Dưới đây là mẫu phụ nữ khiến đàn ông muốn gắn bó cả đời. Một khi đã cưới rồi, chàng không dám tơ tưởng của lạ, một mực ở bên cạnh không rời nửa bước.

Đàn ông lúc nào cũng thích những cô nàng công dung ngôn hạnh, hết lòng vì chồng con. Khi chọn lựa anh ấy nhất định sẽ chọn người có thể làm một người vợ tốt, người mẹ hiền. Họ thường đánh giá cao những cô nàng thuộc tuýp phụ nữ gia đình, luôn quan tâm, tận tụy vì chồng con. Chân dài, ngực khủng chỉ để ngắm, đàn ông ít khi cưới những cô nàng có điểm này. Bởi anh ấy biết, cô nàng xinh đẹp chỉ biết chăm lo cho bản thân, không biết quan tâm đến không khí gia đình như thế nào.

Đàn ông vốn rất thích nói chuyện với những cô nàng thông minh, có chút khiếu hài hước. Khi nói chuyện với cô gái như vậy, anh ấy cảm thấy rất thú vị, cứ muốn chìm đắm vào thế giới riêng của cô ấy. Phụ nữ đẹp nhưng không có tài ăn nói cũng không thể chiếm được trái tim của đàn ông. Chỉ có phụ nữ thông minh, hài hước mới hạ gục được đàn ông ngay từ lần gặp đầu tiên.

Tự tin, tự lập

Phụ nữ tự lập khiến đàn ông say mê - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ tự lập sẽ không bao giờ phụ thuộc vào tiền bạc của đàn ông. Họ có thể tự kiếm tiền, tự sống cuộc đời mình thích. Đàn ông rất trân trọng và yêu mến những cô nàng tự lập. Bởi anh ấy không muốn suốt ngày chăm sóc một cô nàng nhõng nhẽo, chuyện gì cũng phụ thuộc vào người khác. Anh ấy không muốn cứ đi sau bảo vệ, thu dọn tàn cuộc mà cô ấy gây ra. Một người phụ nữ thông minh luôn biết cách xử lý những rắc rối của riêng mình, không trông cậy vào bất cứ ai.

Quyến rũ nhưng không quá bánh bèo, lả lướt

Đàn ông vốn dị ứng với những cô nàng bánh bèo, yểu điệu, luôn nhõng nhẽo. Người anh ấy muốn ở bên suốt đời là những người đủ quyến rũ, đủ mạnh mẽ và trưởng thành. Một người phụ nữ quyến rũ sẽ biết cách ăn mặc, nói chuyện sao cho thu hút người khác chứ không quá phô trương bản thân. Phụ nữ bánh bèo, tán tỉnh đàn ông qua những lời nói yếu đuối, nhẹ nhàng, mật ngọt. Còn phụ nữ quyến rũ, trưởng thành chỉ thông qua ánh mắt, cử chỉ đã đủ đốn gục trái tim của đàn ông.

Nét duyên ngầm

Phụ nữ ăn nói duyên dáng còn quyến rũ hơn cả chân dài, ngực khủng - Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng nhất của phụ nữ là phải có nét duyên ngầm. Có thể bạn không đẹp, ngoại hình không xuất sắc bằng những cô gái khác, nhưng nhất định phải nói chuyện có duyên. Là phụ nữ đừng để người khác đánh giá mình qua cách ăn nói, đối nhân xử thế. Ăn nói khiêm tốn, duyên dáng pha chút hài hước sẽ khiến bạn chiếm được trái tim của đàn ông nhanh nhất có thể.

Phụ nữ sống thực tế

Đa số phụ nữ đều mơ mộng. Có lẽ bạn xem quá nhiều phim ảnh nên cứ ước mơ chuyện tình yêu cũng sẽ lãng mạn. Nhưng điều này vô tình khiến cho cuộc sống bạn gặp rắc rối hơn. Đàn ông không thích những cô nàng quá mộng mơ, tin vào tình yêu cổ tích. Điều anh ấy cần ở một người phụ nữ là sống thực tế. Anh ấy không muốn suốt ngày ở bên một người cứ mãi mộng mơ mình là công chúa và sẽ gặp được bạch mã hoàng tử. Vì vậy, phụ nữ hãy đối mặt với cuộc sống hiện thực, chấp nhận mọi thứ không tốt đẹp.

Có sự nghiệp riêng

Phụ nữ không có sự nghiệp mất đi một phần tự trọng. Một người thông minh sẽ luôn tìm kiếm cho mình một công việc, lương bổng có thể không nhiều nhưng vẫn tự lập tài chính. Còn một người khờ dại sẽ trông chờ vào tiền của người khác. Dĩ nhiên, đàn ông luôn chọn người phụ nữ thông minh.