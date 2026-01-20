2 năm sau ly hôn, chồng cũ bế con riêng đến xin quay lại, tôi ngã quỵ khi biết mẹ đứa bé thực chất là ai

Tâm sự gia đình 20/01/2026 16:04

Một năm sau khi ly hôn chồng, tôi nghe tin mẹ chồng cũ đã khỏe lại, bà đang tìm con dâu mới cho con trai. Tôi nuốt nước mắt vào trong, cố gắng sống tiếp những tháng ngày cô đơn. Tôi mong chồng cũ sẽ tìm được người vợ cho anh một gia đình thật sự.

Tôi kết hôn 5 năm nhưng không có con. Sau khi tôi và Quốc đi khám thì phát hiện người có vấn đề là tôi. Quốc chưa từng trách tôi, anh lúc nào cũng dịu dàng an ủi, cổ vũ tôi. Dù bố mẹ Quốc có nói bóng gió khuyên anh bỏ vợ thì anh vẫn bỏ ngoài tai. Dù tôi biết anh rất yêu trẻ con, ánh mắt của anh tràn trề yêu thương khi nhìn thấy chúng. Cũng chính vì như thế tôi lại càng thấy có lỗi với Quốc.

Đến năm thứ 5 vẫn chưa có con, tôi đã buông hết hy vọng. Mẹ của Quốc tái phát bệnh tim, bệnh tình dần trở nặng. Lúc chỉ còn tôi ở lại trông mẹ chồng, mẹ chồng đỏ mắt nắm lấy tay tôi. Bà cầu xin tôi ly hôn chồng, vì bà biết mình không còn nhiều thời gian. Bà muốn nhìn mặt cháu nội trước khi nhắm mắt xuôi tay. Lòng tôi đổ vỡ xót xa, gật đầu đồng ý với mẹ chồng.

Sau hôm đó tôi đòi ly hôn chồng. Quốc lặng người nhìn tôi, anh nói tôi đừng quấy, thời gian này anh rất mệt mỏi. Tôi biết chứ, vì lúc này anh vừa gặp khó khăn trong công việc, mẹ thì nằm viện. Chính vì vậy, tôi mới đòi ly hôn vào thời điểm này, vì chắc chắn anh sẽ đồng ý. Mục đích của tôi chính là làm anh thấy tổn thương mà chọn buông tay tôi. Sau đó, tôi quả thật đã thành công, chúng tôi ly hôn.

2 năm sau ly hôn, chồng cũ bế con riêng đến xin quay lại, tôi ngã quỵ khi biết mẹ đứa bé thực chất là ai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một năm sau khi ly hôn chồng, tôi nghe tin mẹ chồng cũ đã khỏe lại, bà đang tìm con dâu mới cho con trai. Tôi nuốt nước mắt vào trong, cố gắng sống tiếp những tháng ngày cô đơn. Tôi mong chồng cũ sẽ tìm được người vợ cho anh một gia đình thật sự. Tôi mong anh sẽ hạnh phúc hơn tôi.

 

Ba năm sau khi ly hôn chồng, tôi bất ngờ nhận điện thoại của chồng cũ. Anh hỏi tôi đang ở đâu, anh muốn gặp tôi một lúc. Tôi quyết từ chối thì anh nói muốn mời tôi đến dự đám cưới của anh. Tôi chết lặng, đồng ý gặp chồng cũ.

Khi mở cửa cho anh, tôi sững sờ nhìn thấy anh đang bế một đứa bé trai chưa tròn 3 tuổi. Tôi hỏi anh đứa trẻ đó là con của anh, anh bình thản trả lời đó là con của anh. Tôi gượng cười rồi nghĩ vậy là anh có con trước rồi mới làm đám cưới sao? Vậy là chỉ mấy tháng sau khi chia tay tôi, anh đã có người phụ nữ khác sao?

