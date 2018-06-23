Phụ nữ có chồng ngoại tình, hãy nghĩ cho mình nhiều hơn là lỗi lầm mà chồng gây ra. Vì rõ ràng, tội lỗi của chồng, không thể sửa, tổn thương bạn nhận cũng khó đổi thay. Chỉ có tương lai của bạn, hạnh phúc của mẹ con bạn là còn có thể quyết định được...

Tha thứ cho một người cũng cần phải lượng sức mình Phụ nữ có chồng ngoại tình, đừng chỉ chăm chăm vào câu hỏi, liệu chồng có thể trọn lòng quay về không? Bạn hãy hỏi mình trước, mình có đủ sức tha thứ cho chồng không? Đừng đánh giá quá thấp tổn thương của chính mình. Vì sẽ có lúc dù chồng nguyện lòng quay về đó, nhưng bạn lại không đủ lòng để bao dung cho lỗi lầm của họ. Phụ nữ dễ bỏ qua nhưng không dễ quên. Liệu rằng bạn có thể bỏ qua hết những ám ảnh bội bạc từ chồng để bắt đầu lại? Liệu bạn có thể lại yêu thương người đàn ông từng ngã vào vòng tay người phụ nữ khác? Thật ra, tha thứ cũng cần phải lượng sức mình. Một người vợ cần nhiều bao dung và kiên nhẫn để chồng ngoại tình có thể quay về. Vì vậy, hãy thử hỏi mình đi, liệu bạn có thể làm được không? Hay chỉ là tra tấn chính mình, là dày vò chồng, là tháng ngày không thể hòa hợp?

Thật ra, tha thứ cũng cần phải lượng sức mình - Ảnh minh họa: Internet Mình sẽ thế nào nếu chồng lại tái phạm? Chính vì không dễ để tha thứ, quá dốc lòng để bao dung, phụ nữ nên xem liệu có xứng đáng không? Bội bạc của chồng đã tới đâu, còn có thể quay đầu lại không? Và ngay cả khi họ chịu trở về, cũng phải đặt trường hợp nếu chồng tái phạm mình sẽ như thế nào? Vì rõ ràng, chuyện gì cũng có thể xảy ra, quan trọng là bạn lường trước được điều gì, người đàn ông của bạn có chắc sẽ toàn tâm lần nữa? Đàn ông một khi biết ngoại tình rồi thì khả năng ngựa quen đường cũ rất cao. Nếu bạn đã muốn thứ tha, thử một lần cho chồng cơ hội, thì cũng nên nghĩ đến trường hợp chồng không còn trân trọng hy sinh của bạn. Nghĩ để chuẩn bị cho mình một đường lui an toàn, nghĩ để không quá thất vọng và suy sụp.

Đàn ông một khi biết ngoại tình rồi thì khả năng ngựa quen đường cũ rất cao - Ảnh minh họa: Internet Hơn hết, hạnh phúc của mình liệu có được đảm bảo? Đây luôn là câu hỏi quan trọng nhất mà nhiều phụ nữ thường quên hỏi chính mình. Họ chỉ nghĩ đến ly hôn, đến con khổ sở, đến cuộc sống không chồng nhiều dè bỉu ra sao. Thật ra, khi chồng ngoại tình, điều đáng sợ nhất không phải là ly hôn, mà là khi bạn chấp nhận sống cùng và khổ sở không dứt. Khi chồng không còn một lòng một dạ, khi chồng không giữ trách nhiệm làm chồng làm cha, khi chồng chỉ trở về với thể xác mà không có trái tim. Đó mới là mở đầu cho bi kịch lớn nhất đời đàn bà: Sống cùng kẻ cạn tình, chỉ cố vì con. Khi chồng ngoại tình, đàn bà nên ưu tiên hạnh phúc sau này của mình. Mình đã khổ vì chồng phản bội thì cớ gì không nghĩ cho mình nhiều hơn, không ưu ái cho cuộc đời sau này của mình? Cơ hội cho chồng quay về, có thể có. Nhưng cũng đừng quên cơ hội để mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu tha thứ cho chồng, mình liệu còn cơ hội hạnh phúc lần nữa? Hay đó là bước đầu cho những bất hạnh sau này? Nếu không thể buông bỏ chồng bội bạc, hạnh phúc của mình sẽ nằm ở đâu? Nếu không thể buông bỏ chồng bội bạc, hạnh phúc của mình sẽ nằm ở đâu? - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ có chồng ngoại tình, hãy nghĩ cho mình nhiều hơn là lỗi lầm mà chồng gây ra. Vì rõ ràng, tội lỗi của chồng, không thể sửa, tổn thương bạn nhận cũng khó đổi thay. Chỉ có tương lai của bạn, hạnh phúc của mẹ con bạn là còn có thể quyết định được. Vì vậy, hãy chọn con đường an toàn nhất, phụ nữ nhé!

Tâm sự của chồng ngoại tình: Đã 7 năm, vợ vẫn không thể tha thứ cho tôi Cái giá cho ngoại tình, đắt lắm. Nếu bạn không phải trả bằng 7 năm như tôi, thì có thể là bằng danh dự, bằng nhân phẩm, thậm chí là bằng cả một đời không hạnh phúc...

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