Chồng chê con mới sinh xấu xí bỏ đi biệt tích, nhưng hành động của mẹ chồng sau đó khiến anh ta hối hận cả đời

Tâm sự gia đình 19/01/2026 21:36

Có chồng vô tâm như thế, tôi tủi thân vô cùng. Nhưng vẫn may mắn vì mẹ chồng rất yêu thương tôi. Chỉ cần thấy chồng tôi chơi bời là mẹ chồng sẽ mắng la. Dù chồng tôi vẫn chứng nào tật nấy nhưng có mẹ chồng luôn đứng về phía tôi thì tôi cũng đỡ tủi thân.

Tôi và chồng lấy nhau được một năm, tôi mới sinh con chưa được 2 tuần. Kỳ thực, tôi và chồng chưa định kết hôn, có con là ngoài ý muốn. Chồng tôi nhỏ hơn tôi 3 tuổi, tính tình vẫn còn non trẻ, còn tôi thì vẫn thích cuộc sống độc thân vui vẻ hơn là có gia đình. Nhưng chuyện có thai ngoài ý muốn khiến tôi và chồng phải nhanh chóng kết hôn.

Chính vì vội vã lấy nhau nên chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng để làm vợ làm chồng. Chồng tôi từ nhỏ đã đủ đầy nên có tính vô tâm, thích chơi bời. Từ ngày lấy nhau, đêm nào chồng tôi cũng đi chơi tới sáng. Dù vợ có bầu nhưng anh vẫn vô tư như thời độc thân, không hề hỏi xem vợ có mệt không, thích ăn gì không. Đến cả những lần đi khám thai cũng là mẹ chồng đi cùng tôi.

 

Có chồng vô tâm như thế, tôi tủi thân vô cùng. Nhưng vẫn may mắn vì mẹ chồng rất yêu thương tôi. Chỉ cần thấy chồng tôi chơi bời là mẹ chồng sẽ mắng la. Dù chồng tôi vẫn chứng nào tật nấy nhưng có mẹ chồng luôn đứng về phía tôi thì tôi cũng đỡ tủi thân.

Chồng chê con mới sinh xấu xí bỏ đi biệt tích, nhưng hành động của mẹ chồng sau đó khiến anh ta hối hận cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến ngày tôi đi đẻ, trời thương mà vào phòng sinh chưa được 2 tiếng thì tôi đã sinh rồi. Đến khi ra khỏi phòng sinh thì tôi thấy chồng ngủ khò trên ghế bệnh viện, chẳng màng vợ con sinh tử thế nào.

Nhưng giây phút làm tôi đau lòng nhất là khi lần đầu nhìn thấy mặt con trai mới sinh. Trên mặt con trai tôi có một vết chàm lớn, vừa nhìn qua đã thấy sợ. Dù bác sĩ có động viên rằng khi con lớn có thể phẫu thuật, sau đó sẽ như những đứa trẻ khác. Nhưng khi chồng tôi vừa nhìn thấy mặt con thì đã tức tối lao ra ngoài. Anh còn không quên đâm vào tim tôi một câu: “Làm vợ mà đẻ thôi cũng không ra hồn”. Mẹ chồng tôi nghe thế thì mắng chồng tôi đừng về nhà nữa.

Mẹ chồng tôi thương con dâu và cháu nội nên quyết định chuyển hết tài sản cho cháu nội. Bà nói không muốn ai coi thường con cháu của mình. Bà gọi ngay cho luật sư trong đêm để chuyển tên chủ sở hữu tài sản. Chồng tôi biết được thì càng tức giận, anh ấy chẳng thèm về nhà hay liên lạc với vợ con. Giờ tôi phải làm sao đây?

Mẹ chồng tặng vàng đeo kín người rồi nửa đêm xông vào phòng đòi lại với một lý do bất ngờ

Mẹ chồng tặng vàng đeo kín người rồi nửa đêm xông vào phòng đòi lại với một lý do bất ngờ

Để bày tỏ lòng thành, mẹ chồng tôi còn tổ chức đám cưới linh đình. Bà nói tôi lấy chồng xa bố mẹ, bà muốn tặng 4 cây vàng để bù đắp. Bà nắm tay mẹ của tôi, nói là cứ yên tâm, bà sẽ lo lắng cho tôi như con ruột.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Phút cuối đời chồng chỉ đòi gặp mẹ, biết được bí mật họ thì thầm, tôi vứt khăn tang, tuyên bố từ mặt

Phút cuối đời chồng chỉ đòi gặp mẹ, biết được bí mật họ thì thầm, tôi vứt khăn tang, tuyên bố từ mặt

Tâm sự 34 phút trước
Nhìn con gấu bông trên bàn thờ, tôi bàng hoàng nhận ra bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín

Nhìn con gấu bông trên bàn thờ, tôi bàng hoàng nhận ra bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín

