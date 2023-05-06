5 đặc điểm ngoại hình giúp cánh mày râu nhận diện phụ nữ có nhu cầu 'ham muốn' cao trong 'chuyện ấy'

Tâm sự Eva 06/05/2023 05:07

Thông qua giọng nói, ánh mắt, gương mặt,... các chàng có thể quan sát và biết ngay rằng người phụ nữ mình yêu thích liệu có nhu cầu 'ham muốn tình dục' cao hay không đấy.

Giọng nói

Các số liệu thống kê thực tế cho thấy, giọng nói người phụ nữ có liên quan đến khả năng tình dục của họ. Theo đó, nếu một người phụ nữ có âm vực tương đối cao, giọng ngọt ngào, ấm áp được cho là người có khả năng sex khá mạnh mẽ.

Và ngược lại, những chị em sở hữu giọng nhỏ, yếu, âm vực thấp, nói không lưu loát… thường là những người có bản tính khá nhút nhát, rụt rè, do vậy họ cũng ít sáng tạo trong chốn phòng the, đời sống tình dục đơn điệu.

Ánh mắt

Khả năng tình dục không chỉ toát ra từ giọng nói mà còn bộc lộ qua ánh mắt. Những người có đôi mắt to tròn, luôn mở rộng, tươi sáng, linh hoạt, cơ mặt khỏe mạnh… là những người có chức năng thận hoạt động tốt. Khi thận khỏe, cơ thể sẽ căng tràn sức sống, ham muốn tình dục từ đó cũng tăng cao.

5 đặc điểm ngoại hình giúp cánh mày râu nhận diện phụ nữ có nhu cầu 'ham muốn' cao trong 'chuyện ấy' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khuôn mặt

Phụ nữ có làn da xỉn màu, kém sắc, mụn… là biểu hiện người có sức khỏe kém, khả năng “yêu” cũng không mãnh liệt. Còn những chị em có khuôn mặt hồng hào, da dẻ mềm mịn, bóng mượt được xem là người có nhiều ham muốn, chuyện ấy rất cởi mở và mạnh mẽ.

Khí chất, tính tình

Những phụ nữ có ham muốn tình dục cao là những người thường có khí chất nổi bật, tính tình hòa đồng, hướng ngoại, cởi mở, vui vẻ… Trong khi giao tiếp với người khác giới, miệng và mắt của họ trông rất có thần thái. Đây cũng là những đặc điểm của chị em có khả năng và kỹ năng sex tuyệt vời.

Đối với phụ nữ có ham muốn tình dục kém, tính khí của họ tương đối hạn chế, không tạo được cảm giác dễ chịu khi ở bên cạnh.

5 đặc điểm ngoại hình giúp cánh mày râu nhận diện phụ nữ có nhu cầu 'ham muốn' cao trong 'chuyện ấy' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phản ứng khi uống rượu

Những phụ nữ có ham muốn chuyện ấy cao chỉ cần ngửi thoáng thấy mùi rượu là đã có phản ứng khá nhạy cảm. Tai và mặt đỏ ửng lên, lòng cảm thấy bồn chồn, bất an, có thể chảy cả nước mắt khi uống rượu… đây được xem là những kích thích nhất định khi uống rượu, bia và đương nhiên đa phần là người có khả năng về chuyện ấy một cách hoàn hảo.

Sau tất cả những đặc điểm trên, sự khác biệt trong khả năng tình dục của phụ nữ phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe và thể chất của mỗi người. Người khỏe mạnh thể hiện ra ngoài sẽ mạnh mẽ hơn, và khả năng bên trong của họ cũng tương tự. Ngược lại, nếu chị em thường xuyên mắc bệnh hoặc có các vấn đề về sức khỏe, đương nhiên khả năng tình dục cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.

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