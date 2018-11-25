Ly hôn không phải là một câu chuyện xa lạ trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, hệ lụy trong mỗi một cuộc hôn nhân tan vỡ thì không ai lường trước được. Luôn luôn cân nhắc vấn đề thời điểm để lựa chọn điểm dừng hợp lý. Liệu có nên ly hôn khi vợ đang mang thai hay không?

Ly hôn cũng cần chọn thời điểm phù hợp - Ảnh minh họa: Internet Lựa chọn dừng lại cũng là một cách để cho nhau hạnh phúc Nhiều người không ủng hộ việc ly hôn. Họ cho rằng đã yêu nhau, lấy nhau thì phải sống với nhau trọn đời, như thế mới có được cuộc sống ý nghĩa. Nhưng thực tế không phải trường hợp nào cũng vậy. Có những cuộc hôn nhân sai lầm, phải đi đến chấm dứt giữa chừng mới cho nhau hạnh phúc. Cũng có những cuộc hôn nhân vô tình trở thành một phép thử, để cả hai nhận ra họ không thuộc về nhau. Và ly hôn là một cách để giải thoát. Có nhiều sự lựa chọn, có nhiều cách để con người ta tìm được hạnh phúc cho chính mình. Một cuộc hôn nhân tan vỡ không có nghĩa là họ không có được hạnh phúc. Có lẽ, họ đã sai ở đâu đó trong việc lựa chọn người bạn đời của mình. Đến lúc họ nhận ra họ không dành cho nhau, việc ly hôn là điều cần thiết. Nhưng trớ trêu thay, bạn nhận ra hai người không thể sống chung nhà trong khi người vợ đang mang thai. Liệu bạn có thể dứt áo ra đi được không?

Có nên ly hôn khi vợ đang mang thai? Khi vợ đang mang thai, câu chuyện lại khác. Bạn sẽ dễ dàng dứt áo ra đi hơn khi bạn không có sự ràng buộc về con cái. Hai người sẽ ly hôn mà không luyến tiếc, không bị điều gì níu chân trở lại. Nhưng khi vợ mang thai lại khác. Một mặt, các bạn đang có một đứa con sẽ chào đời trong tương lai. Một mặt, người vợ mang nặng đẻ đau không đơn giản, sẽ thật khó khăn cho họ nếu như để họ một mình chịu đựng với điều đó. Có thể trong cuộc sống hôn nhân đang bế tắc vì nhiều yếu tố bên ngoài tác động. Nhưng bạn đang đã bị ràng buộc. Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình. Thường thì bạn cũng sẽ rất khó khăn để rời đi. Dù cho câu chuyện hôn nhân của bạn có trở nên bế tắc nhiều như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng khó có thể rời đi để lại một người vợ với đứa con đang trong bụng. Một người vợ mang bầu rất cần có bàn tay chăm sóc và sự quan tâm của chồng bên cạnh.

Cón nên ly hôn khi vợ đang mang thai? - Ảnh minh họa: Internet Và ly hôn đôi khi cũng không phải là lựa chọn cuối cùng cho một cuộc hôn nhân đang rơi vào bế tắc. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy nhiều cách xử lý khác nhau để có được kết quả ổn thỏa nhất. Biết đâu, trong quãng thời gian cố gắng vì nhau, vì nhau mà ở lại, giữa hai người lại có thêm nhiều tiến triển. Bạn hiểu về người bạn đời của mình hơn. Bạn nhận ra có những khó khăn mà người kia phải chịu đựng mình chưa hiểu được trong quá khứ. Bạn cũng thấy được những điều đẹp đẽ trong con người họ, để rồi cảm thông cho nhau nhiều hơn. Nghĩ cho tương lai… Mỗi người một hoàn cảnh. Chúng ta cũng không thể đánh đồng hoàn cảnh của tất cả mọi người để đưa ra một mẫu số chung. Rằng bạn sẽ phải làm gì, có nên ly hôn khi vợ đang mang thai hay không. Nhưng điều quan trọng là bạn phải xác định thật rõ ràng vấn đề của mình, suy nghĩ sâu sắc cho tương lai. Nếu tuổi trẻ quá bồng bột, hành động cảm tính quá nhiều sẽ khiến cho cả tương lai bị đánh đổi bằng nhiều thứ tồi tệ. Hãy nghĩ cho tương lai trước khi quyết định ly hôn - Ảnh minh họa: Internet Không ai có thể sống thay bạn, cũng không ai có thể quyết định nhiều về tương lai của con cái bạn bằng chính vợ chồng bạn. Vì vậy, hãy cân nhắc thật kỹ và suy nghĩ như những người trưởng thành. Bởi dù bạn có thể làm lại, có thể nỗ lực vì tương lai, nhưng đi sai một bước sẽ quyết định, tác động xấu đến cả một thế hệ. Là một người đàn ông hiện đại, hãy đừng chỉ nghĩ đến bản thân mình, đến xúc cảm nhất thời. Hãy thực sự chín chắn, suy nghĩ có trước có sau, đặc biệt khi bạn là một người đàn ông đã có gia đình.

Đàn bà sau ly hôn có thể yêu nhưng đừng dại dột bước vào hôn nhân thêm lần nào nữa Đàn bà tái hôn, đứng giữa người chồng mới là quá khứ với chồng cũ. Và sau này con chung, con riêng là điều rất mệt mỏi. Người đàn ông có thể yêu vợ nhưng chắc gì trong lòng anh ta không ám ảnh về quá khứ của vợ và khi có con chung, anh ta sẽ không phân biệt con riêng?

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