Tâm sự 45 phút trước
Theo chân mẹ chồng ra vườn sau khi thấy mèo lạ vào nhà, tôi lặng người phát hiện ra bí mật động trời

Theo chân mẹ chồng ra vườn sau khi thấy mèo lạ vào nhà, tôi lặng người phát hiện ra bí mật động trời

Tâm sự 49 phút trước
Đêm tân hôn đang mặn nồng, chồng vội vã bỏ đi sau một cuộc gọi, biết danh tính "kẻ thứ ba" tôi chỉ biết khóc hận

Đêm tân hôn đang mặn nồng, chồng vội vã bỏ đi sau một cuộc gọi, biết danh tính "kẻ thứ ba" tôi chỉ biết khóc hận

Tâm sự 57 phút trước
Chồng chê con mới sinh xấu xí bỏ đi biệt tích, nhưng hành động của mẹ chồng sau đó khiến anh ta hối hận cả đời

Chồng chê con mới sinh xấu xí bỏ đi biệt tích, nhưng hành động của mẹ chồng sau đó khiến anh ta hối hận cả đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đến đám cưới người yêu cũ "chúc phúc", tôi chỉ thì thầm một câu mà khiến cô dâu run rẩy, muốn hủy hôn ngay lập tức

Đến đám cưới người yêu cũ "chúc phúc", tôi chỉ thì thầm một câu mà khiến cô dâu run rẩy, muốn hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Bỏ mặc vợ nuôi 2 con tự kỷ, 1 năm sau chồng cũ quay lại đề nghị một chuyện khiến tôi đau hận tột cùng

Bỏ mặc vợ nuôi 2 con tự kỷ, 1 năm sau chồng cũ quay lại đề nghị một chuyện khiến tôi đau hận tột cùng

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Mẹ chồng tặng vàng đeo kín người rồi nửa đêm xông vào phòng đòi lại với một lý do bất ngờ

Mẹ chồng tặng vàng đeo kín người rồi nửa đêm xông vào phòng đòi lại với một lý do bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Vừa xong đêm tân hôn, chồng nhìn tôi khinh bỉ vì một hành động lạ, ai ngờ sau khi rõ sự thật, anh lại bám vợ như hình với bóng

Vừa xong đêm tân hôn, chồng nhìn tôi khinh bỉ vì một hành động lạ, ai ngờ sau khi rõ sự thật, anh lại bám vợ như hình với bóng

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

Kinh hoàng cảnh tượng cháy trung tâm mua sắm khiến ít nhất 6 người tử vong, 20 người bị thương

Kinh hoàng cảnh tượng cháy trung tâm mua sắm khiến ít nhất 6 người tử vong, 20 người bị thương

Bàng hoàng phát hiện 1 người tử vong, bé gái 6 tuổi bị vùi dưới đất lúc rạng sáng

Bàng hoàng phát hiện 1 người tử vong, bé gái 6 tuổi bị vùi dưới đất lúc rạng sáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ chồng tặng vàng đeo kín người rồi nửa đêm xông vào phòng đòi lại với một lý do bất ngờ

Mẹ chồng tặng vàng đeo kín người rồi nửa đêm xông vào phòng đòi lại với một lý do bất ngờ

Vừa xong đêm tân hôn, chồng nhìn tôi khinh bỉ vì một hành động lạ, ai ngờ sau khi rõ sự thật, anh lại bám vợ như hình với bóng

Vừa xong đêm tân hôn, chồng nhìn tôi khinh bỉ vì một hành động lạ, ai ngờ sau khi rõ sự thật, anh lại bám vợ như hình với bóng

Bát mì cuối cùng của mẹ chồng trước ngày ra tòa và một câu hỏi khiến vợ chồng tôi bật khóc, xé nát đơn ly hôn

Bát mì cuối cùng của mẹ chồng trước ngày ra tòa và một câu hỏi khiến vợ chồng tôi bật khóc, xé nát đơn ly hôn

Đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng không hề đánh ghen mà run rẩy rút ngay 50 triệu để "bịt miệng"

Đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng không hề đánh ghen mà run rẩy rút ngay 50 triệu để "bịt miệng"

Mẹ chồng nằng nặc đòi đi trăng mật để "giám sát", nàng dâu tung chiêu cuối khiến bà muối mặt hủy vé ngay lập tức

Mẹ chồng nằng nặc đòi đi trăng mật để "giám sát", nàng dâu tung chiêu cuối khiến bà muối mặt hủy vé ngay lập tức

Chồng mới nằm xuống được 2 tuần, một kẻ lạ mặt đến nhà nhìn con trai tôi chằm chằm rồi đưa ra đề nghị khiến tôi "đứng hình"

Chồng mới nằm xuống được 2 tuần, một kẻ lạ mặt đến nhà nhìn con trai tôi chằm chằm rồi đưa ra đề nghị khiến tôi "đứng hình"