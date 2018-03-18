Vợ chồng đến với nhau vì duyên vì nợ, cạn tình dứt nghĩa rồi sẽ rời đi. Cuộc sống vốn là vậy, bạn không thể ngăn nổi việc người khác sẽ bỏ rơi mình. Việc tốt nhất giúp bạn xoa dịu nỗi đau chính là chấp nhận và tuyệt đối không được làm những điều này.

Nếu không còn tình nghĩa với nhau, hãy để đối phương rời đi. Một mình bạn níu kéo chẳng mang lại kết quả tốt mà chỉ làm tổn thương, hạ thấp phẩm giá của bản thân. Bạn hãy xem như duyên phận của cả hai đến đây là kết thúc, đừng dùng dằng, đừng van xin hạnh phúc. Nếu đối phương muốn đi, hãy tiễn nhau bằng nụ cười chúc phúc, đừng dùng nước mắt quá nhiều. Ly hôn không hề đáng sợ như bạn nghĩ đâu. Ly hôn rồi, bạn sẽ sống cuộc đời của mình. Người ấy cũng sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc mới. Vì vậy, đừng làm khổ nhau bởi những hành động nài nỉ, van xin.

Đây là việc làm ngu ngốc nhất sau ly hôn. Việc nói xấu người khác không làm cuộc sống của bạn khá hơn, chỉ khiến người khác chê cười bạn. Là phụ nữ phải khôn ngoan, ăn nói khéo léo đừng bêu riếu người bạn đời của mình trước mặt người khác. Nếu thật sự thương bạn, họ sẽ cho bạn lời khuyên để vượt qua khó khăn. Còn ngược lại, người đó sẽ chê cười bạn không biết nhìn người, vớ phải đàn ông tồi.

Ăn uống không kiểm soát, quá “chiều chuộng” bản thân

Ăn uống phải có chế độ, đừng hủy hoại dáng vóc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Sau ly hôn, có người sẽ chọn việc ăn uống để khỏa lấp những nỗi cô đơn trong lòng. Bạn nên nhớ, việc này vô cùng nguy hại cho cơ thể của bạn. Thứ quan trọng nhất của phụ nữ là thân hình và gương mặt. Bạn không thể khiến bản thân mình trở nên xấu xí được. Thay vì chọn việc ăn uống là niềm vui, bạn hãy chăm sóc bản thân nhiều một chút. Như việc đi spa, chăm sóc da mặt hoặc tham gia những câu lạc bộ mang tính cộng cộng, gặp gỡ nhiều người... Điều quan trọng nhất sau chia tay đó là đừng ép mình sống trong bóng tối quá lâu, hãy mở lòng rồi bạn sẽ hạnh phúc.

Thức khuya để nhớ về những việc đã cũ

Ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc, không nên thức quá khuya - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người có thói quen dùng cách thức khuya để “tra tấn” bản thân sau đổ vỡ. Việc làm này hoàn toàn không tốt, ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Nhớ về những kỷ niệm xưa cũ chỉ khiến bạn càng thêm yếu mềm, không giải quyết được vấn đề gì. Có người nghĩ càng nhớ về những kỷ niệm cũ sẽ càng dễ quên hơn, nhưng thực tế việc này chỉ khiến bạn càng đau lòng. Mấy ai vui được khi bóng hình người cũ cứ mãi ẩn hiện trong tâm trí? Vì vậy, là phụ nữ đừng nhớ hoài kỷ niệm, hãy hướng đến tương lai rồi cuộc sống của bạn sẽ tốt đẹp hơn.