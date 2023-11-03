Chồng đưa vợ đi khám thai định kỳ, bác sĩ nói em bé có một cái đuôi khiến cả 2 khóc hết nước mắt vì lo lắng cho con, nhưng không ngờ mẹ chồng lại bật cười khó hiểu

Tâm sự gia đình 03/11/2023 13:35

Sau khi cô bạn đồng nghiệp kiểm tra thai nhi xong bác sỹ liền nói: “Không sao, yên tâm nhé, em bé chỉ có thêm một cái đuôi nhỏ thôi!”. Nghe xong cô bạn tôi bủn rủn chân tay, em bé có thêm một cái đuôi, vậy không phải đã xảy ra vấn đề với bé con rồi sao?

Đôi khi trong quá trình khám thai, ngôn ngữ ám chỉ của bác sỹ sẽ khiến nhiều chị em và người nhà rơi và trường hợp dở khóc dở cười. 

Tôi có một cô bạn đồng nghiệp đang mang thai cũng bị những lời nói của bác sĩ khiến cô và chồng ôm nhau khóc nức nở ngay tại bệnh viện. Vốn dĩ họ chỉ muốn tìm một bác sỹ quen biết để kiểm tra giới tính của em bé là trai hay gái, ai ngờ sau khi có kết quả cả hai vợ chồng không thể tin nổi vào những gì mình nghe thấy.

Ngày hôm đó, nhờ mối quan hệ, mẹ chồng cô đã tìm được một vị bác sỹ thân quen trong bệnh viện. Sau khi cô bạn đồng nghiệp kiểm tra thai nhi xong bác sỹ liền nói: “Không sao, yên tâm nhé, em bé chỉ có thêm một cái đuôi nhỏ thôi!”. Nghe xong cô bạn tôi bủn rủn chân tay, em bé có thêm một cái đuôi, vậy không phải đã xảy ra vấn đề với bé con rồi sao? Sao em bé có đuôi mà bác sỹ lại nói là không sao cơ chứ? Nhưng lúc đó vì quá choáng váng cô cũng không kịp hỏi lại bác sỹ xem tình hình cụ thể như thế nào.

Chồng đưa vợ đi khám thai định kỳ, bác sĩ nói em bé có một cái đuôi khiến cả 2 khóc hết nước mắt vì lo lắng cho con, nhưng không ngờ mẹ chồng lại bật cười khó hiểu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ra khỏi phòng khám cô bắt đầu khóc lớn. Chồng cô đến động viên thì cô càng khóc lớn hơn, chồng cô hỏi: “Con làm sao hả em? Người khám có phải là người quen của mẹ không em?”. Cô vừa khóc vừa nói: “Bác sỹ nói, con mình có thêm một cái đuôi”. Anh chồng nghe xong cũng bị suy sụp. Hai vợ chồng chỉ còn biết về nhà trước rồi sau đó sẽ đi khám ở chỗ khác xem kết quả có như vậy không? 

Về đến nơi, thấy hai vợ chồng buồn rầu, mẹ chồng hỏi: "Chuyện gì vậy con? Nếu là con gái cũng không sao? Sao mà hai đứa phải căng thẳng như vậy?". Cô bạn đồng nghiệp liền kể lại chuyện bác sỹ nói em bé có thêm một cái đuôi nữa. Thai nhi bất thường mà sao bác sỹ vẫn nói là bình thường? Mẹ chồng cô nghe xong liền cười lớn và nói: “Có thêm đuôi thì tốt chứ sao, các con có biết không, bác sỹ có quy định của họ thế nên họ chỉ có thể nói những ngôn ngữ ám chỉ dạng như thế này thôi. Có đuôi có nghĩa là bé trai đó”. 

Chồng đưa vợ đi khám thai định kỳ, bác sĩ nói em bé có một cái đuôi khiến cả 2 khóc hết nước mắt vì lo lắng cho con, nhưng không ngờ mẹ chồng lại bật cười khó hiểu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực ra, bệnh viện đều có quy định riêng của mình, đặc biệt là chuyện về giới tính thai nhi. Khi siêu âm bác sỹ đều có những ngôn ngữ ám thị riêng, có lẽ chỉ những người từng mang thai và từng đi siêu âm thì mới hiểu được những tình huống dở khóc dở cười kiểu này.

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