Đàn bà muốn vạn người mê phải biết tránh 3 điều này trong cuộc đời

Đàn bà không chỉ đẹp mà còn phải có khí chất, đầu óc thông minh, sáng suốt một chút để đàn ông vừa nể vừa yêu. Để trở thành phụ nữ vạn người mê, bạn phải tránh được những điều này, vừa có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, vừa tạo phúc cho con cái sau này.

Đàn bà muốn sống sót hạnh phúc trong cuộc đời này, bạn phải biết cách tự bảo vệ chính mình, đừng để ai có thể chà đạp, xúc phạm khiến bạn tổn thương. Đàn ông đa tình, họ vẫn được hạnh phúc. Đàn bà đa tình chỉ chuốc phiền muộn vào mình. Bạn đừng chỉ vì một câu nói ngọt ngào mà mang cuộc đời mình dâng tặng cho kẻ khác. Đừng vì hành động tình cảm của một ai đó mà khiến bản thân phải yêu lầm yêu lỗi.

Thật ra, phụ người hay người phụ đều đau đớn như nhau cả thôi, hậu quả đem lại vẫn là tổn thương. Tuy nhiên, trong cuộc đời, phụ nữ nên nắm thế chủ động, thà để mình phụ người, chứ đừng tự chuốc đau thương. Bởi trong chuyện tình cảm, phụ nữ luôn yêu mù quáng, hy sinh và cho đi tất cả những gì mình có. Vì vậy, sau những đổ vỡ, bạn luôn là người chịu thiệt thòi, sống mãi trong những day dứt của chính mình.

Điều thứ hai, đừng nghiện mua sắm

Bạn phải biết tiết kiệm để cuộc sống sau này thoải mái hơn - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ nhất định phải biết tiết kiệm để sau này có ốm đau, việc gì khẩn cấp còn có tiền mà trang trải. Trong cuộc đời này, có 3 thứ mà đàn bà nhất định phải có: Tiền, con và sắc. Một người phụ nữ thông minh sẽ biết cách chi tiêu chừng mực, tích lũy cho cuộc sống sau này. Bởi khi già đi, bạn sẽ không còn đủ sức khỏe để kiếm tiền. Vì vậy, thời trẻ hãy tranh thủ thời gian để kiếm tiền, làm được bao nhiêu hãy gửi tiết kiệm, đừng tiêu xài quá phung phí.

Cuộc sống này vốn vô thường, bạn sẽ không biết được ngày mai xảy ra chuyện gì. Cứ thủ sẵn “phương án B” cho mình để không phải loay hoay trong khó khăn. Vả lại, phụ nữ có tài sản riêng, chồng sẽ tôn trọng và nể phục hơn. Đừng nghĩ cưới chồng rồi, tiền cứ để chồng kiếm, mình chỉ việc lo lắng nhà cửa. Dù gì nếu sau này có đổ vỡ, bạn cũng phải ra đi trong kiêu hãnh, tiền có trong tay, không phải cầu xin tình yêu của bất cứ ai. Bên cạnh đó, điều đàn ông ghét nhất đó chính tật nghiện mua sắm của phụ nữ. Bạn đừng trở nên đáng ghét trong mắt người khác, đàn bà nhé!

Điều cuối cùng, đừng để bản thân chết chìm trong câu nói “Anh yêu em”

Đàn bà đừng để bản thân trở nên mù quáng trong tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ, đàn ông càng nói yêu bạn càng dễ ngoại tình. Họ nói với bạn một cách dễ dàng, chắc chắn cũng đã dành câu đó với nhiều người phụ nữ khác. Là đàn bà, đừng vì một câu nói vô nghĩa mà để bản thân phải chịu thiệt thòi. Người yêu bạn thật lòng sẽ không nói yêu bạn mỗi ngày, họ sẽ dùng hành động để chứng minh cho tình cảm của mình. Còn người không yêu bạn, họ sẽ dùng câu nói đó để đánh lừa con tim của bạn.

Một người phụ nữ sáng suốt sẽ biết cách phân định được đâu là người có thể cùng nắm tay mình đến cuối đường, chứ không đơn giản chỉ là một lời nói gió bay. Phụ nữ nên bình tĩnh trong chuyện tình cảm, đừng để cảm xúc chi phối, lấn át. Khi đàn ông nói yêu bạn quá nhiều lần, những lời đó không còn thật nữa mà đã chuyển sang một chế độ cảm xúc khác. Ngoài mặt họ nói yêu bạn, nhưng sau lưng lại làm những chuyện khiến bạn đau lòng. Bởi vậy, là đàn bà đừng để đôi tai làm ảnh hưởng đến cuộc đời của mình.