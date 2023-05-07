3 điều hầu như người đàn ông nào cũng thích sau khi "lâm trận", để khiến các chàng "say đắm" thì chị em phụ nữ nhất định không được quên

Đàn ông khi trên giường luôn toàn tâm toàn ý cho cuộc yêu. Cả bộ não, mọi bộ phận trên cơ thể của họ đều tập trung vào thời gian gần gũi này. Vì thế sau khi đã kết thúc, anh ấy thật sự cần chút ít thời gian để cơ thể tái khởi động. Lúc này cũng là lúc phụ nữ có thể khiến chàng nhớ cả đời nếu biết làm thêm những hành động nhỏ.

Đôi lúc đàn ông cũng có nhu cầu được chia sẻ tình cảm, được chuyện trò sau mỗi cuộc ân ái. Đặc biệt, những lúc ở trên giường, người đàn ông thường có tâm trạng cởi mở và nhạy cảm hơn nên họ sẽ dễ mở lòng hơn. Nếu được ôm người phụ nữ mình yêu trong lồng ngực, nghe cô ấy ríu rít đủ thứ chuyện, nghe tiếng cười vui khúc khích của cô ấy, chắc chắn đàn ông sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc và có rất nhiều động lực để phấn đấu trong cuộc sống.

Đa số đàn ông đều có cảm giác lưu luyến với cơ thể của người tình sau khi gần gũi. Họ vẫn còn muốn nhìn thấy cơ thể quen thuộc, chạm vào làn da mềm mại và cảm nhận hơi ấm từ bạn. Với đàn ông, khi trên giường chính là thế giới thân mật nhất chỉ có hai người.

Tất nhiên những câu chuyện được chia sẻ lúc này là những câu chuyện vui vẻ của vợ chồng, đừng mang những điều không vui mà kể cho nhau nghe bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Chủ động dành những cái hôn ngọt ngào và lời khen cho chàng

Nhiều người đàn ông thừa nhận rằng họ muốn biết phụ nữ cảm thấy thế nào khi bên họ. Đối với họ nếu được nghe người yêu mình thỏ thẻ rằng ‘anh rất tuyệt’ thì các anh sẽ ngất ngây, càng làm cho các anh có thêm động lực cho những lần ái ân tiếp theo.

Một vài nụ hôn nhẹ nhàng và lãng mạn, sau mỗi cuộc ân ái có tác dụng gắn kết rất lớn. Những nụ hôn ấy là sự bày tỏ tình yêu của bạn đối với người đàn ông một cách dịu dàng và đầy trân trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy cùng anh ấy tắm chung

Sau khi kết thúc màn ái ân cuồng nhiệt đàn ông thường có cảm giác mệt mỏi và muốn đi ngủ để lấy lại năng lượng. Chính lúc này bạn cần giúp anh ấy giải tỏa và cảm thấy mình cũng được yêu thương chăm sóc.

Hãy đề nghị cùng anh ấy tắm chung, nhẹ nhàng kỳ lưng, massage body cho anh ấy, để anh ấy thư giãn nhất, để trong từng cử chỉ nhỏ nhặt cũng khiến anh ấy cảm thấy được tình yêu của bạn dành cho anh ấy.

Những sự tiếp xúc thân mật nhẹ nhàng của hai người trong thời gian tắm chung cũng góp phần củng cố tình cảm, tăng cường sợi dây gắn kết giữa bạn và anh ấy. Mỗi khi nhớ về bạn, đối với anh ấy không chỉ là những cuộc ân ái nóng bỏng mà còn là sự dịu mềm, chu đáo khiến anh ấy chỉ muốn đắm chìm mãi.

Chỉ cần làm 3 việc đơn giản này thì chắc chắn rằng không có một anh chồng nào lại không bị hạ gục.