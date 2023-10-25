Lúc vợ hôn mê sâu, chồng mới biết lý do vì vợ chồng ‘kế hoạch’ nhưng vợ mang thai, sự thật đau lòng khiến chồng hối hận

Tâm sự gia đình 25/10/2023 13:15

Cường nghĩ đến cái việc vợ cắm sừng mình lúc nào không hay biết. Hóa ra việc mà Vân chưa muốn có bầu là vì cô muốn có thời gian để "vui vẻ" với những gã đàn ông khác. Nghĩ đến đó Cường càng điên tiết...khi cái bụng càng ngày càng to thì Cường quát lớn.

Cường và Vân kết hôn sau 3 năm yêu nhau, ngay đêm tân hôn Cường đã ôm vợ vào lòng rồi thỏ thẻ hưởng thụ 5 tháng vợ chồng son rồi sẽ có con. Tất nhiên là Vân đồng ý vì cô rất thích trẻ con, thêm nữa có con rồi thì cuộc sống gia đình sẽ càng đầm ấm hơn. Cứ tưởng mọi chuyện đúng như kế hoạch, ai dè hết 5 tháng Cường đòi làm 3 nháy để chắc chắn dính bầu thì đùng một cái Vân lại bảo muốn "kế hoạch" thêm thời gian nữa rồi mới sinh con.

- Rõ ràng vợ chồng mình bảo sẽ sinh sớm mà...sao tự dưng em lại thế. 

- Thì em chưa muốn có con thôi. Vợ chồng mình vẫn còn trẻ vội gì chứ? Có con vào mệt lắm, mà công việc của em đang ổn nên em chưa muốn vướng bận con cái.

Thấy vợ nói thế thì Cường cũng gật đầu đồng ý, thế nhưng cũng từ ngày đó thì Cường thấy vợ mình có những thay đổi rất lớn. Đặc biệt là khoản ân ái vợ chồng thì xưa nay Cường đều dùng bao cao su, nhưng lần này thì Vân một hai bảo Cường không dùng để cô uống thuốc tránh thai với lý do là dùng bao không có cảm giác mạnh. Nghĩ vợ muốn tạo mới lạ trong chuyện ấy nên Cường cũng đồng ý, từ ngày đó thì cứ ân ái là anh lại thấy vợ uống thuốc tránh thai, đã vậy Vân còn mua cả hộp thuốc để dự trữ dùng dần. 

Cho tới gần 3 tháng sau thì bỗng dưng Vân kêu đau "phần dưới" nên bắt kiêng cữ chuyện vợ chồng. Thế nhưng chẳng hiểu vợ đau yếu thế nào mà Cường thấy vợ cứ nôn khan suốt không khác gì dấu hiệu có bầu. Cường nghĩ đến cái việc vợ cắm sừng mình lúc nào không hay biết. Hóa ra việc mà Vân chưa muốn có bầu là vì cô muốn có thời gian để "vui vẻ" với những gã đàn ông khác. Nghĩ đến đó Cường càng điên tiết...khi cái bụng càng ngày càng to thì Cường quát lớn.

Lúc vợ hôn mê sâu, chồng mới biết lý do vì vợ chồng ‘kế hoạch’ nhưng vợ mang thai, sự thật đau lòng khiến chồng hối hận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Lần nào ân ái cũng dùng thuốc tránh thai mà em lại có bầu được ư? Sao em phản bội anh hả?

- Em...nghe em nói...

- Thôi, dẹp đi...anh thật không ngờ con người em lại như vậy.

Không muốn nhìn mặt vợ nhân tiện công ty cử người đi công tác nước ngoài nửa năm thì Cường quyết định đi luôn. Vậy nhưng lúc ngày mà Vân trở dạ thì anh nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân làm bác sỹ của vợ bảo rằng Vân đang hôn mê sâu. Cường lập tức đặt vé máy bay về nước, và rồi anh điếng người khi bác sỹ bảo rằng vợ anh bị ung thư nhưng vì cố mang thai cô ấy đã không chịu điều trị bằng thuốc mà cam chịu đau đớn.

- Vân đã giấu anh...nó biết mình ung thư không thể sống được bao lâu nữa nên mới quyết định có thai. - Cô bạn thân của Vân nói.

- Tại sao cô ấy phải giấu tôi chứ?

- Vì nó sợ nếu khi anh biết nó ung thư sẽ không cho nó sinh con. Đó là lý do nó mua thuốc tránh thai để anh tin rằng nó uống nhưng thực chất nó "thả phanh" để nhanh chóng có bầu. Chịu bao đau đớn cuối cùng nó cũng sinh cho anh đứa con trai. Nó nhờ tôi nhắn với anh rằng hãy tha thứ và chăm sóc tốt cho đứa bé. Khi đứa bé được 3 tuổi anh hãy đi bước nữa...nó không oán trách anh.

Cường gào góc ôm lấy vợ mà ân hận, suốt thời gian vợ mang bầu chịu nhiều đau đớn vậy mà anh còn nghi ngờ Vân ngoại tình này nọ. Cường biết phải làm sao đây, giờ biết rõ sự thật mà anh đau đớn như muốn chết đi.

Ngày nào vợ cũng vào vệ sinh tắm cả tiếng đồng hồ mới ra, một hôm chồng bị đau bụng chạy vào xin vợ đi nhờ thì lặng người phát hiện bí mật kinh hoàng

Ngày nào vợ cũng vào vệ sinh tắm cả tiếng đồng hồ mới ra, một hôm chồng bị đau bụng chạy vào xin vợ đi nhờ thì lặng người phát hiện bí mật kinh hoàng

Một thời gian dài chị thường xuyên từ chối anh chuyện gần gũi, anh cũng biết có nhiều phụ nữ không còn có hứng thú trong chuyện chăn gối sau khi có con. Nhưng anh cũng là đàn ông, anh không thể nào mà nhịn mãi từ ngày này qua tháng khác được.

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Từ khóa:   bí mật của vợ vợ bệnh ung thư vợ mang thai

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