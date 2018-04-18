Ly hôn rồi, ai cũng phải trải qua những ám ảnh tâm lý dai dẳng, chỉ người bản lĩnh mới có thể vượt qua

Phụ nữ yêu 18/04/2018 10:03

Sau những đổ vỡ, chắc chắn ai cũng sẽ mang trong mình những ám ảnh tâm lý này, hãy mạnh mẽ, vững lòng để vượt qua, đàn bà nhé!

Có phải bạn đang mắc kẹt với những cảm xúc sau đổ vỡ? Bạn đang phải chịu những nỗi đau mang tên quá khứ. Đó là những thứ không thể tránh khỏi, bởi con người vốn dĩ mềm yếu, có cứng rắn đến mấy cũng không thể giấu giếm những cảm xúc tổn thương. Biết được những ám ảnh tâm lý sau ly hôn, bạn sẽ học được cách vượt qua dễ dàng.

Luôn trong trạng thái tức giận, trách người trách mình, trách người ấy sao nỡ đối xử tệ bạc như vậy?

Ly hôn rồi, ai cũng phải trải qua những ám ảnh tâm lý dai dẳng, chỉ người bản lĩnh mới có thể vượt qua - Ảnh 1
Hãy gạt bỏ quá khứ đau buồn để sống cuộc đời hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nỗi ám ảnh tâm lý này ắt hẳn ai cũng trải qua sau đổ vỡ. Thế nhưng khi cứ ôm khư khư nỗi hiềm khích đó, cuộc sống sẽ trở nên tệ hại. Buông bỏ đi, đừng trách người trách mình nữa, bởi chẳng ai muốn quan hệ đổ vỡ cả. Thay vì cứ mãi trách người, hãy loại bỏ những nỗi bất hòa đó khỏi tâm trí của bạn, an yên đón nhận những điều sắp đến. Thời gian rồi cũng sẽ xoa dịu nỗi đau, đừng mãi ôm bóng hình người cũ mà khiến tâm trí không yên.

Nhẹ nhàng tha thứ cho nhau cũng là một hình thức khiến bản thân thoải mái hơn. Hãy nhớ không phải chỉ có mình bạn là người phải chịu nỗi đau, người ấy cũng đã tổn thương không kém. Thay vì cứ ngồi than vãn sao mãi không quên được những điều tồi tệ người cũ gây ra, bạn hãy tìm những việc làm giúp ích cho bản thân nhiều hơn như gặp gỡ bạn bè, tham gia hoạt động xã hội…

Dằn vặt mãi một điều "chuyện này không thể xảy ra được"

Trên đời này, chẳng có gì mà không thể xảy ra, bạn đừng quá tin tưởng vào tình yêu vĩnh hằng và cuộc hôn nhân bền lâu. Bởi lòng người là thứ khó đoán nhất trên đời, bạn sẽ chẳng biết được người ấy khi nào sẽ thay lòng đổi dạ. Đừng quá tự tin rằng bản thân sẽ giữ chân được người đó, khi chán nhau, bất cứ ai cũng có thể rời đi. Thay vì cứ mãi day dứt vì vấn đề này, hãy nhẹ nhàng tha thứ cho nhau, tha thứ cho những điều tệ bạc xưa cũ.

Tại sao lại buông tay nhanh đến vậy? Sao không cho nhau cơ hội?

Ly hôn rồi, ai cũng phải trải qua những ám ảnh tâm lý dai dẳng, chỉ người bản lĩnh mới có thể vượt qua - Ảnh 2
Dù sao cũng kết thúc rồi, hãy gật đầu chấp nhận - Ảnh minh họa: Internet

Chia tay là việc chẳng ai ngờ trước được, đừng than vãn nữa. Những chuyện đã qua tốt nhất hãy quên đi, đừng dằn vặt bản thân bởi những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Đến cuối cùng, người ấy cũng sẽ chọn cách rời bỏ bạn, vậy thì nhọc lòng làm gì?

Mọi thứ đã kết thúc không thể níu kéo được nữa

Ừ thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa. Mọi chuyện đã chấm dứt bởi một trong hai đã có niềm vui mới, có những lý tưởng riêng và không có nhau trong đó. Trong giai đoạn này, những ám ảnh về chuyện xưa cũ cứ đọng mãi trong tâm trí khiến bạn vô cùng mệt mỏi. Hãy nhẹ nhàng thư giãn bằng những bài tập thể dục nhẹ nhàng, gặp gỡ bạn bè để gỡ nút thắt trong lòng mình. Có vậy, bạn mới thật sự thoát khỏi bóng đen của quá khứ.

Tôi đang cố gắng vượt qua nỗi đau đây!

Ly hôn rồi, ai cũng phải trải qua những ám ảnh tâm lý dai dẳng, chỉ người bản lĩnh mới có thể vượt qua - Ảnh 3
Hãy tập cách vượt qua nỗi đau để thoải mái sống tiếp - Ảnh minh họa: Internet

Việc bạn đau thế nào, khổ sở ra sao cũng đừng nói cho ai biết. Họ không thể thông cảm được đâu, hãy giữ cho riêng mình, tự mình loại bỏ hết những suy nghĩ với người cũ, tự mình xóa đi những kỷ niệm đã xưa. Đừng thông báo cho ai biết bạn sẽ làm thế này, thế kia để vượt qua. Họ không thể giúp gì cho bạn, đổi ngược lại càng khiến bạn đau đầu và chịu áp lực từ bên ngoài nhiều hơn. Hãy tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, sẽ có cách giải quyết, thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ.

Cuối cùng, buông bỏ được hay không đều phải dựa vào cách bạn đối diện với vấn đề đó như thế nào.

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Có nhiều phụ nữ chìm đắm trong hôn nhân như kẻ say, quàng phải bụi rậm nhưng vẫn nghĩ đó là chiếc nệm êm ả mà vùi mình vào, để rồi đau khổ, đổ vỡ.

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