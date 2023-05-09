Đứng cạnh cửa cay đắng nhìn chồng ân ái với tình nhân, vợ nuốt nước mắt ngược vào trong vì một bí mật này

Tâm sự Eva 09/05/2023 06:00

Tôi không biết rằng lựa chọn của tôi có phải sai lầm không nhưng hiện tại bây giờ tôi chỉ muốn chồng hạnh phúc.

Tôi từng có một quá khứ không mấy tốt đẹp. 20 tuổi, tôi yêu một người đàn ông say đắm mà không biết anh ta đã có vợ. Để rồi khi tôi có thai với anh ta cũng là lúc mọi chuyện bị vỡ lở. Vợ anh ta tìm đến tận phòng trọ của tôi để đánh ghen. Còn người mà tôi hết lòng yêu thương lại hèn nhát không dám ra mặt bênh vực.

Vậy đấy, cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn vì con người đó. Tôi không dám về nhà nói với bố mẹ, vì ông bà đã quá vất vả. Nếu tôi vác cái bụng về nhà, chắc chắn bố mẹ sẽ tăng xông lên với con gái. Vì thế, tôi đã đến một phòng khám tư để giải quyết cái thai. Và rồi tôi đã phải gánh chịu hậu quả. Bác sĩ nói khả năng để tôi được làm mẹ là vô cùng thấp.

Đứng cạnh cửa cay đắng nhìn chồng ân ái với tình nhân, vợ nuốt nước mắt ngược vào trong vì một bí mật này - Ảnh 1
 Ảnh minh họa.

Biết mình khó có con, tôi đã định sẽ không gặp gỡ và yêu thương một người đàn ông nào. Nhưng số trời định sẵn, tôi và chồng vô tình quen nhau rồi nảy sinh tình cảm. Dù nắm trong tay quá khứ của tôi, chồng vẫn bao dung vừa hứa sẽ cùng tôi cố gắng trong hành trình tìm con.

5 năm qua, vợ chồng tôi đã không ít lần thụ tinh nhân tạo, dùng đủ mọi biện pháp để cấn bầu. Tiền của đội gánh ra đi, ngay cả tiền tiết kiệm trước khi kết hôn của tôi cũng chẳng còn một đồng nào. Đến nước đường cùng, vợ chồng tôi chấp nhận không cầu con nữa, mọi thứ đều thuận theo lẽ tự nhiên.

Vài tháng trước, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Lúc đó, trái tim tôi như có ai bóp nghẹt. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chồng tôi đã quá kiên nhẫn khi đợi chờ vợ suốt 5 năm. Cuối cùng, tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng.

Đứng cạnh cửa cay đắng nhìn chồng ân ái với tình nhân, vợ nuốt nước mắt ngược vào trong vì một bí mật này - Ảnh 2
 Ảnh minh họa.

Biết việc mình ngoại tình bị bại lộ, chồng tôi thú nhận anh chỉ muốn qua lại để có con. Cô gái kia cũng chấp nhận sinh con cho chồng tôi, chỉ cần chúng tôi cho một khoản tiền để cô ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Vậy đấy, nỗi khổ tâm này đã đeo bám tôi suốt nhiều ngày qua. Thậm chí có những lần, tôi phải đứng canh cửa khách sạn cho chồng và người tình chỉ vì sợ mọi người phát hiện chuyện này.

Không thể có con là nỗi đau lớn nhất của tôi. Cũng là cái giá mà tôi phải trả khi vô tình xen vào cuộc sống gia đình của người khác. Chỉ hy vọng sau này, tôi có được một cuộc sống êm ấm và một đứa con, dù là con nuôi hay con đẻ.

3 lỗi sai ngay từ 'màn dạo đầu' khiến 'cuộc yêu' trở nên nhàm chán và tẻ nhạt

3 lỗi sai ngay từ 'màn dạo đầu' khiến 'cuộc yêu' trở nên nhàm chán và tẻ nhạt

Dưới đây là 3 sự thật tai hại ở thời điểm 'dạo đầu' có thể khiến 'cuộc yêu' của bạn và người mất không còn xíu cảm xúc, mất hết hứng thú.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân góc tâm sự góc hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 31 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 43 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo