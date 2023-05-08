3 lỗi sai ngay từ 'màn dạo đầu' khiến 'cuộc yêu' trở nên nhàm chán và tẻ nhạt

Thế nhưng có rất nhiều cặp đôi luôn bỏ qua phần quan trọng này mà đi thẳng tới phần chính, khiến cho cuộc yêu trở nên nhạt nhẽo, nhàm chán, chuyện chăn gối.

“Nếu bạn chỉ muốn “dạo đầu” cho qua để nhanh chóng “lâm trận”, nàng sẽ để ý tới sự qua quýt của bạn và như vậy, cô ấy sẽ mất nhiều thời gian hơn mới có thể hưng phấn được”

Một số đàn ông màn “khúc dạo đầu” như màn phụ họa trong chuyện “yêu” nên đầu tư rất ít công sức và thực hiện cũng rất qua loa.

Độ dài của “màn dạo đầu” phụ thuộc vào mức năng lượng, hàm lượng hormone trong cơ thể phụ nữ, cũng như tính cách của từng người, không khí phòng ngủ, một số sự kiện đã diễn ra trong ngày hay thậm chí là cả thời tiết.

Để biết nửa kia của bạn muốn một “cuộc vui” chớp nhoáng hay khao khát “cuộc vui” với nhịp độ chậm, bạn phải chú ý tới cảm giác mà cô ấy mong muốn nhận được.

Ảnh minh họa: Internet

‘Yêu’ bằng miệng mới là dạo đầu

Không phải ngẫu nhiên “yêu” bằng miệng và “dạo đầu” là 2 cái tên tách biệt. Nửa kia của bạn có thể không coi “yêu” bằng miệng là dạo đầu, nếu cô ấy muốn là người khiến bạn thỏa mãn theo cách này.

Kích thích “các đường ham muốn” trên cơ thể phụ nữ sẽ làm tăng độ nhạy cảm của làn da, từ đó tăng cường quá trình sản sinh hormone oxytocin, hay còn gọi là “hormone tình yêu”, có tác dụng gắn kết cảm xúc giữa 2 phía.

“Bạn nên nhẹ nhàng mơn trớn dái tai của đối phương, sau đó hôn nhẹ lên vùng cổ sau, lúc này, nàng sẽ có cảm giác râm ran ở âm hộ. Nhẹ nhàng mơn trớn ngón đeo nhẫn ở bàn tay trái, sau đó di chuyển ngón tay xuống lòng bàn tay của nàng và nhẹ nhàng vân vê nó theo hình các vòng tròn nhỏ. Làn da của nàng sẽ trở nên nhạy cảm hơn với bất cứ kích thích nào từ bên ngoài”.

Không sáng tạo

Không có định nghĩa cứng nhắc cho màn dạo đầu. Cũng không có giới hạn về những điều bạn có thể làm để có màn dạo đầu hoàn hảo.

Đôi khi một sự thay đổi nhỏ của bạn sẽ khiến cho đối phương ngất ngây trong trận chiến, đó cũng là cách giúp cho cuộc yêu trở nên cuồng nhiệt hơn.