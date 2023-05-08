Tổng hợp những tư thế 'quan hệ' có lợi cho sức khỏe, giúp 'cuộc vui' của cả hai kéo dài 'viên mãn'

Tư thế quan hệ kiểu truyền thống luôn được nhận xét là tư thế quan hệ có lợi cho sức khỏe nhất cũng như là phương pháp “yêu” đạt hiệu quả cao nhất cho các cặp vợ chồng.

Cuộc “yêu” theo kiểu truyền thống cũng giúp anh chồng có thể giảm thiểu những nguy cơ xảy ra tai nạn đáng tiếc khi quá trình đạt đến cao trào.

“Yêu” theo kiểu truyền thống là tư thế khi quan hệ, chị em phụ nữ và chồng của mình sẽ đối mặt với nhau theo nguyên tắc: chồng trên – vợ dưới, người nằm sấp và người nằm ngửa giúp cả hai có thể cùng thăng hoa khi quan hệ, cũng như kiểm soát được nhịp vận động của đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tư thế kiểu bọc quà

Thêm một tư thế “yêu” khác vừa giúp tăng sự thăng hoa cho cảm xúc của cả hai vợ chồng, đồng thời lại rất có lợi cho sức khỏe đó là tư thế quan hệ kiểu bọc quà.

Đây là tư thế khi ông xã của bạn ở trên, nằm sấp và choàng tay ôm trọn chị em. Trong khi đối phương cũng có thể đáp trả bằng cái ôm đầy nồng nhiệt và vòng chân ôm hông anh ấy khi “yêu”.

Với tư thế quan hệ này, đôi bên có thể cảm nhận được những xúc cảm dành cho nhau, cũng như tăng cực khoái khi lên cao trào mà không phải lo lắng dương vật của ông xã bị ảnh hưởng.

Tư thế quan hệ kiểu truyền giáo

Chị em có biết, bên cạnh tư thế quan hệ truyền thống rất có lợi cho sức khỏe, vợ chồng nhà bạn cũng có thể thử một tư thế đặc biệt và an toàn không kém, được gọi là tư thế quan hệ kiểu truyền giáo.

Tương tự như với cách “yêu” truyền thống, tư thế truyền giáo cần chị em phối hợp với ông xã của mình khi đưa chân lên cao hơn để người ấy có thể tiến sâu hơn, tăng khả năng lên đỉnh nhiều hơn. Để tăng hiệu quả hơn, hãy nói ông xã của mình đặt giúp một chiếc gối ngay dưới hông của các chị em, để cho anh ấy có thể tạo đà tiến vào thuận lợi.

Không chỉ là một tư thế quan hệ có lợi cho sức khỏe, tư thế quan hệ kiểu truyền giáo còn giúp các chị em đang mong mỏi một thành viên mới, cũng có thể đạt được kết quả như ý muốn đấy nhé.



Ảnh minh họa: Internet

Tư thế kiểu úp thìa

Thực hiện tư thế úp thìa theo thế người chồng sẽ thâm nhập từ phía sau lưng và ôm eo các chị em khi quan hệ, với tư thế này anh ấy sẽ thường nắm quyền chủ động hơn, giảm thiểu được khả năng phải gồng quá nhiều có thể khiến dương vật của chồng bạn bị gãy hơn tư thế doggy.

Đây cũng được xem là một tư thế thú vị để thăng hoa khi quan hệ, cũng như không gây ra những ảnh hưởng nguy hiểm gì cho đôi bên.

Tư thế quan hệ “rùa gập gối”

Cả hai sẽ không mất quá nhiều sức cho cuộc yêu với tư thế truyền thống biến thể này. Chị em nằm ngửa bên dưới, gối gập lên phía ngực, các anh trong tư thế quỳ, tiến hành thâm nhập từ từ vào sâu bên trong “thâm cung”. Biết cách quan hệ điều độ, đúng cách sẽ giúp cả hai có sinh lực ngày một dồi dào.