Nhưng những lời Quốc nói sau đó làm tôi bất ngờ vô cùng. Anh nói muốn tái hôn với tôi, vì mẹ của đứa trẻ này không còn nữa. Anh đến đây là muốn mời tôi làm đám cưới lần thứ hai với anh. Tôi nhìn anh chăm chú rồi nói mình cần thời gian suy nghĩ. Quả thật tôi còn yêu chồng cũ rất nhiều, tôi sẵn sàng nuôi con riêng của chồng để được ở bên cạnh anh.

Ba hôm sau, tôi đồng ý quay lại với Quốc. Mẹ của Quốc vẫn không vừa lòng với tôi nhưng giờ bà chỉ quan tâm đến cháu nội. Mọi chuyện vẫn diễn ra như tôi nghĩ, tôi yêu thương con trai riêng của chồng, tôi và chồng lại hạnh phúc như xưa. Cho đến một ngày tôi phát hiện một sự thật không tưởng.

Hôm đó con trai bị bệnh phải truyền máu, sau đó tôi phát hiện Quốc không phải là cha ruột của đứa trẻ. Sau đó trở về nhà, Quốc kể tôi nghe mẹ của đứa trẻ là người bạn thân của anh. Hai vợ chồng của cô ấy gặp tai nạn cùng mất, chỉ còn đứa trẻ không ai muốn nhận nuôi. Anh nhận con về nuôi, sau đó nói với mọi người rằng nó là con của anh.

Tôi khóc lặng người khi nghe chồng kể. Hóa ra anh không hề có người phụ nữ nào khác sau khi rời xa tôi. Hóa ra anh cũng chẳng màng chuyện phải có con mà chỉ muốn sống cùng tôi hạnh phúc. Tôi thấy mình may mắn vô cùng khi lấy được người đàn ông chân thành yêu thương tôi đến thế.

Vừa bước ra khỏi khách sạn cùng nhân tình, tôi chết sững thấy chồng bế con đứng đợi, câu nói của anh khiến tôi sốc ngất

Vừa bước ra khỏi khách sạn cùng nhân tình, tôi chết sững thấy chồng bế con đứng đợi, câu nói của anh khiến tôi sốc ngất

Tôi làm sao có thể chấp nhận khi chúng tôi từng có một gia đình hạnh phúc. Tôi quyết không từ bỏ. Đúng lúc đó vị giám đốc lớn tuổi trong công ty tôi ngỏ lời muốn tôi làm tình nhân của ông ta. Ông ta vốn là kẻ lăng nhăng, có vợ con rồi vẫn muốn dụ dỗ nhân viên nữ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Danh tính nữ giám đốc doanh nghiệp mua thực phẩm trôi nổi, làm hóa đơn giả để trốn thuế

Danh tính nữ giám đốc doanh nghiệp mua thực phẩm trôi nổi, làm hóa đơn giả để trốn thuế

Đời sống 9 phút trước
Đúng 0h00 ngày 21/1/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đúng 0h00 ngày 21/1/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 21/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Tư 21/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Con riêng run rẩy khi mẹ kế chuẩn bị tắm cho, tôi chạm vào người bé rồi điếng người phát hiện bí mật kinh hoàng dưới lớp áo

Con riêng run rẩy khi mẹ kế chuẩn bị tắm cho, tôi chạm vào người bé rồi điếng người phát hiện bí mật kinh hoàng dưới lớp áo

Tâm sự 24 phút trước
2 năm sau ly hôn, chồng cũ bế con riêng đến xin quay lại, tôi ngã quỵ khi biết mẹ đứa bé thực chất là ai

2 năm sau ly hôn, chồng cũ bế con riêng đến xin quay lại, tôi ngã quỵ khi biết mẹ đứa bé thực chất là ai

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Định tạo bất ngờ cho người yêu, ai ngờ tôi mới là người "sốc ngất" khi nghe tiếng phụ nữ lạ trong phòng ngủ của anh

Định tạo bất ngờ cho người yêu, ai ngờ tôi mới là người "sốc ngất" khi nghe tiếng phụ nữ lạ trong phòng ngủ của anh

