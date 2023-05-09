Đứng cạnh cửa cay đắng nhìn chồng ân ái với tình nhân, vợ nuốt nước mắt ngược vào trong vì một bí mật này

Tôi không biết rằng lựa chọn của tôi có phải sai lầm không nhưng hiện tại bây giờ tôi chỉ muốn chồng hạnh phúc.

Tôi từng có một quá khứ không mấy tốt đẹp. 20 tuổi, tôi yêu một người đàn ông say đắm mà không biết anh ta đã có vợ. Để rồi khi tôi có thai với anh ta cũng là lúc mọi chuyện bị vỡ lở. Vợ anh ta tìm đến tận phòng trọ của tôi để đánh ghen. Còn người mà tôi hết lòng yêu thương lại hèn nhát không dám ra mặt bênh vực. Vậy đấy, cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn vì con người đó. Tôi không dám về nhà nói với bố mẹ, vì ông bà đã quá vất vả. Nếu tôi vác cái bụng về nhà, chắc chắn bố mẹ sẽ tăng xông lên với con gái. Vì thế, tôi đã đến một phòng khám tư để giải quyết cái thai. Và rồi tôi đã phải gánh chịu hậu quả. Bác sĩ nói khả năng để tôi được làm mẹ là vô cùng thấp.

Ảnh minh họa. Biết mình khó có con, tôi đã định sẽ không gặp gỡ và yêu thương một người đàn ông nào. Nhưng số trời định sẵn, tôi và chồng vô tình quen nhau rồi nảy sinh tình cảm. Dù nắm trong tay quá khứ của tôi, chồng vẫn bao dung vừa hứa sẽ cùng tôi cố gắng trong hành trình tìm con. 5 năm qua, vợ chồng tôi đã không ít lần thụ tinh nhân tạo, dùng đủ mọi biện pháp để cấn bầu. Tiền của đội gánh ra đi, ngay cả tiền tiết kiệm trước khi kết hôn của tôi cũng chẳng còn một đồng nào. Đến nước đường cùng, vợ chồng tôi chấp nhận không cầu con nữa, mọi thứ đều thuận theo lẽ tự nhiên.

Vài tháng trước, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Lúc đó, trái tim tôi như có ai bóp nghẹt. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chồng tôi đã quá kiên nhẫn khi đợi chờ vợ suốt 5 năm. Cuối cùng, tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng. Ảnh minh họa. Biết việc mình ngoại tình bị bại lộ, chồng tôi thú nhận anh chỉ muốn qua lại để có con. Cô gái kia cũng chấp nhận sinh con cho chồng tôi, chỉ cần chúng tôi cho một khoản tiền để cô ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Vậy đấy, nỗi khổ tâm này đã đeo bám tôi suốt nhiều ngày qua. Thậm chí có những lần, tôi phải đứng canh cửa khách sạn cho chồng và người tình chỉ vì sợ mọi người phát hiện chuyện này. Không thể có con là nỗi đau lớn nhất của tôi. Cũng là cái giá mà tôi phải trả khi vô tình xen vào cuộc sống gia đình của người khác. Chỉ hy vọng sau này, tôi có được một cuộc sống êm ấm và một đứa con, dù là con nuôi hay con đẻ.

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