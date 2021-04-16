Vợ sinh xong bị 'thụt ti', bố trẻ 24 tuổi bất ngờ có hành động 'nhạy cảm' nhưng lại khiến chị em ai nấy đều thán phục

Tâm sự Eva 16/04/2021 08:33

Câu chuyện về chủ đề "Gương mặt vàng trong làng thương vợ" được đăng tải bởi một chủ tài khoản có tên H.L. đã chia sẻ về hành động của người bố trẻ, được coi là nghĩa cử cao đẹp mà không phải bất cứ người đàn ông nào cũng làm được.

Mới đây, một câu chuyện về chủ đề "Gương mặt vàng trong làng thương vợ" được đăng tải bởi một chủ tài khoản có tên H.L. , đã chia sẻ về hành động bất ngờ của người bố trẻ. Đây được coi là nghĩa cử cao đẹp mà không phải bất cứ người đàn ông nào cũng làm được. Dòng trạng thái ngay sau đó đã nhanh chóng thu hút nhiều dư luận và ý kiến từ cộng đồng mạng.

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 Chân dung ông bố trẻ cực kỳ thương vợ, chăm sóc 'từng ly từng tí' - Ảnh: FB

Được biết, ông bố trẻ - Người được cả phòng tấm tắc khen ngợi, năm nay mới 24 tuổi, trong lúc chờ vợ sinh, anh đã một mình chạy nước, chạy đồ, hễ rảnh lúc nào là ngồi cạnh xoa bụng động viên cho vợ bớt sợ và yên tâm hơn.

Nắm bắt được tâm lý phụ nữ khi đã vào giai đoạn sắp sửa hạ sinh luôn rất cần một người ở bên để làm "chỗ dựa" tinh thần, đặc biệt, người quan trọng nhất là chồng thì phải luôn có mặt, thế nên, là người đàn ông của gia đình, anh không bao giờ bỏ rơi vợ mình.

Trong suốt thời gian đứng chờ, lúc bác sĩ bảo "ra rồi". Ông bố trẻ đứng ngoài khóc nức nở, ai nhìn vào cũng thấy thương. Tuy nhiên, chuyện không may đã xảy ra, vợ anh sau khi sinh đã bị chứng "thụt ti".

Lúc này, chẳng còn biết ngại ngùng, sĩ diện là gì nữa. Hành động của ông bố trẻ khiến nhiều người trong phòng bệnh lúc đó phải bất ngờ. Cụ thể, được chủ bài viết miêu tả như sau: "Vợ bị "thụt ti", cu cậu vạch ra mút "chùn chụt" giữa phòng luôn, chuyện bình thường nhưng không phải ông chồng nào cũng tự tin và dứt khoát như vậy".

Sau khi đã "giải cứu" xong cho vợ, người đàn ông này từ việc chăm con, chăm vợ đến chuyện lau dọn, vệ sinh cá nhân của cả hai mẹ con cũng đều do một tay mình làm cả.

Mặc dù mẹ vợ ngồi đấy nhưng chỉ "thẫn thờ" nhìn anh con rể ra tay thôi. Thậm chí, cả phòng còn trêu: "Thằng kia, mày đẻ mấy lứa rồi mà thạo việc thế".

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 Bình luận từ một số cư dân mạng - Ảnh: FB

Hành động của ông chồng lần đầu được làm bố đã khiến cho nhiều chị em phải xuýt xoa và không khỏi thán phục. "Phải công nhận thanh niên này tâm lý và chu đáo thật", "các anh chồng có vợ đi đẻ cũng nên tìm hiểu và học tập. Vợ đã vất vả nhiều, mọi chuyện đều là niềm động viên rất lớn cho chị em". Hơn nữa, có người còn tỏ ra đồng cảm vì cùng cảnh ngộ: "Chồng mình cũng y như này, chăm con hơn cả vợ, cũng vệ sinh cho vợ, rồi "mút" ti giữa phòng vì ti vợ thụt"...

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Lúc đầu chỉ nhóm 2-3 sinh viên quan hệ chung Bố nuôi, sau dần, các nữ sinh giới thiệu thêm bạn bè, trong thời gian ngắn, nhóm quan hệ chung Daddy đã lên đến 6-7 người.

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Từ khóa:   Người chồng thương vợ sản phụ sau sinh ông bố trẻ

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