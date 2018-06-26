Bỏ qua lời cảnh báo của vợ, chồng ân hận, đau đớn vì bị cắm sừng

Tâm sự gia đình 26/06/2018 16:06

“Anh không quan tâm tôi thì để người khác quan tâm”, trong lúc tức giận chị đã nói lời này, nhưng anh lại không mấy để tâm.

Anh là người của công việc. Tuy đã kết hôn nhưng vẫn muốn tăng ca, làm thêm ngoài giờ để kiếm thu nhập. Nhiều lần chị nói anh bỏ bớt công việc, nếu không sẽ có ngày gia đình đổ vỡ vì sự bận rộn quá mức của anh. Đáp lại, anh vẫn bình thản miệt mài với công việc, chẳng màng đến lời vợ nói. Để rồi một ngày, anh lại ân hận thì đã muộn.

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Nhiều lần chị khuyên anh nên dành thời gian cho gia đình nhưng anh đều phớt lờ - Ảnh minh họa: Internet

Khi còn quen nhau, anh là nhân viên quèn của một công ty tư nhân. Lúc đó, anh là người nhút nhát, hơi thụ động trong công việc nên không được cấp trên tin tưởng. Trải qua 3 năm ròng rã, anh bắt đầu thay đổi, kể cả ngoại hình, cách ăn mặc. Anh còn học thêm lớp bổ túc ban đêm để nâng cao kiến thức. Nhờ vậy, anh bắt đầu có những bước tiến trong công việc. Thời điểm này chị sinh thêm đứa con thứ hai. Anh bắt đầu tăng ca, nhận thêm nhiều công việc khác để kiếm thu nhập chăm lo cho gia đình. Tần suất và thời gian ở bên vợ con ngày càng ít, có khi ngày lễ, kỷ niệm anh cũng quên mất. Điều này khiến chị vô cùng ấm ức. Nhìn những cô bạn đồng nghiệp được chồng tặng hoa, quà thường xuyên, chị vô cùng tủi thân.

Công ty chị tuyển thêm nhân viên mới. Chị là người đứng ra cầm tay chỉ việc cho Thiên. Anh nhỏ hơn chị chừng 3 tuổi, có vẻ ngoài thư sinh và vô cùng ấm áp. Tiếp xúc một thời gian thì chị đem lòng thương thầm Thiên. Chị nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời và tìm cách né tránh. Hơn nữa chị ý thức được rằng mình đã có gia đình.

Lần đó, sau khi kết thúc buổi tiệc liên hoan của công ty, chị và Thiên hẹn riêng nhau đi cà phê trò chuyện. Do Thiên chủ động, chị cũng không thể từ chối được. Ngồi cùng anh trong quán cà phê nhỏ, chị như sống lại thời thanh xuân tươi đẹp nhất của mình. Sự quan tâm, ân cần của Thiên khiến chị càng ở bên càng say đắm, không thể thoát ra được.

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Chị bắt đầu một mối quan hệ mới với anh bạn đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này chị đang đắm chìm trong tình yêu với Thiên nên không còn dành tình cảm cho chồng con. Mỗi lần đi làm về là cầm điện thoại lén lút nhắn tin qua lại với Thiên, thậm chí chẳng buồn làm bữa tối cho gia đình. Thấy vợ có nhiều biểu hiện lạ, anh hỏi nhưng chị không trả lời mà bỏ đi vào trong đóng cửa phòng lại. Trước thái độ quá đáng của vợ, anh tức giận xông vào trong phòng giật lấy điện thoại của chị. Chị tức tối giật lại và cả hai cãi nhau một trận long trời lở đất. Trong lúc cãi vã, chị vô tình nói: “Anh không quan tâm tôi thì để người khác quan tâm”. Không giữ được bình tĩnh, anh đánh chị khiến chị ôm mặt khóc rưng rức.

Sau sự việc đó, anh vẫn không để ý đến lời chị nói và tiếp tục lao đầu vào công việc. Không khí trong gia đình ngày càng căng thẳng, ngột ngạt, không ai nói với nhau câu nào. Anh vùi đầu vào công việc, chị vẫn đắm chìm trong thế giới tình yêu với Thiên. Với chị chỉ có Thiên mới xoa dịu được những tổn thương của mình. Tình cảm của chị và Thiên ngày một nồng thắm, anh bảo chị ly dị để cả hai danh chính ngôn thuận đến với nhau. Chị từ chối vì nghĩ con cái còn nhỏ. Thiên nói sẽ vì chị mà xem đứa bé như con của mình. Sau này nếu cả hai có con, anh cũng sẽ không phân biệt đối xử. Mỗi ngày, Thiên rót vào tai chị những lời đường mật. Chị xuôi tai một phần vì tình cảm của vợ chồng không còn mặn nồng, chị thật sự muốn buông bỏ.

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Đàn ông nên nhớ, bỏ rơi vợ quá lâu, cô ấy sẽ đi tìm người khác thay vì chờ đợi - Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó chị đợi anh đi làm về, cả hai có cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau. Anh chưng hửng nhìn đơn ly hôn trên bàn. Chị ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt cây bút bên cạnh giục anh ký. Vậy là gia đình anh đổ vỡ, con cái, tài sản được chia đôi rồi đường ai nấy đi. Giờ anh mới nhận ra một điều, bỏ rơi phụ nữ trong cô đơn quá lâu, cô ấy sẽ tự mạnh mẽ giải thoát cho mình. 

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