Tâm sự Eva 44 phút trước
Lén theo vợ xách hai hộp cơm ra ngoài vào buổi trưa, tôi bật khóc khi thấy điểm dừng chân của cô ấy

Lén theo vợ xách hai hộp cơm ra ngoài vào buổi trưa, tôi bật khóc khi thấy điểm dừng chân của cô ấy

Tâm sự 48 phút trước
Vừa bước chân vào nhà đã thấy trần nhà bị khoét một lỗ hổng lớn, tôi chết sững khi nhìn thấy "thứ" còn sót lại dưới sàn

Vừa bước chân vào nhà đã thấy trần nhà bị khoét một lỗ hổng lớn, tôi chết sững khi nhìn thấy "thứ" còn sót lại dưới sàn

Tâm sự 53 phút trước
Vừa bước ra khỏi khách sạn cùng nhân tình, tôi chết sững thấy chồng bế con đứng đợi, câu nói của anh khiến tôi sốc ngất

Vừa bước ra khỏi khách sạn cùng nhân tình, tôi chết sững thấy chồng bế con đứng đợi, câu nói của anh khiến tôi sốc ngất

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Sharp ra mắt lò vi sóng không đĩa xoay mới: Mở không gian, nấu dễ dàng

Sharp ra mắt lò vi sóng không đĩa xoay mới: Mở không gian, nấu dễ dàng

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính kẻ sát hại người mẹ tử vong, vùi bé gái 7 tuổi dưới đất

Danh tính kẻ sát hại người mẹ tử vong, vùi bé gái 7 tuổi dưới đất

Cột truyền tải điện bất ngờ đổ sập khi đang thi công, 2 công nhân rơi xuống đất tử vong

Cột truyền tải điện bất ngờ đổ sập khi đang thi công, 2 công nhân rơi xuống đất tử vong

Du khách đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương trong đêm

Du khách đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương trong đêm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa đi liên hoan về, tôi rụng rời thấy bóng người đàn ông lù lù trong bóng tối, bật đèn lên thì bất ngờ khi nhìn rõ mặt

Vừa đi liên hoan về, tôi rụng rời thấy bóng người đàn ông lù lù trong bóng tối, bật đèn lên thì bất ngờ khi nhìn rõ mặt

Vừa bước ra khỏi khách sạn cùng nhân tình, tôi chết sững thấy chồng bế con đứng đợi, câu nói của anh khiến tôi sốc ngất

Vừa bước ra khỏi khách sạn cùng nhân tình, tôi chết sững thấy chồng bế con đứng đợi, câu nói của anh khiến tôi sốc ngất

Vứt bỏ vợ tào khang vì bồ có thai quý tử, ngày nhận quyết định ly hôn cũng là lúc tôi "chết nghẹn" biết sự thật về đứa bé

Vứt bỏ vợ tào khang vì bồ có thai quý tử, ngày nhận quyết định ly hôn cũng là lúc tôi "chết nghẹn" biết sự thật về đứa bé

Chồng chê con mới sinh xấu xí bỏ đi biệt tích, nhưng hành động của mẹ chồng sau đó khiến anh ta hối hận cả đời

Chồng chê con mới sinh xấu xí bỏ đi biệt tích, nhưng hành động của mẹ chồng sau đó khiến anh ta hối hận cả đời

Mẹ chồng tặng vàng đeo kín người rồi nửa đêm xông vào phòng đòi lại với một lý do bất ngờ

Mẹ chồng tặng vàng đeo kín người rồi nửa đêm xông vào phòng đòi lại với một lý do bất ngờ

Vừa xong đêm tân hôn, chồng nhìn tôi khinh bỉ vì một hành động lạ, ai ngờ sau khi rõ sự thật, anh lại bám vợ như hình với bóng

Vừa xong đêm tân hôn, chồng nhìn tôi khinh bỉ vì một hành động lạ, ai ngờ sau khi rõ sự thật, anh lại bám vợ như hình với bóng