trải qua những ám ảnh tâm lý dai dẳng, chỉ người bản lĩnh mới có thể vượt qua

Ly hôn rồi, ai cũng phải trải qua những ám ảnh tâm lý dai dẳng, chỉ người bản lĩnh mới có thể vượt qua

Sau những đổ vỡ, chắc chắn ai cũng sẽ mang trong mình những ám ảnh tâm lý này, hãy mạnh mẽ, vững lòng để vượt qua, đàn bà nhé!

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Từ khóa:   phụ nữ sau ly hôn yêu hôn nhân

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