Những sai lầm nhiều cặp đôi mắc phải trong "cuộc yêu" khiến cả hai khó mà "thăng hoa thõa mãn"

Tâm sự Eva 07/05/2023 06:07

Để giúp cả hai luôn hạnh phúc như ngày đầu mới yêu thì tình dục chính là một nhu cầu thiết yếu. Nếu đôi lúc bạn và người thương khó đạt được những 'khoái cảm' trong lúc 'quan hệ' thì có thể đã mắc phải những sai lầm dưới đây.

Đã là vợ chồng bạn đừng để mắc phải sai lầm này khi cùng nhau ‘chiến đấu’ nhé.

Thiếu màn dạo đầu cần thiết

“Khúc dạo đầu” là sự khởi động không thể thiếu với phụ nữ trước khi làm “chuyện yêu”, hoạt động này có vai trò khơi dậy ham muốn, kích thích những điểm nhạy cảm… Vì thế, để cuộc sống chăn gối của hai vợ chồng được thăng hoa, nam giới cần phải biết thể hiện những màn dạo đầu cần thiết. Nếu không có màn dạo đầu đầy đủ, một người phụ nữ chắc chắn sẽ không đạt đến đỉnh cao của thăng hoa khi “yêu”. Một nghiên cứu cho thấy, 57% phụ nữ thú nhận rằng mình đã có một “cuộc yêu” tồi tệ bởi màn dạo đầu hoặc là quá ngắn, hoặc là bị bỏ qua, làm cho cả quá trình diễn ra sau đó đã không được suôn sẻ.

Tốc độ “yêu” quá nhanh

Theo kết quả của một cuộc nghiên cứu, 44% phụ nữ đã đồng ý rằng một “cuộc yêu” diễn ra quá nhanh sẽ không thể “chiến thắng” họ và giúp họ thăng hoa. Tuy vào lúc “dầu sôi lửa bỏng” này, người ta hoàn toàn có thể như người “mất trí” và thường hành động theo bản năng, thế nhưng phần lớn đàn ông không biết rằng, tốc độ quá nhanh sẽ khiến người phụ nữ của mình không được thăng hoa. Đa phần các nàng đều cần điều gì đó kiên trì hơn, nhẫn nại hơn, kéo dài hơn để có thể từ từ chuẩn bị cho việc được “thăng hoa” trong “chuyện ấy”.

Những sai lầm nhiều cặp đôi mắc phải trong 'cuộc yêu' khiến cả hai khó mà 'thăng hoa thõa mãn' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không đạt đến “điểm G”

Đạt đến “điểm G” không phải là mục tiêu duy nhất của một “cuộc yêu”, thế nhưng hơn 40% phụ nữ đã cho rằng những người đàn ông đã thất bại khi mà họ không đạt được cao trào trong suốt quá trình làm “chuyện yêu”. Nhưng thật bất ngờ vì lời khuyên mà các chuyên gia đưa ra là các cặp đôi không nên quá tập trung vào mục tiêu này, bởi tập trung quá mức vào việc tìm “điểm nhạy cảm” đôi khi sẽ dẫn đến một “cuộc yêu” hoàn toàn thất bại.

“Yêu” bằng miệng

Nhiều người đàn ông sẽ cảm thấy rất “hãnh diện” khi được người phụ nữ chấp nhận kiểu “yêu” này. Thế nhưng, điều quan trọng là không phải cô nàng nào cũng tình nguyện làm chuyện này bởi nhiều khi họ cảm thấy sợ. Các nàng cần một sự chuẩn bị tinh thần cực kì lớn trước khi tự nguyện làm “chuyện đó” cho người đàn ông của mình. Thế nên các chàng cũng đừng tạo áp lực khiến nàng cảm thấy như mình bị bắt ép và không được thoải mái khi thực hiện các cách thức “yêu” hơi đặc biệt này.

Những sai lầm nhiều cặp đôi mắc phải trong 'cuộc yêu' khiến cả hai khó mà 'thăng hoa thõa mãn' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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